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Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА
Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА - 17.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 72 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ в ночь на 17 августа сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-17T06:14
2026-08-17T06:14
2026-08-17T06:20
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"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", — говорится в заявлении военного ведомства.Ранее сообщалось, что в ДНР при атаках украинских БПЛА ранены 10 человек, включая девочку, её отец погиб. В Херсонской области в результате удара украинского БПЛА по гражданскому автомобилю погибла семейная пара.Больше новостей прошедшего дня - в материале Егора Леева Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА
06:14 17.08.2026 (обновлено: 06:20 17.08.2026)
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 72 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ в ночь на 17 августа сообщило в своём телеграм-канале