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Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА

Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА - 17.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 72 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ в ночь на 17 августа сообщило в своём телеграм-канале

2026-08-17T06:14

2026-08-17T06:14

2026-08-17T06:20

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минобороны рф

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белгородская область

брянская область

курская область

крым

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"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", — говорится в заявлении военного ведомства.Ранее сообщалось, что в ДНР при атаках украинских БПЛА ранены 10 человек, включая девочку, её отец погиб. В Херсонской области в результате удара украинского БПЛА по гражданскому автомобилю погибла семейная пара.Больше новостей прошедшего дня - в материале Егора Леева Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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украина.ру, россия, минобороны рф, сво, спецоперация, пво, белгородская область, брянская область, курская область, крым, азовское море, черное море, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака, атака украины сегодня, всу, вооруженные силы украины