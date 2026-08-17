Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА - 17.08.2026 Украина.ру
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Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА
Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА - 17.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 72 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ в ночь на 17 августа сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-17T06:14
2026-08-17T06:20
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"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", — говорится в заявлении военного ведомства.Ранее сообщалось, что в ДНР при атаках украинских БПЛА ранены 10 человек, включая девочку, её отец погиб. В Херсонской области в результате удара украинского БПЛА по гражданскому автомобилю погибла семейная пара.Больше новостей прошедшего дня - в материале Егора Леева Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА

06:14 17.08.2026 (обновлено: 06:20 17.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета "Тор-М2" группировки войск "Запад" на Купянском участке СВО
Боевое дежурство расчета Тор-М2 группировки войск Запад на Купянском участке СВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 72 украинских беспилотника. Об этом Минобороны РФ в ночь на 17 августа сообщило в своём телеграм-канале
"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", — говорится в заявлении военного ведомства.
Ранее сообщалось, что в ДНР при атаках украинских БПЛА ранены 10 человек, включая девочку, её отец погиб. В Херсонской области в результате удара украинского БПЛА по гражданскому автомобилю погибла семейная пара.
Больше новостей прошедшего дня - в материале Егора Леева Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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