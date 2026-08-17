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Алехин: Бойцы "Центра" давят на Межевую и Новопавловку, "северяне" громят ВСУ в Сумской области

Алехин: Бойцы "Центра" давят на Межевую и Новопавловку, "северяне" громят ВСУ в Сумской области - 17.08.2026 Украина.ру

Алехин: Бойцы "Центра" давят на Межевую и Новопавловку, "северяне" громят ВСУ в Сумской области

Подразделения "Центра" продвигаются вдоль железной дороги южнее Межевой, создавая давление на Межевую и Новопавловку. Войска ведут бои в нескольких километрах от Славянска и Краматорска, занимая господствующие высоты. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-17T05:30

2026-08-17T05:30

2026-08-17T05:30

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Комментируя ситуацию на фронте, Алехин сообщил о продвижении группировки "Центр" и боях в Сумской области.Эксперт уточнил, что подразделения группировки "Центр" наступают вдоль железной дороги южнее Межевой. "Одновременно подразделения группировки "Центр" продвигаются вдоль железной дороги южнее Межевой. Это создает серьёзное давление как на саму Межевую, так и на Новопавловку", — отметил военный обозреватель.По данным Алехина, эти действия связаны с продвижением южнее Красноармейска. "Эти действия тесно увязаны с продвижением южнее Покровска (Ред. — Красноармейск) в районе Новоподгороднего — продвижение идёт по балкам, лесополосам и малым водотокам", — пояснил эксперт."По последней информации армейские подразделения нашей армии ведут бои всего в нескольких километрах от окраин Славянска и Краматорска, занимая господствующие высоты", — резюмировал автор материала.Полный текст материала Геннадия Алехина "Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.Основой ПВО должны стать мобильные огневые группы, связанные в единую сеть со своими наблюдательными пунктами, обученным личным составом и вооружением. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.

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