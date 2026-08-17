Венгрия бьётся за энергию от СССР: АЭС "Пакш" может снова сократить мощность - 17.08.2026 Украина.ру
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Венгрия бьётся за энергию от СССР: АЭС "Пакш" может снова сократить мощность
Венгрия бьётся за энергию от СССР: АЭС "Пакш" может снова сократить мощность - 17.08.2026 Украина.ру
Венгрия бьётся за энергию от СССР: АЭС "Пакш" может снова сократить мощность
Мощность АЭС "Пакш" в начале недели снова может быть сокращена из-за падения уровня Дуная. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в ночь на 17 августа сообщил в соцсети Х
2026-08-17T01:07
2026-08-17T01:11
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новости
венгрия
мадьяр
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электроснабжение
атомная электростанция
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В начале августа на АЭС "Пакш", которая была построена в Венгрии по советскому проекту в начале 80-х годов, из-за обмеления Дуная была остановлена предпоследняя турбина из восьми. С вечера 10 августа вторую турбину вновь запустили, таким образом, станция вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо запланированных 2000 МВтч."Вторник [18 августа] и среда [19 августа] будут критическими, так как к этому времени ожидается еще 14-15 сантиметров падения уровня Дуная. В настоящее время мы находимся в девяти сантиметрах от уровня воды, при котором предпоследняя турбина АЭС "Пакш" будет снова остановлена", — написал Мадьяр.Глава правительства надеется, что ожидаемый эффект от затопления двух барж поможет избежать этого. Кроме того, выше по течению Дуная был открыт шлюз, что "позволяет сэкономить два сантиметра воды на АЭС "Пакш".По словам Мадьяра, критический период кончится к 20 августа, когда ожидается повышение уровня воды в Дунае из-за дождей в его бассейне на территории Австрии.12 августа Мадьяр объявил о решении правительства построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае. По его словам, возведение плотины продолжается "с невероятной скоростью".С 15 августа в Венгрии понизили уровень опасности из-за жары с максимального третьего до второго.Единственная действующая атомная электростанция в Венгрии АЭС "Пакш" производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в республике. В настоящее время идёт строительство второй очереди АЭС "Пакш" (АЭС "Пакш-2"), после ввода которой в эксплуатацию совокупная доля атомной энергии в энергобалансе страны достигнет 70%.Ранее сообщалось, что Венгрия сохранит проекты с Россией, несмотря на смену правительства.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Венгрия бьётся за энергию от СССР: АЭС "Пакш" может снова сократить мощность

01:07 17.08.2026 (обновлено: 01:11 17.08.2026)
 
© РИА НовостиПроект АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости
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Мощность АЭС "Пакш" в начале недели снова может быть сокращена из-за падения уровня Дуная. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в ночь на 17 августа сообщил в соцсети Х
В начале августа на АЭС "Пакш", которая была построена в Венгрии по советскому проекту в начале 80-х годов, из-за обмеления Дуная была остановлена предпоследняя турбина из восьми. С вечера 10 августа вторую турбину вновь запустили, таким образом, станция вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо запланированных 2000 МВтч.
"Вторник [18 августа] и среда [19 августа] будут критическими, так как к этому времени ожидается еще 14-15 сантиметров падения уровня Дуная. В настоящее время мы находимся в девяти сантиметрах от уровня воды, при котором предпоследняя турбина АЭС "Пакш" будет снова остановлена", — написал Мадьяр.
Глава правительства надеется, что ожидаемый эффект от затопления двух барж поможет избежать этого. Кроме того, выше по течению Дуная был открыт шлюз, что "позволяет сэкономить два сантиметра воды на АЭС "Пакш".
По словам Мадьяра, критический период кончится к 20 августа, когда ожидается повышение уровня воды в Дунае из-за дождей в его бассейне на территории Австрии.
12 августа Мадьяр объявил о решении правительства построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае. По его словам, возведение плотины продолжается "с невероятной скоростью".
С 15 августа в Венгрии понизили уровень опасности из-за жары с максимального третьего до второго.
Единственная действующая атомная электростанция в Венгрии АЭС "Пакш" производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в республике. В настоящее время идёт строительство второй очереди АЭС "Пакш" (АЭС "Пакш-2"), после ввода которой в эксплуатацию совокупная доля атомной энергии в энергобалансе страны достигнет 70%.
Ранее сообщалось, что Венгрия сохранит проекты с Россией, несмотря на смену правительства.
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