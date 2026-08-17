https://ukraina.ru/20260817/shila-v-meshke-ne-utaish-rossiya-vychislit-lyuboe-sudno-nato-i-dast-otpor-piratam--eranosyan-1082538824.html

"Шила в мешке не утаишь": Россия вычислит любое судно НАТО и даст отпор пиратам — Ераносян

"Шила в мешке не утаишь": Россия вычислит любое судно НАТО и даст отпор пиратам — Ераносян - 17.08.2026 Украина.ру

"Шила в мешке не утаишь": Россия вычислит любое судно НАТО и даст отпор пиратам — Ераносян

Россия вычислит реального владельца любого судна и даст зеркальный отпор пиратским действиям стран НАТО, заявил Ераносян. Если Запад идет на эскалацию, другого способа воздействия на пиратов не существует. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

2026-08-17T05:45

2026-08-17T05:45

2026-08-17T05:45

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Ранее президент Владимир Путин, выступая на завершающем этапе учений Тихоокеанского флота, заявил, что в случае, если страны Запада реализуют свои планы по захвату российских судов и продаже перевозимой ими нефти, Россия будет давать зеркальный ответ, причём в любых акваториях Мирового океана, где сочтёт это необходимым и целесообразным.Отвечая на вопрос о юридических нюансах зеркального ответа, Ераносян пояснил, что определить реальную принадлежность судна можно в течение суток, даже если оно ходит под чужим флагом.Он заявил, что даже если судно идет не под российским флагом, его реального владельца можно вычислить. "Дело в том, что исходя из сегодняшних правил фрахтовки и страхования судов различного типа от зерновозов до траулеров, можно вычислить страну приписки", — отметил эксперт.Ераносян подчеркнул, что даже разное гражданство членов экипажа не помешает установить владельца. "Да, у членов экипажа на борту может быть разное гражданство. Но многое зависит от того, кто хозяин у этого судна, и где оно дислоцировалось большую часть использования. Шила в мешке не утаишь", — пояснил аналитик.Собеседник Украина.ру резюмировал, что установить реальную принадлежность судна можно в течение суток, и если Запад нарушает конвенцию о свободе судоходства в нейтральных водах, Россия сможет выявить, кому принадлежит сухогруз, и предпринять симметричные или асимметричные ответные действия.Полный текст материала "Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТО" на сайте Украина.ру.Министерство иностранных дел Японии в связи с посещением российским президентом островов Курильской гряды выразило "решительный протест". Подробнее на эту и другие темы — в материале "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.

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