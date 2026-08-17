"Шила в мешке не утаишь": Россия вычислит любое судно НАТО и даст отпор пиратам — Ераносян - 17.08.2026 Украина.ру
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"Шила в мешке не утаишь": Россия вычислит любое судно НАТО и даст отпор пиратам — Ераносян
"Шила в мешке не утаишь": Россия вычислит любое судно НАТО и даст отпор пиратам — Ераносян - 17.08.2026 Украина.ру
"Шила в мешке не утаишь": Россия вычислит любое судно НАТО и даст отпор пиратам — Ераносян
Россия вычислит реального владельца любого судна и даст зеркальный отпор пиратским действиям стран НАТО, заявил Ераносян. Если Запад идет на эскалацию, другого способа воздействия на пиратов не существует. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
2026-08-17T05:45
2026-08-17T05:45
новости
россия
запад
ильичевск
нато
украина.ру
владимир путин
флот
судоходство
пираты
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Ранее президент Владимир Путин, выступая на завершающем этапе учений Тихоокеанского флота, заявил, что в случае, если страны Запада реализуют свои планы по захвату российских судов и продаже перевозимой ими нефти, Россия будет давать зеркальный ответ, причём в любых акваториях Мирового океана, где сочтёт это необходимым и целесообразным.Отвечая на вопрос о юридических нюансах зеркального ответа, Ераносян пояснил, что определить реальную принадлежность судна можно в течение суток, даже если оно ходит под чужим флагом.Он заявил, что даже если судно идет не под российским флагом, его реального владельца можно вычислить. "Дело в том, что исходя из сегодняшних правил фрахтовки и страхования судов различного типа от зерновозов до траулеров, можно вычислить страну приписки", — отметил эксперт.Ераносян подчеркнул, что даже разное гражданство членов экипажа не помешает установить владельца. "Да, у членов экипажа на борту может быть разное гражданство. Но многое зависит от того, кто хозяин у этого судна, и где оно дислоцировалось большую часть использования. Шила в мешке не утаишь", — пояснил аналитик.Собеседник Украина.ру резюмировал, что установить реальную принадлежность судна можно в течение суток, и если Запад нарушает конвенцию о свободе судоходства в нейтральных водах, Россия сможет выявить, кому принадлежит сухогруз, и предпринять симметричные или асимметричные ответные действия.Полный текст материала "Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТО" на сайте Украина.ру.Министерство иностранных дел Японии в связи с посещением российским президентом островов Курильской гряды выразило "решительный протест". Подробнее на эту и другие темы — в материале "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, ильичевск, нато, украина.ру, владимир путин, флот, судоходство, пираты, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, прогноз, прогноз войны на украине, новости украина ру
Новости, Россия, Запад, Ильичевск, НАТО, Украина.ру, Владимир Путин, флот, судоходство, пираты, Главные новости, главное, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, прогноз, прогноз войны на Украине, новости Украина ру

"Шила в мешке не утаишь": Россия вычислит любое судно НАТО и даст отпор пиратам — Ераносян

05:45 17.08.2026
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения Балтийского флота
Учения Балтийского флота - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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Россия вычислит реального владельца любого судна и даст зеркальный отпор пиратским действиям стран НАТО, заявил Ераносян. Если Запад идет на эскалацию, другого способа воздействия на пиратов не существует. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Ранее президент Владимир Путин, выступая на завершающем этапе учений Тихоокеанского флота, заявил, что в случае, если страны Запада реализуют свои планы по захвату российских судов и продаже перевозимой ими нефти, Россия будет давать зеркальный ответ, причём в любых акваториях Мирового океана, где сочтёт это необходимым и целесообразным.
Отвечая на вопрос о юридических нюансах зеркального ответа, Ераносян пояснил, что определить реальную принадлежность судна можно в течение суток, даже если оно ходит под чужим флагом.
Он заявил, что даже если судно идет не под российским флагом, его реального владельца можно вычислить. "Дело в том, что исходя из сегодняшних правил фрахтовки и страхования судов различного типа от зерновозов до траулеров, можно вычислить страну приписки", — отметил эксперт.
Ераносян подчеркнул, что даже разное гражданство членов экипажа не помешает установить владельца. "Да, у членов экипажа на борту может быть разное гражданство. Но многое зависит от того, кто хозяин у этого судна, и где оно дислоцировалось большую часть использования. Шила в мешке не утаишь", — пояснил аналитик.
Собеседник Украина.ру резюмировал, что установить реальную принадлежность судна можно в течение суток, и если Запад нарушает конвенцию о свободе судоходства в нейтральных водах, Россия сможет выявить, кому принадлежит сухогруз, и предпринять симметричные или асимметричные ответные действия.
Полный текст материала "Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТО" на сайте Украина.ру.
Министерство иностранных дел Японии в связи с посещением российским президентом островов Курильской гряды выразило "решительный протест". Подробнее на эту и другие темы — в материале "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
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