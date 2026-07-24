https://ukraina.ru/20260724/zelenskiy-vstretitsya-s-trampom-na-sleduyuschey-nedele---smi--1081793147.html
Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе - СМИ
Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе - СМИ - 24.07.2026 Украина.ру
Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе - СМИ
Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом во время своего визита в США на следующей неделе, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах
2026-07-24T09:24
2026-07-24T09:24
2026-07-24T09:24
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дональд трамп
линдси грэм
украина.ру
владимир зеленский
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Отмечается, что визит Зеленского в США запланирован на 28 июля. В рамках поездки политик также посетит похороны сенатора Линдси Грэма*.Уточняется, что формат встречи Зеленского и Трампа в настоящее время согласовывается.Ранее Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер похвастался, что характер его отношений с президентом США изменился, а первым переломным моментом в диалоге между ними стала встреча в Ватикане. По его словам, во время этой встречи они с Трампом остались только вдвоем, а дальнейший диалог между ними был позитивным.Он также подчеркнул, что отношения и диалог с президентом США имеют важное значение.Подробнее о двух лидерах - в материале Мы же лучшие друзья: Трамп может с размаху вонзить нож в спину Зеленского на сайте Украина.ру. * Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, дональд трамп, линдси грэм, украина.ру, владимир зеленский
Новости, США, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Украина.ру, Владимир Зеленский
Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе - СМИ
Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом во время своего визита в США на следующей неделе, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах
Отмечается, что визит Зеленского в США запланирован на 28 июля.
В рамках поездки политик также посетит похороны сенатора Линдси Грэма*.
Уточняется, что формат встречи Зеленского и Трампа в настоящее время согласовывается.
Ранее Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер похвастался, что характер его отношений с президентом США изменился, а первым переломным моментом в диалоге между ними стала встреча в Ватикане. По его словам, во время этой встречи они с Трампом остались только вдвоем, а дальнейший диалог между ними был позитивным.
Он также подчеркнул, что отношения и диалог с президентом США имеют важное значение.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.