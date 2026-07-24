https://ukraina.ru/20260724/zelenskiy-vstretitsya-s-trampom-na-sleduyuschey-nedele---smi--1081793147.html

Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе - СМИ

Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе - СМИ - 24.07.2026 Украина.ру

Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе - СМИ

Владимир Зеленский встретится с американским лидером Дональдом Трампом во время своего визита в США на следующей неделе, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах

2026-07-24T09:24

2026-07-24T09:24

2026-07-24T09:24

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владимир зеленский

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Отмечается, что визит Зеленского в США запланирован на 28 июля. В рамках поездки политик также посетит похороны сенатора Линдси Грэма*.Уточняется, что формат встречи Зеленского и Трампа в настоящее время согласовывается.Ранее Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер похвастался, что характер его отношений с президентом США изменился, а первым переломным моментом в диалоге между ними стала встреча в Ватикане. По его словам, во время этой встречи они с Трампом остались только вдвоем, а дальнейший диалог между ними был позитивным.Он также подчеркнул, что отношения и диалог с президентом США имеют важное значение.Подробнее о двух лидерах - в материале Мы же лучшие друзья: Трамп может с размаху вонзить нож в спину Зеленского на сайте Украина.ру. * Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, дональд трамп, линдси грэм, украина.ру, владимир зеленский