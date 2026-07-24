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Агент Киева пыталась подорвать автомобиль российского силовика в Москве - ФСБ
Агент Киева пыталась подорвать автомобиль российского силовика в Москве - ФСБ - 24.07.2026 Украина.ру
Агент Киева пыталась подорвать автомобиль российского силовика в Москве - ФСБ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала гражданку РФ, которая по заданию украинских спецслужб должна была организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности, передает 24 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-24T10:27
2026-07-24T10:27
2026-07-24T10:27
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По данным силовиков, женщина 1996 года рождения транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину, где прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности, после чего вернулась в Россию.В момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль женщину задержали. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 205 (покушение на теракт) и части 3 статьи 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ и избрана мера пресечения - заключение под стражу", - отметили силовики.Специалисты проводят следственные действия с целью квалификации преступления по статье 275 (государственная измена) УК РФ, предусматривающей до 20 лет лишения свободы.Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Москва, Россия, Киев, ФСБ, Украина.ру
Агент Киева пыталась подорвать автомобиль российского силовика в Москве - ФСБ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала гражданку РФ, которая по заданию украинских спецслужб должна была организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности, передает 24 июля телеграм-канал Украина.ру
По данным силовиков, женщина 1996 года рождения транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину, где прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности, после чего вернулась в Россию.
"По заданию куратора она изъяла взрывное устройство из тайника на окраине Самары и убыла в Московский регион с целью совершения теракта в отношении одного из сотрудников органов безопасности", - сообщили в ведомстве.
В момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль женщину задержали.
"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 205 (покушение на теракт) и части 3 статьи 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ и избрана мера пресечения - заключение под стражу", - отметили силовики.
Специалисты проводят следственные действия с целью квалификации преступления по статье 275 (государственная измена) УК РФ, предусматривающей до 20 лет лишения свободы.