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Агент Киева пыталась подорвать автомобиль российского силовика в Москве - ФСБ

Агент Киева пыталась подорвать автомобиль российского силовика в Москве - ФСБ - 24.07.2026 Украина.ру

Агент Киева пыталась подорвать автомобиль российского силовика в Москве - ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала гражданку РФ, которая по заданию украинских спецслужб должна была организовать подрыв автомобиля сотрудника органов безопасности, передает 24 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-24T10:27

2026-07-24T10:27

2026-07-24T10:27

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По данным силовиков, женщина 1996 года рождения транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину, где прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности, после чего вернулась в Россию.В момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль женщину задержали. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 205 (покушение на теракт) и части 3 статьи 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ и избрана мера пресечения - заключение под стражу", - отметили силовики.Специалисты проводят следственные действия с целью квалификации преступления по статье 275 (государственная измена) УК РФ, предусматривающей до 20 лет лишения свободы.Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.

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