https://ukraina.ru/20260724/amerikanskaya-paradigma-v-chasy-vnutrennikh-krizisov-amerikantsy-ischut-otvety-v-russkoy-klassike-1081013616.html

Американская парадигма: в часы внутренних кризисов американцы ищут ответы в русской классике

Американская парадигма: в часы внутренних кризисов американцы ищут ответы в русской классике - 24.07.2026 Украина.ру

Американская парадигма: в часы внутренних кризисов американцы ищут ответы в русской классике

Понять лучше эту жизнь американцам помогают Фёдор Достоевский, Лев Толстой, Антон Чехов и другие русские писатели - единственные, кто "берёт за горло вопросы о смысле жизни или основах морали"

2026-07-24T06:12

2026-07-24T06:12

2026-07-24T06:12

эксклюзив

сша

федор достоевский

василий обломов

владимир ленин (владимир ульянов)

чехов

лев толстой (писатель)

литература

"собачье сердце"

михаил булгаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/06/1081094781_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_abc05795006ace2c62012b28f5a84f6c.jpg

Соединённые Штаты переживают не самый простой период за своё 250-летнее существование: высочайшая степень внутриполитического раскола, к традиционному противостоянию республиканцев и демократов добавляются противоречия внутри каждой партии, стоимость жизни в стране растёт, ради своего благополучия граждане готовы уезжать за границу и отказываться от американских паспортов, США утрачивают статус мирового гегемона – их роль на международной арене уже не та, что была прежде.В такие моменты люди пытаются понять, а что же будет дальше, и задаются множеством вопросов из категории экзистенциальных: "в чём смысл жизни?", "всё ли я делаю правильно?", "как выстраивать отношения с другими и где мои личные границы?". Каждый ищет ответы на них по-своему.Помимо всего прочего, американцы во время внутренних кризисов обращаются к русской классике, поскольку она честна в исследовании человеческой души и морального выбора, – к такому выводу пришёл один из самых известных американских славистов, литературовед Гэри Сол Морсон в своей без преувеличения выдающейся книге "Изумление против несомненности. Русские писатели о вечных вопросах и почему их ответы важны" - фундаментальном труде о значении русской литературно-политико-философской традиции, который вышел в свет в 2023-м, а в текущем году был перевыпущен в более доступном варианте, в мягкой обложке.Как объясняет автор, книгу он выстроил в форме диалога представителей двух разных типов мышления: убеждённых, что общество можно перестроить по жёстким лекалам, оправдывая любые средства великой целью, и видевших мудрость в том, чтобы постигнуть глубину вопросов, – например, Николая Чернышевского и Фёдора Достоевского или Владимира Ленина и Антона Чехова.Ключевые идеи, которые Морсон проносит через призму русской литературы:- повседневные мелочи, микроскопические изменения сознания, моральный выбор человека гораздо важнее глобальных философских систем;- обращать внимание на то, на что мы обычно не обращаем внимания;- нельзя перекладывать вину за свои поступки на систему, тяжёлое детство, историческую необходимость и пр. — ответственность всегда индивидуальна;- слепая идеологическая уверенность приводит к страшным последствиям."Когда на Западе начали читать русскую литературу, она по-настоящему поразила читателей, таких, например, как прекрасная романистка Вирджиния Вулф, которая считала русскую литературу несравнимо лучшей в мире, потому что она отличается психологической сложностью, а не только слепой идеологией. <…> В русской литературе можно жить. В Америке литература даже близко не имеет такого значения", - говорил Морсон в одном из интервью.Справедливости ради стоит отметить, что никакого взрывного бума продаж русской литературы в США сейчас не наблюдается, но интерес всегда был стабильным. Ещё в 2019 году курс "Введение в русскую литературу" на кафедре славянских языков и литератур Северо-Западного университета (штат Иллинойс), который вёл Морсон, был самым популярным из факультативных курсов в университете: сотни слушателей посещали его. Профессор сам очень удивлялся этому факту, но объяснял это тем, что студенты на этих занятиях могли говорить о вещах, которые действительно затрагивают их жизнь и определяют её, поскольку русские писатели, в отличие от английских или французских, не стеснялись затрагивать важнейшие вопросы, "берут за горло вопросы о смысле жизни или основах морали".Всё это вылилось в несколько волн обсуждений русской литературы в англоязычных соцсетях: сначала пользователи в 2010-х просто обменивались мнениями о прочитанном и версиях переводов; с 2020 года в условиях пандемии зародилось англоязычное книжное сообщество #BookTok, где молодёжь преимущественно из США и Великобритании оценивает произведения через призму личных эмоций; в видео на тему "книги, которые заставили меня рыдать" часто упоминалось "Преступление и наказание"; а в последние пару лет обсуждение русской литературы в англоязычной среде стало полноценным трендом.В 2024 году этот сегмент TikTok и Instagram* заполонили ролики, посвящённые другому произведению Фёдора Достоевского – повести 1848 года "Белые ночи", полюбившейся читателям не только из-за небольшого объёма, благодаря чему она могла стать, как выразилась британская газета The Guardian, "лёгким первым шагом в довольно внушительный мир классической русской литературы", но и из-за самого сюжета о тоскливом одиночестве и несчастной любви. Такая вирусная популярность повысила спрос на бумажную версию книги карманного формата издательства Penguin Classics.Кроме того, "Белые ночи" стали самой скачиваемой аудиокнигой среди всей мировой классики в США в начале 2026 года: идеально, чтобы послушать за вечер. "Преступление и наказание" тоже входит в этот список, но занимает позицию ниже – в пределах первой десятки. Там же и "Собачье сердце" Михаила Булгакова, которое удерживает позиции в топ-10 аж с 2011 года, в значительной степени благодаря талантливой озвучке Роя Макмиллана, которому удалось идеально передать атмосферу. Фёдор Михайлович вообще прочно удерживает статус самого популярного в США русского писателя, если исходить из статистики продаж, упоминаний в медиа, трендов в соцсетях и читательских рейтингов на Amazon и Goodreads за первую половину 2026 года: темы одиночества, экзистенциального кризиса, депрессии откликаются у американской аудитории. В тройку также входят Лев Толстой и Антон Чехов.Впрочем, интересуются американцы и творчеством других авторов. На тематической ветке Russian literature в соцсети Reddit пользователи обсуждают непосредственно произведения, показывают книги, включая изданные в 1950-х годах и даже в XIX веке, делятся редкими изображениями писателей – Николая Гоголя, Бориса Пастернака, Евгения Замятина, Ивана Тургенева, Николая Носова и пр."Мастер и Маргарита" — одна из моих любимейших книг. Я был в восторге, даже самооценка немного повысилась. Это то, ради чего стоит вставать по утрам", - пишет один из участников беседы.Другой интересуется, есть ли версии книг типа "Преступления и наказания", но с именами, привычными иностранцам. И задаётся вопросом, почему нельзя адаптировать роман так, чтобы Родиона Раскольникова звали Ричардом Роджерсом или как-то в этом духе, поскольку так было бы намного легче запомнить и не приходилось бы каждый раз смотреть в шпаргалку, чтобы понять, кто есть кто в новой главе."Если бы у меня спросили, с кем из русских писателей я бы встречалась, я бы ответила: Достоевский. Меня никогда никто так не понимал, не слышал, не утешал, не советовал столько полезного. Особенно сильны эти чувства, когда я читаю "Бедных людей" и примечания к "Братьям Карамазовым" — ощущение, что строчки адресованы мне. Чтение его историй о любви очень меня трогает. И неважно, что он не так горяч, как молодой Пушкин или Лермонтов, но я бы часами могла проводить время с этим человеком, не погружаясь в скуку", - призналась девушка.Разделяет их точку зрения и самый богатый человек в мире, бизнесмен Илон Маск. Он перепостил на свою страницу в соцсети X изображение отрывка из "Братьев Карамазовых" ("Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим…") с припиской "Есть целые книги по психологии, которые и близко не идут к этому абзацу Достоевского" и от себя в комментарии написал: "Это правда". Впрочем, далеко не всегда современные американские читатели понимают персонажей произведений именно так, как их задумывали авторы.Уставшая от гонки за достигаторством, необходимости успевать всё, всегда и везде, культа продуктивности молодёжь США, стремящаяся достичь баланса между работой и личной жизнью, воспринимает Обломова не как лентяя, а как человека с тяжёлым выгоранием или даже депрессией в клиническом смысле. Его постоянное возлежание – это не просто лень, это глубокий экзистенциальный кризис. Обломов стал олицетворением глобального тренда под названием Bed rotting ("загнивание в постели") - осознанного многочасового или даже многодневного лежания в кровати в борьбе со стрессом, и никакого чувства вины за пассивность.А Раскольников для американских зумеров - как зеркало их собственных страхов, финансовых и психологических проблем: из-за высокой арендной платы они могут позволить себе лишь крошечное жильё; нет денег на учёбу, студенческие кредиты превращаются в кабалу; деление людей на "тварей дрожащих" и "право имеющих" - это радикальный раскол общества США; бесконечное обдумывание одной и той же мысли = деструктивное поведение. Более того, Родиона даже сравнивают с молодыми людьми, которые сегодня зависают на радикальных форумах, взращивая в себе ненависть к миру.Как бы то ни было, главное, что произведения русских классиков помогают американцам разобраться с внутренними терзаниями, найти ответы на вопросы, которые их волнуют, и понять эту жизнь.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяЧитайте также "Вокруг Булгакова": 90 лет явлению сатаны в американском посольстве

https://ukraina.ru/20240501/1054830449.html

https://ukraina.ru/20250805/1066459398.html

сша

чехов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, федор достоевский, василий обломов, владимир ленин (владимир ульянов), чехов, лев толстой (писатель), литература, "собачье сердце", михаил булгаков, кризис