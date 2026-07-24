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WSJ объяснила, зачем хуситы открыли новый фронт в войне США и Ирана

WSJ объяснила, зачем хуситы открыли новый фронт в войне США и Ирана - 24.07.2026 Украина.ру

WSJ объяснила, зачем хуситы открыли новый фронт в войне США и Ирана

Йеменские хуситы объявили блокаду саудовских поставок нефти через Красное море, открыв новый фронт в американо-иранском конфликте. Об этом 24 июля пишет The Wall Street Journal

2026-07-24T10:33

2026-07-24T10:33

2026-07-24T10:33

новости

сша

иран

саудовская аравия

the wall street journal

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Хуситы обстреляли два судна в Баб-эль-Мандебском проливе, что грозит вовлечь в конфликт Саудовскую Аравию, Израиль и Пакистан. По мнению аналитиков, группировка вмешалась, почувствовав, что справится с давлением Эр-Рияда, а также потому, что Ирану потребовалась помощь на фоне новых мощных ударов США."Для остановки коммерческого судоходства не нужны ни ракеты, ни беспилотники. Если судоходные компании не захотят проходить, фактически возникнет блокада", — пояснил экс-посол США в Саудовской Аравии Майкл Ратни.Конфликт на Ближнем Востоке продолжает расширяться. Об этом – в материале Четверо человек погибли из-за удара США по иранскому городу Ахваз

сша

иран

саудовская аравия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, иран, саудовская аравия, the wall street journal