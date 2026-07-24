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WSJ объяснила, зачем хуситы открыли новый фронт в войне США и Ирана
WSJ объяснила, зачем хуситы открыли новый фронт в войне США и Ирана - 24.07.2026 Украина.ру
WSJ объяснила, зачем хуситы открыли новый фронт в войне США и Ирана
Йеменские хуситы объявили блокаду саудовских поставок нефти через Красное море, открыв новый фронт в американо-иранском конфликте. Об этом 24 июля пишет The Wall Street Journal
2026-07-24T10:33
2026-07-24T10:33
2026-07-24T10:33
новости
сша
иран
саудовская аравия
the wall street journal
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Хуситы обстреляли два судна в Баб-эль-Мандебском проливе, что грозит вовлечь в конфликт Саудовскую Аравию, Израиль и Пакистан. По мнению аналитиков, группировка вмешалась, почувствовав, что справится с давлением Эр-Рияда, а также потому, что Ирану потребовалась помощь на фоне новых мощных ударов США."Для остановки коммерческого судоходства не нужны ни ракеты, ни беспилотники. Если судоходные компании не захотят проходить, фактически возникнет блокада", — пояснил экс-посол США в Саудовской Аравии Майкл Ратни.Конфликт на Ближнем Востоке продолжает расширяться. Об этом – в материале Четверо человек погибли из-за удара США по иранскому городу Ахваз
сша
иран
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, иран, саудовская аравия, the wall street journal
Новости, США, Иран, Саудовская Аравия, The Wall Street Journal
WSJ объяснила, зачем хуситы открыли новый фронт в войне США и Ирана
Йеменские хуситы объявили блокаду саудовских поставок нефти через Красное море, открыв новый фронт в американо-иранском конфликте. Об этом 24 июля пишет The Wall Street Journal
Хуситы обстреляли два судна в Баб-эль-Мандебском проливе, что грозит вовлечь в конфликт Саудовскую Аравию, Израиль и Пакистан.
По мнению аналитиков, группировка вмешалась, почувствовав, что справится с давлением Эр-Рияда, а также потому, что Ирану потребовалась помощь на фоне новых мощных ударов США.
"Для остановки коммерческого судоходства не нужны ни ракеты, ни беспилотники. Если судоходные компании не захотят проходить, фактически возникнет блокада", — пояснил экс-посол США в Саудовской Аравии Майкл Ратни.
Конфликт на Ближнем Востоке продолжает расширяться. Об этом – в материале Четверо человек погибли из-за удара США по иранскому городу Ахваз