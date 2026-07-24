Эксперт: Чтобы перебить логистику Украины на море, России нужно выйти из "скальпельного режима" - 24.07.2026 Украина.ру
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Эксперт: Чтобы перебить логистику Украины на море, России нужно выйти из "скальпельного режима"
Эксперт: Чтобы перебить логистику Украины на море, России нужно выйти из "скальпельного режима" - 24.07.2026 Украина.ру
Эксперт: Чтобы перебить логистику Украины на море, России нужно выйти из "скальпельного режима"
Текущий формат боевых действий не позволяет России прекратить морскую логистику Украины — Россия действует в "скальпельном режиме", который даёт возможность решать только частные задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
2026-07-24T05:00
2026-07-24T05:00
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За минувшую неделю российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска, Южного и Днепро-Бугского лимана, где хранились военные грузы и ГСМ. Также были поражены 24 судна, работавших на ВСУ, включая 14 сухогрузов, три парома, два контейнеровоза, танкер и другие плавсредства.Украинские источники утверждают, что беспилотники ВСУ якобы поразили более 150 судов "теневого" танкерного флота России в Чёрном и Азовском морях. По словам командующего СБС ВСУ Роберта Бровди ("Мадьяр"), это часть операции по "изоляции" Крыма.Продолжая тему морской блокады Украины, Горбачев заявил, что текущий формат операции не позволяет достичь стратегических целей. "Мы действуем в скальпельном режиме. В таком режиме можно решать только частные задачи. Поэтому нужно подумать об ином формате боевых действий и выйти из режима специальной военной операции", — пояснил эксперт.По словам Горбачева, минное оружие не используется, потому что Черное море не объявлено зоной боевых действий. Эксперт подчеркнул, что Черноморскому флоту России должны быть поставлены задачи завоевания господства в северной части моря. "Речь не идет о применении ядерного оружия, для выполнения этой задачи достаточно обычных сил и средств. Но такая задача должна быть прежде всего сформулирована, потому что формат СВО не позволит нам прекратить логистику Украины в Черном море", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.
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Эксперт: Чтобы перебить логистику Украины на море, России нужно выйти из "скальпельного режима"

05:00 24.07.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украиныpolarnet
polarnet - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Текущий формат боевых действий не позволяет России прекратить морскую логистику Украины — Россия действует в "скальпельном режиме", который даёт возможность решать только частные задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
За минувшую неделю российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска, Южного и Днепро-Бугского лимана, где хранились военные грузы и ГСМ. Также были поражены 24 судна, работавших на ВСУ, включая 14 сухогрузов, три парома, два контейнеровоза, танкер и другие плавсредства.
Украинские источники утверждают, что беспилотники ВСУ якобы поразили более 150 судов "теневого" танкерного флота России в Чёрном и Азовском морях. По словам командующего СБС ВСУ Роберта Бровди ("Мадьяр"), это часть операции по "изоляции" Крыма.
Продолжая тему морской блокады Украины, Горбачев заявил, что текущий формат операции не позволяет достичь стратегических целей. "Мы действуем в скальпельном режиме. В таком режиме можно решать только частные задачи. Поэтому нужно подумать об ином формате боевых действий и выйти из режима специальной военной операции", — пояснил эксперт.
По словам Горбачева, минное оружие не используется, потому что Черное море не объявлено зоной боевых действий. Эксперт подчеркнул, что Черноморскому флоту России должны быть поставлены задачи завоевания господства в северной части моря.
"Речь не идет о применении ядерного оружия, для выполнения этой задачи достаточно обычных сил и средств. Но такая задача должна быть прежде всего сформулирована, потому что формат СВО не позволит нам прекратить логистику Украины в Черном море", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.
Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.
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