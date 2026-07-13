https://ukraina.ru/20260713/my-zhe-luchshie-druzya-tramp-mozhet-s-razmakhu-vonzit-nozh-v-spinu-zelenskogo-1081394523.html
Мы же лучшие друзья: Трамп может с размаху вонзить нож в спину Зеленского
Мы же лучшие друзья: Трамп может с размаху вонзить нож в спину Зеленского - 13.07.2026 Украина.ру
Мы же лучшие друзья: Трамп может с размаху вонзить нож в спину Зеленского
Громкая история с лишением Владимира Зеленского польского "Ордена Дохлой Курицы" ожидаемо получила свое продолжение
2026-07-13T11:52
2026-07-13T11:52
2026-07-13T11:52
мнения
дональд трамп
владимир зеленский
financial times
совет европы
украина
сша
кароль навроцкий
ес
европа
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081395922_0:199:2048:1351_1920x0_80_0_0_b92591a09694242c712c43ccf3df143e.jpg
Посмотрев на Навроцкого, которого после скандала поляки чуть ли не носят на руках, теперь лидер чешской правоконсервативной партии SPD Индржих Райхл внес в местном парламенте инициативу по лишению главы киевского режима чешского ордена Белого льва. Формальная причина: давние счеты чехов с УПА*, боевики которой в 1947 году провели по территории Чехии и Словакии массовый рейд с целью выхода в американскую оккупационную зону, грабя деревни, убивая жителей и военнослужащих. По словам Райхла, "мы не можем молчать, когда нашу высшую государственную награду носит человек, называющий военные подразделения в честь нацистских монстров".Правда, в отличие от Польши, администрация президента Чехии поджала хвост и ответила, что президент страны лишить подобной награды не может, а можно это сделать только по суду, и то если совершено уголовное преступление.Тем не менее данная инициатива получила огромный резонанс, но главное – она окончательно подтвердила, что в Европе по украинскому вопросу происходит явный ценностный перелом: еще недавно в официальном дискурсе подобная риторика была абсолютно немыслима, а сегодня руководство не последней европейской страны жалко оправдывается, почему оно не может лишить высшей награды человека, героизирующего убийц чешских граждан.На самом деле глубинная суть не в бандеровцах, Украине и лично Зеленском. Сейчас мы наблюдаем в Европе масштабные электоральные сдвиги, которые могут в корне изменить там политический ландшафт и которые одновременно дают Соединенным Штатам уникальный шанс на окончательное порабощение Европы.По данным аналитического центра EPC (European Policy Centre), мейнстримные партии продолжают терять электорат, а правые набирают позиции. В Германии правая партия АдГ устойчиво закрепилась на первом месте, а в той же Польше совокупная поддержка националистических партий впервые обгоняет PiS. В среднем по Европе консервативно/правые партии и движения уже набирают почти четверть голосов всех избирателей: это уже совершенно не гонимые маргиналы, а растущая политическая сила, с которой необходимо считаться всем.Чрезвычайно важным элементом "правого разворота" в Европе является резкое усиление антиукраинских настроений. Об этом прямо заявил комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти: "Сегодня меня все больше беспокоит растущая усталость и усиливающиеся дискуссии на уровне ЕС и на национальных уровнях о прекращении действия чрезвычайных мер (в отношении помощи Украине)… Кроме того, я наблюдаю рост антиукраинских настроений".Академическое исследование, опубликованное в журнале Journal of European Public Policy в апреле этого года, констатирует, что правые партии всё более консолидируются в своей оппозиции Украине, тогда как внутри проукраинского мейнстрима "возникают трещины".Дело в том, что украинский вопрос – самый поляризующий в нынешней европейской политической повестке, и правые партии увидели в его "раскачке" отличный ресурс. Например, по мнению обозревателей, эскапада Навроцкого была просчитанным PR-ходом: после унижения Зеленского его рейтинг взлетел до невиданных в истории Польши высот. Почему просчитанным? Потому что пришли новые результаты соцопросов, согласно которым почти половина (!) поляков негативно относится к Украине и украинцам, и это было преступлением не использовать. Мало того: сама победа Навроцкого на выборах была построена на резкой антиукраинской риторике.Это, конечно, не прошло мимо других правых и консервативных партий в Европе, которые быстро сделали нужные выводы и резко ужесточили свою риторику в отношении Украины и помощи киевскому режиму.Парадоксальным образом в усилении антиукраинских настроений в Европе также заинтересованы американцы. Сама по себе антиукраинская волна не является самоцелью Вашингтона, но она очень своевременна и функциональна: она ослабляет старые проевропейские коалиции, расшатывает центр и усиливает тех, с кем Трамп и его окружение готовы работать для формирования полностью проамериканской Европы, готовой на любые уступки, расходы и "сделки" - особенно на фоне официального курса ЕС на полную автономию от США.Как не так давно написал мозговой центр "Европейский совет по международным отношениям", "администрация Трампа и ультраправые политики Европы видят возможность в трансформации ЕС изнутри", причем "связи между окружением Трампа и европейскими правыми простираются далеко за пределы задокументированных контактов".Цель "правой трансформации" Европы даже прямо зафиксирована в новой Стратегии национальной безопасности США. В частности, там написано, что "растущее влияние патриотических европейских партий даёт основания для большого оптимизма", а целью США должно быть "культивирование сопротивления нынешней траектории Европы внутри европейских стран". В расширенной версии Стратегии сказано еще более конкретно: "мы должны поддерживать партии, движения, интеллектуальных и культурных лидеров, кто является сторонником национального суверенитета и возврата к традиционным европейским ценностям – оставаясь на проамериканских позициях".В феврале 2026 года издание Financial Times привело свидетельства того, что Государственный департамент США планирует финансировать MAGA-ориентированные аналитические центры и НКО в Великобритании и Европе, и "темп мероприятий нарастает", причем задействована как официальная дипломатия, так и неправительственные каналы.Это же подтверждает издание The New York Times, которое сообщило, что "для команды Трампа правые — инструмент давления на ЕС по целому спектру вопросов, включая Украину".Нет никаких сомнений, что, если Трампу понадобится ради своих политических целей в Европе уничтожить Зеленского и его режим – он сделает это не моргнув глазом и даже с личным удовольствием (несмотря на недавние утверждения об обратном, Трамп Зеленского просто органически не переносит и презирает).Политическая ситуация в Европе меняется очень быстро: а это значит, что Зеленскому пора начать оглядываться, даже если за спиной стоят лучшие американские друзья.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ**Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаВернулся из Киева и умер. Линдси Грэм** скончался после встречи с Зеленским
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Кирилл Стрельников
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg
мнения, дональд трамп, владимир зеленский, financial times, совет европы, украина, сша, кароль навроцкий, ес, европа
Мы же лучшие друзья: Трамп может с размаху вонзить нож в спину Зеленского
Громкая история с лишением Владимира Зеленского польского "Ордена Дохлой Курицы" ожидаемо получила свое продолжение
Посмотрев на Навроцкого, которого после скандала поляки чуть ли не носят на руках, теперь лидер чешской правоконсервативной партии SPD Индржих Райхл внес в местном парламенте инициативу по лишению главы киевского режима чешского ордена Белого льва.
Формальная причина: давние счеты чехов с УПА*, боевики которой в 1947 году провели по территории Чехии и Словакии массовый рейд с целью выхода в американскую оккупационную зону, грабя деревни, убивая жителей и военнослужащих. По словам Райхла, "мы не можем молчать, когда нашу высшую государственную награду носит человек, называющий военные подразделения в честь нацистских монстров".
Правда, в отличие от Польши, администрация президента Чехии поджала хвост и ответила, что президент страны лишить подобной награды не может, а можно это сделать только по суду, и то если совершено уголовное преступление.
Тем не менее данная инициатива получила огромный резонанс, но главное – она окончательно подтвердила, что в Европе по украинскому вопросу происходит явный ценностный перелом: еще недавно в официальном дискурсе подобная риторика была абсолютно немыслима, а сегодня руководство не последней европейской страны жалко оправдывается, почему оно не может лишить высшей награды человека, героизирующего убийц чешских граждан.
На самом деле глубинная суть не в бандеровцах, Украине и лично Зеленском. Сейчас мы наблюдаем в Европе масштабные электоральные сдвиги, которые могут в корне изменить там политический ландшафт и которые одновременно дают Соединенным Штатам уникальный шанс на окончательное порабощение Европы.
По данным аналитического центра EPC (European Policy Centre), мейнстримные партии продолжают терять электорат, а правые набирают позиции. В Германии правая партия АдГ устойчиво закрепилась на первом месте, а в той же Польше совокупная поддержка националистических партий впервые обгоняет PiS. В среднем по Европе консервативно/правые партии и движения уже набирают почти четверть голосов всех избирателей: это уже совершенно не гонимые маргиналы, а растущая политическая сила, с которой необходимо считаться всем.
Чрезвычайно важным элементом "правого разворота" в Европе является резкое усиление антиукраинских настроений. Об этом прямо заявил комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти: "Сегодня меня все больше беспокоит растущая усталость и усиливающиеся дискуссии на уровне ЕС и на национальных уровнях о прекращении действия чрезвычайных мер (в отношении помощи Украине)… Кроме того, я наблюдаю рост антиукраинских настроений".
Академическое исследование, опубликованное в журнале Journal of European Public Policy в апреле этого года, констатирует, что правые партии всё более консолидируются в своей оппозиции Украине, тогда как внутри проукраинского мейнстрима "возникают трещины".
Дело в том, что украинский вопрос – самый поляризующий в нынешней европейской политической повестке, и правые партии увидели в его "раскачке" отличный ресурс.
Например, по мнению обозревателей, эскапада Навроцкого была просчитанным PR-ходом: после унижения Зеленского его рейтинг взлетел до невиданных в истории Польши высот. Почему просчитанным? Потому что пришли новые результаты соцопросов, согласно которым почти половина (!) поляков негативно относится к Украине и украинцам, и это было преступлением не использовать. Мало того: сама победа Навроцкого на выборах была построена на резкой антиукраинской риторике.
Это, конечно, не прошло мимо других правых и консервативных партий в Европе, которые быстро сделали нужные выводы и резко ужесточили свою риторику в отношении Украины и помощи киевскому режиму.
Парадоксальным образом в усилении антиукраинских настроений в Европе также заинтересованы американцы. Сама по себе антиукраинская волна не является самоцелью Вашингтона, но она очень своевременна и функциональна: она ослабляет старые проевропейские коалиции, расшатывает центр и усиливает тех, с кем Трамп и его окружение готовы работать для формирования полностью проамериканской Европы, готовой на любые уступки, расходы и "сделки" - особенно на фоне официального курса ЕС на полную автономию от США.
Как не так давно написал мозговой центр "Европейский совет по международным отношениям", "администрация Трампа и ультраправые политики Европы видят возможность в трансформации ЕС изнутри", причем "связи между окружением Трампа и европейскими правыми простираются далеко за пределы задокументированных контактов".
Цель "правой трансформации" Европы даже прямо зафиксирована в новой Стратегии национальной безопасности США. В частности, там написано, что "растущее влияние патриотических европейских партий даёт основания для большого оптимизма", а целью США должно быть "культивирование сопротивления нынешней траектории Европы внутри европейских стран".
В расширенной версии Стратегии сказано еще более конкретно: "мы должны поддерживать партии, движения, интеллектуальных и культурных лидеров, кто является сторонником национального суверенитета и возврата к традиционным европейским ценностям – оставаясь на проамериканских позициях".
В феврале 2026 года издание Financial Times привело свидетельства того, что Государственный департамент США планирует финансировать MAGA-ориентированные аналитические центры и НКО в Великобритании и Европе, и "темп мероприятий нарастает", причем задействована как официальная дипломатия, так и неправительственные каналы.
Это же подтверждает издание The New York Times, которое сообщило, что "для команды Трампа правые — инструмент давления на ЕС по целому спектру вопросов, включая Украину".
Нет никаких сомнений, что, если Трампу понадобится ради своих политических целей в Европе уничтожить Зеленского и его режим – он сделает это не моргнув глазом и даже с личным удовольствием (несмотря на недавние утверждения об обратном, Трамп Зеленского просто органически не переносит и презирает).
Политическая ситуация в Европе меняется очень быстро: а это значит, что Зеленскому пора начать оглядываться, даже если за спиной стоят лучшие американские друзья.
*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ
**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга