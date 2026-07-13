https://ukraina.ru/20260713/my-zhe-luchshie-druzya-tramp-mozhet-s-razmakhu-vonzit-nozh-v-spinu-zelenskogo-1081394523.html

Мы же лучшие друзья: Трамп может с размаху вонзить нож в спину Зеленского

Мы же лучшие друзья: Трамп может с размаху вонзить нож в спину Зеленского - 13.07.2026 Украина.ру

Мы же лучшие друзья: Трамп может с размаху вонзить нож в спину Зеленского

Громкая история с лишением Владимира Зеленского польского "Ордена Дохлой Курицы" ожидаемо получила свое продолжение

2026-07-13T11:52

2026-07-13T11:52

2026-07-13T11:52

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Посмотрев на Навроцкого, которого после скандала поляки чуть ли не носят на руках, теперь лидер чешской правоконсервативной партии SPD Индржих Райхл внес в местном парламенте инициативу по лишению главы киевского режима чешского ордена Белого льва. Формальная причина: давние счеты чехов с УПА*, боевики которой в 1947 году провели по территории Чехии и Словакии массовый рейд с целью выхода в американскую оккупационную зону, грабя деревни, убивая жителей и военнослужащих. По словам Райхла, "мы не можем молчать, когда нашу высшую государственную награду носит человек, называющий военные подразделения в честь нацистских монстров".Правда, в отличие от Польши, администрация президента Чехии поджала хвост и ответила, что президент страны лишить подобной награды не может, а можно это сделать только по суду, и то если совершено уголовное преступление.Тем не менее данная инициатива получила огромный резонанс, но главное – она окончательно подтвердила, что в Европе по украинскому вопросу происходит явный ценностный перелом: еще недавно в официальном дискурсе подобная риторика была абсолютно немыслима, а сегодня руководство не последней европейской страны жалко оправдывается, почему оно не может лишить высшей награды человека, героизирующего убийц чешских граждан.На самом деле глубинная суть не в бандеровцах, Украине и лично Зеленском. Сейчас мы наблюдаем в Европе масштабные электоральные сдвиги, которые могут в корне изменить там политический ландшафт и которые одновременно дают Соединенным Штатам уникальный шанс на окончательное порабощение Европы.По данным аналитического центра EPC (European Policy Centre), мейнстримные партии продолжают терять электорат, а правые набирают позиции. В Германии правая партия АдГ устойчиво закрепилась на первом месте, а в той же Польше совокупная поддержка националистических партий впервые обгоняет PiS. В среднем по Европе консервативно/правые партии и движения уже набирают почти четверть голосов всех избирателей: это уже совершенно не гонимые маргиналы, а растущая политическая сила, с которой необходимо считаться всем.Чрезвычайно важным элементом "правого разворота" в Европе является резкое усиление антиукраинских настроений. Об этом прямо заявил комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти: "Сегодня меня все больше беспокоит растущая усталость и усиливающиеся дискуссии на уровне ЕС и на национальных уровнях о прекращении действия чрезвычайных мер (в отношении помощи Украине)… Кроме того, я наблюдаю рост антиукраинских настроений".Академическое исследование, опубликованное в журнале Journal of European Public Policy в апреле этого года, констатирует, что правые партии всё более консолидируются в своей оппозиции Украине, тогда как внутри проукраинского мейнстрима "возникают трещины".Дело в том, что украинский вопрос – самый поляризующий в нынешней европейской политической повестке, и правые партии увидели в его "раскачке" отличный ресурс. Например, по мнению обозревателей, эскапада Навроцкого была просчитанным PR-ходом: после унижения Зеленского его рейтинг взлетел до невиданных в истории Польши высот. Почему просчитанным? Потому что пришли новые результаты соцопросов, согласно которым почти половина (!) поляков негативно относится к Украине и украинцам, и это было преступлением не использовать. Мало того: сама победа Навроцкого на выборах была построена на резкой антиукраинской риторике.Это, конечно, не прошло мимо других правых и консервативных партий в Европе, которые быстро сделали нужные выводы и резко ужесточили свою риторику в отношении Украины и помощи киевскому режиму.Парадоксальным образом в усилении антиукраинских настроений в Европе также заинтересованы американцы. Сама по себе антиукраинская волна не является самоцелью Вашингтона, но она очень своевременна и функциональна: она ослабляет старые проевропейские коалиции, расшатывает центр и усиливает тех, с кем Трамп и его окружение готовы работать для формирования полностью проамериканской Европы, готовой на любые уступки, расходы и "сделки" - особенно на фоне официального курса ЕС на полную автономию от США.Как не так давно написал мозговой центр "Европейский совет по международным отношениям", "администрация Трампа и ультраправые политики Европы видят возможность в трансформации ЕС изнутри", причем "связи между окружением Трампа и европейскими правыми простираются далеко за пределы задокументированных контактов".Цель "правой трансформации" Европы даже прямо зафиксирована в новой Стратегии национальной безопасности США. В частности, там написано, что "растущее влияние патриотических европейских партий даёт основания для большого оптимизма", а целью США должно быть "культивирование сопротивления нынешней траектории Европы внутри европейских стран". В расширенной версии Стратегии сказано еще более конкретно: "мы должны поддерживать партии, движения, интеллектуальных и культурных лидеров, кто является сторонником национального суверенитета и возврата к традиционным европейским ценностям – оставаясь на проамериканских позициях".В феврале 2026 года издание Financial Times привело свидетельства того, что Государственный департамент США планирует финансировать MAGA-ориентированные аналитические центры и НКО в Великобритании и Европе, и "темп мероприятий нарастает", причем задействована как официальная дипломатия, так и неправительственные каналы.Это же подтверждает издание The New York Times, которое сообщило, что "для команды Трампа правые — инструмент давления на ЕС по целому спектру вопросов, включая Украину".Нет никаких сомнений, что, если Трампу понадобится ради своих политических целей в Европе уничтожить Зеленского и его режим – он сделает это не моргнув глазом и даже с личным удовольствием (несмотря на недавние утверждения об обратном, Трамп Зеленского просто органически не переносит и презирает).Политическая ситуация в Европе меняется очень быстро: а это значит, что Зеленскому пора начать оглядываться, даже если за спиной стоят лучшие американские друзья.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ**Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаВернулся из Киева и умер. Линдси Грэм** скончался после встречи с Зеленским

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

мнения, дональд трамп, владимир зеленский, financial times, совет европы, украина, сша, кароль навроцкий, ес, европа