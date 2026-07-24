https://ukraina.ru/20260724/polischuk-udary-po-mostam-cherez-dnepr-obrushat-logistiku-vsu-na-strategicheskom-urovne-1081790780.html

Полищук: Удары по мостам через Днепр обрушат логистику ВСУ на стратегическом уровне

Полищук: Удары по мостам через Днепр обрушат логистику ВСУ на стратегическом уровне - 24.07.2026 Украина.ру

Полищук: Удары по мостам через Днепр обрушат логистику ВСУ на стратегическом уровне

России нужно добавить удары по мостам через Днепр к атакам на АЗС и порты — это обрушит логистику ВСУ. Удары по АЗС на Левобережье также заставляют украинцев покидать территории будущих боев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук

2026-07-24T05:45

2026-07-24T05:45

2026-07-24T05:45

новости

днепр

россия

киев

александр полищук

геннадий алехин

владимир зеленский

украина.ру

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/02/1080961910_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b35f7072c38805fda50bc92447e85782.jpg

Продолжая тему стратегических целей СВО, Полищук связал удары по украинским АЗС с подготовкой к изоляции театра военных действий. "На мой взгляд, мы таким образом убеждаем украинское население, которое не связывает свое будущее с Россией, покинуть территории предстоящих боев, чтобы ребята меньше сталкивались с проблемой ждунов", — пояснил эксперт.По словам Полищука, если в России не планируется мобилизация, то придется решать вопрос с изоляцией театра военных действий на стратегическом уровне.Он подчеркнул, что ключевым ударом станет уничтожение мостов через Днепр. "Если мы к ударам по АЗС и портовой инфраструктуре добавим удары по мостам через Днепр, это будет колоссальный удар по логистике киевского режима", — добавил Полищук.Полищук резюмировал, что после этого Киев не будет делать громких заявлений. "И тогда Зеленский уже не сможет хвастаться на саммитах НАТО, что они "добились перелома в войне", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на харьковском направлении СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России" на сайте Украина.ру.

днепр

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днепр, россия, киев, александр полищук, геннадий алехин, владимир зеленский, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, военный эксперт