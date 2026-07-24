Полищук: Удары по мостам через Днепр обрушат логистику ВСУ на стратегическом уровне - 24.07.2026 Украина.ру
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Полищук: Удары по мостам через Днепр обрушат логистику ВСУ на стратегическом уровне
Полищук: Удары по мостам через Днепр обрушат логистику ВСУ на стратегическом уровне - 24.07.2026 Украина.ру
Полищук: Удары по мостам через Днепр обрушат логистику ВСУ на стратегическом уровне
России нужно добавить удары по мостам через Днепр к атакам на АЗС и порты — это обрушит логистику ВСУ. Удары по АЗС на Левобережье также заставляют украинцев покидать территории будущих боев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук
2026-07-24T05:45
2026-07-24T05:45
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Продолжая тему стратегических целей СВО, Полищук связал удары по украинским АЗС с подготовкой к изоляции театра военных действий. "На мой взгляд, мы таким образом убеждаем украинское население, которое не связывает свое будущее с Россией, покинуть территории предстоящих боев, чтобы ребята меньше сталкивались с проблемой ждунов", — пояснил эксперт.По словам Полищука, если в России не планируется мобилизация, то придется решать вопрос с изоляцией театра военных действий на стратегическом уровне.Он подчеркнул, что ключевым ударом станет уничтожение мостов через Днепр. "Если мы к ударам по АЗС и портовой инфраструктуре добавим удары по мостам через Днепр, это будет колоссальный удар по логистике киевского режима", — добавил Полищук.Полищук резюмировал, что после этого Киев не будет делать громких заявлений. "И тогда Зеленский уже не сможет хвастаться на саммитах НАТО, что они "добились перелома в войне", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на харьковском направлении СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России" на сайте Украина.ру.
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Полищук: Удары по мостам через Днепр обрушат логистику ВСУ на стратегическом уровне

05:45 24.07.2026
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP
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России нужно добавить удары по мостам через Днепр к атакам на АЗС и порты — это обрушит логистику ВСУ. Удары по АЗС на Левобережье также заставляют украинцев покидать территории будущих боев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук
Продолжая тему стратегических целей СВО, Полищук связал удары по украинским АЗС с подготовкой к изоляции театра военных действий.
"На мой взгляд, мы таким образом убеждаем украинское население, которое не связывает свое будущее с Россией, покинуть территории предстоящих боев, чтобы ребята меньше сталкивались с проблемой ждунов", — пояснил эксперт.
По словам Полищука, если в России не планируется мобилизация, то придется решать вопрос с изоляцией театра военных действий на стратегическом уровне.
Он подчеркнул, что ключевым ударом станет уничтожение мостов через Днепр. "Если мы к ударам по АЗС и портовой инфраструктуре добавим удары по мостам через Днепр, это будет колоссальный удар по логистике киевского режима", — добавил Полищук.
Полищук резюмировал, что после этого Киев не будет делать громких заявлений. "И тогда Зеленский уже не сможет хвастаться на саммитах НАТО, что они "добились перелома в войне", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на харьковском направлении СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России" на сайте Украина.ру.
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