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Славянско-Краматорская агломерация и Орехов: Полищук про главные направления СВО

Славянско-Краматорская агломерация и Орехов: Полищук про главные направления СВО - 24.07.2026 Украина.ру

Славянско-Краматорская агломерация и Орехов: Полищук про главные направления СВО

Российская армия стянула лучшие силы ВСУ на Донбасс и Запорожье, чтобы уничтожить их огневыми ударами. Враг уже не может проводить серьезных контратак, а его успехи — лишь медийные или временные. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук

2026-07-24T05:15

2026-07-24T05:15

2026-07-24T05:15

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Отвечая на вопрос об оценке хода СВО, Полищук заявил, что его оценки не стали пессимистичнее. "Я просто высказывал личное мнение по отдельным моментам", — пояснил эксперт.По словам Полищука, противник понимает, что основные цели России — Славянско-Краматорская агломерация и Орехов, поэтому там сконцентрированы наиболее боеспособные части ВСУ. "Складывается впечатление, что ВС РФ намеренно стянули лучшие силы противника на наиболее перспективные направления, чтобы уничтожить их огневыми ударами. И это уже принесло результат", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что ВСУ не могут провести серьезного контрнаступления. "Враг не может провести никакого серьезного контрнаступления, а все его успехи оказываются либо медийными, либо временными", — добавил Полищук.Полищук резюмировал, что основная цель России — Донбасс и Запорожье, а продвижение на севере Украины носит вторичный характер. "Мы уже не стесняемся говорить о том, что основная наша цель Донбасс и Запорожье. А продвижение на севере Украины носит либо вторичный, либо демонстрационный характер", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на харьковском направлении СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России" на сайте Украина.ру.

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