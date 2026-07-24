Славянско-Краматорская агломерация и Орехов: Полищук про главные направления СВО - 24.07.2026 Украина.ру
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Славянско-Краматорская агломерация и Орехов: Полищук про главные направления СВО
Славянско-Краматорская агломерация и Орехов: Полищук про главные направления СВО - 24.07.2026 Украина.ру
Славянско-Краматорская агломерация и Орехов: Полищук про главные направления СВО
Российская армия стянула лучшие силы ВСУ на Донбасс и Запорожье, чтобы уничтожить их огневыми ударами. Враг уже не может проводить серьезных контратак, а его успехи — лишь медийные или временные. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук
2026-07-24T05:15
2026-07-24T05:15
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Отвечая на вопрос об оценке хода СВО, Полищук заявил, что его оценки не стали пессимистичнее. "Я просто высказывал личное мнение по отдельным моментам", — пояснил эксперт.По словам Полищука, противник понимает, что основные цели России — Славянско-Краматорская агломерация и Орехов, поэтому там сконцентрированы наиболее боеспособные части ВСУ. "Складывается впечатление, что ВС РФ намеренно стянули лучшие силы противника на наиболее перспективные направления, чтобы уничтожить их огневыми ударами. И это уже принесло результат", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что ВСУ не могут провести серьезного контрнаступления. "Враг не может провести никакого серьезного контрнаступления, а все его успехи оказываются либо медийными, либо временными", — добавил Полищук.Полищук резюмировал, что основная цель России — Донбасс и Запорожье, а продвижение на севере Украины носит вторичный характер. "Мы уже не стесняемся говорить о том, что основная наша цель Донбасс и Запорожье. А продвижение на севере Украины носит либо вторичный, либо демонстрационный характер", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на харьковском направлении СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России" на сайте Украина.ру.
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Славянско-Краматорская агломерация и Орехов: Полищук про главные направления СВО

05:15 24.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Сокол-И" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА Сокол-И группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская армия стянула лучшие силы ВСУ на Донбасс и Запорожье, чтобы уничтожить их огневыми ударами. Враг уже не может проводить серьезных контратак, а его успехи — лишь медийные или временные. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук
Отвечая на вопрос об оценке хода СВО, Полищук заявил, что его оценки не стали пессимистичнее. "Я просто высказывал личное мнение по отдельным моментам", — пояснил эксперт.
По словам Полищука, противник понимает, что основные цели России — Славянско-Краматорская агломерация и Орехов, поэтому там сконцентрированы наиболее боеспособные части ВСУ.
"Складывается впечатление, что ВС РФ намеренно стянули лучшие силы противника на наиболее перспективные направления, чтобы уничтожить их огневыми ударами. И это уже принесло результат", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что ВСУ не могут провести серьезного контрнаступления. "Враг не может провести никакого серьезного контрнаступления, а все его успехи оказываются либо медийными, либо временными", — добавил Полищук.
Полищук резюмировал, что основная цель России — Донбасс и Запорожье, а продвижение на севере Украины носит вторичный характер. "Мы уже не стесняемся говорить о том, что основная наша цель Донбасс и Запорожье. А продвижение на севере Украины носит либо вторичный, либо демонстрационный характер", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Полищук: России пора принимать решение, которое обрушит логистику ВСУ на стратегическом уровне" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на харьковском направлении СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ строят оборону вокруг Харькова в ожидании прорыва армии России" на сайте Украина.ру.
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