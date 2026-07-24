Горят склады Wildberries. ПВО за ночь сбила почти 600 вражеских дронов над Россией - 24.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260724/goryat-sklady-wildberries-pvo-za-noch-sbila-pochti-600-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1081791900.html
Горят склады Wildberries. ПВО за ночь сбила почти 600 вражеских дронов над Россией
Горят склады Wildberries. ПВО за ночь сбила почти 600 вражеских дронов над Россией - 24.07.2026 Украина.ру
Горят склады Wildberries. ПВО за ночь сбила почти 600 вражеских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 571 украинский беспилотник над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 24 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-24T08:58
2026-07-24T08:58
сво
спецоперация
россия
краснодарский край
санкт-петербург
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050324182_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_9043796831f10aa1d729755baba86c2a.jpg
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного море.Как уточнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, идет ликвидация последствий.Почти 60 вражеских БПЛА сбили в Ленинградской области, добавил губернатор Александр Дрозденко. Он поблагодарил силы ПВО за эффективную работу.Также он рассказал о возгорании на складах Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти из-за атаки БПЛА. Пострадали трое человек, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.Кроме того, работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи в Санкт-Петербурге была приостановлена, сообщила пресс-служба RWB.А сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности.Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что ПВО сбила 17 вражеских БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Износковского и Тарусского муниципальных округов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Кроме прочего, украинский дрон уничтожили в Тульской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Еще 25 вражеских БПЛА сбили за ночь в Новгородской области, информировал губернатор Александр Дронов.Подробнее - в материале ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries на сайте Украина.ру.
россия
краснодарский край
санкт-петербург
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050324182_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2e13dc8599922f8ef10d7d9f67e9a70e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, краснодарский край, санкт-петербург, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, краснодарский край, Санкт-Петербург, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Горят склады Wildberries. ПВО за ночь сбила почти 600 вражеских дронов над Россией

08:58 24.07.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкТренировка подразделений МЧС в Крыму
Тренировка подразделений МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 571 украинский беспилотник над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 24 июля телеграм-канал Украина.ру
Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного море.
Как уточнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, идет ликвидация последствий.
Почти 60 вражеских БПЛА сбили в Ленинградской области, добавил губернатор Александр Дрозденко. Он поблагодарил силы ПВО за эффективную работу.
Также он рассказал о возгорании на складах Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти из-за атаки БПЛА. Пострадали трое человек, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
Кроме того, работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи в Санкт-Петербурге была приостановлена, сообщила пресс-служба RWB.
А сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что ПВО сбила 17 вражеских БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Износковского и Тарусского муниципальных округов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Кроме прочего, украинский дрон уничтожили в Тульской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Еще 25 вражеских БПЛА сбили за ночь в Новгородской области, информировал губернатор Александр Дронов.
Подробнее - в материале ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссиякраснодарский крайСанкт-ПетербургУкраина.руВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:00Идея "российской угрозы" распугала туристов в Европе. Новости к 11:00
10:33WSJ объяснила, зачем хуситы открыли новый фронт в войне США и Ирана
10:27Агент Киева пыталась подорвать автомобиль российского силовика в Москве - ФСБ
09:55ВС РФ ударили по портам Украины. Новости СВО
09:55Драпатый ждал три года, чтобы оскорбить Россию в день назначения. Хроника событий на утро 24 июля
09:37Очередная проблема Трампа
09:36Дюжаррик отказался комментировать русофобские выпады главаря ВСУ
09:24Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе - СМИ
09:22Зачем встречались Лавров и Рубио?
09:09Три осины Зеленского: Евстафьев о западных спонсорах, провале на фронте и утрате статуса
08:58Горят склады Wildberries. ПВО за ночь сбила почти 600 вражеских дронов над Россией
08:24Главное за ночь 24 июля
08:00Уроки прошлого. Оборотню – оборотнево: ставка Гитлера под Винницей
07:54Четверо человек погибли из-за удара США по иранскому городу Ахваз. Новости Ближнего Востока
07:30ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries
06:22Тумба имени Фарион и опасения ядерного удара. Что происходит во Львове
06:12Американская парадигма: в часы внутренних кризисов американцы ищут ответы в русской классике
06:06Роман Шкурлатов: Запад перевел ВПК на нужды ВСУ, но война может закончиться одним нажатием кнопки
05:45Полищук: Удары по мостам через Днепр обрушат логистику ВСУ на стратегическом уровне
05:30"Украина установила 400 мин у Одессы": капитан 1 ранга о том, чего боится киевский режим
Лента новостейМолния