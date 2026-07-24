https://ukraina.ru/20260724/goryat-sklady-wildberries-pvo-za-noch-sbila-pochti-600-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1081791900.html

Горят склады Wildberries. ПВО за ночь сбила почти 600 вражеских дронов над Россией

Горят склады Wildberries. ПВО за ночь сбила почти 600 вражеских дронов над Россией - 24.07.2026 Украина.ру

Горят склады Wildberries. ПВО за ночь сбила почти 600 вражеских дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 571 украинский беспилотник над Россией, сообщило Минобороны РФ, передает 24 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-24T08:58

2026-07-24T08:58

2026-07-24T08:58

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Их сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного море.Как уточнил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, идет ликвидация последствий.Почти 60 вражеских БПЛА сбили в Ленинградской области, добавил губернатор Александр Дрозденко. Он поблагодарил силы ПВО за эффективную работу.Также он рассказал о возгорании на складах Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти из-за атаки БПЛА. Пострадали трое человек, состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.Кроме того, работа логистических комплексов Wildberries в Шушарах и Уткиной заводи в Санкт-Петербурге была приостановлена, сообщила пресс-служба RWB.А сортировочный центр Wildberries в Симферополе эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности.Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что ПВО сбила 17 вражеских БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Износковского и Тарусского муниципальных округов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.Кроме прочего, украинский дрон уничтожили в Тульской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Еще 25 вражеских БПЛА сбили за ночь в Новгородской области, информировал губернатор Александр Дронов.Подробнее - в материале ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, краснодарский край, санкт-петербург, украина.ру, вооруженные силы украины