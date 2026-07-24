https://ukraina.ru/20260724/chetvero-chelovek-pogibli-iz-za-udara-ssha-po-iranskomu-gorodu-akhvaz-novosti-blizhnego-vostoka-1081791992.html

Четверо человек погибли из-за удара США по иранскому городу Ахваз. Новости Ближнего Востока

Четверо человек погибли из-за удара США по иранскому городу Ахваз. Новости Ближнего Востока - 24.07.2026 Украина.ру

Четверо человек погибли из-за удара США по иранскому городу Ахваз. Новости Ближнего Востока

Военные США завершили очередную волну ударов по Ирану, они атаковали 13-ю ночь подряд, отчитались в Центральном командовании ВС страны, передает 24 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-24T07:54

2026-07-24T07:54

2026-07-24T07:54

новости

сша

иран

ближний восток

дональд трамп

марко рубио

украина.ру

мид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/19/1079364353_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_e7684c753a41d471511fcffe9e56c79c.jpg

🟦 Взрывы прозвучали в иранских городах Фирузабад и Тефт, указал телеканал Press TV.🟦 Взрывы гремели и в иранских городах Хорремабад и Джаск, а также в районе Хондаба.🟦 Взрывы раздавались в иранских городах Бендер-Аббас, Омидийе и Эндимешк, а также на острове Кешм после предполагаемых ракетных ударов США, отметила иранская гостелерадиокомпания IRIB.🟦 Сообщается об ударах по иранскому городу Ахваз. 🟦 Четыре человека погибли, еще пять пострадали в результате удара США по городу Ахваз, уточнил телеканал Press TV со ссылкой на губернатора провинции Хузестан.🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими военными.🟦 Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об опасном прецеденте с конфискацией активов на фоне инициативы об использовании иранских средств для выплат за ущерб от блокады Ормузского пролива.Подробнее о конфликте - в материале Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с США. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.

сша

иран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, марко рубио, украина.ру, мид