Четверо человек погибли из-за удара США по иранскому городу Ахваз. Новости Ближнего Востока - 24.07.2026 Украина.ру
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Четверо человек погибли из-за удара США по иранскому городу Ахваз. Новости Ближнего Востока
Четверо человек погибли из-за удара США по иранскому городу Ахваз. Новости Ближнего Востока - 24.07.2026 Украина.ру
Четверо человек погибли из-за удара США по иранскому городу Ахваз. Новости Ближнего Востока
Военные США завершили очередную волну ударов по Ирану, они атаковали 13-ю ночь подряд, отчитались в Центральном командовании ВС страны, передает 24 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-24T07:54
2026-07-24T07:54
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🟦 Взрывы прозвучали в иранских городах Фирузабад и Тефт, указал телеканал Press TV.🟦 Взрывы гремели и в иранских городах Хорремабад и Джаск, а также в районе Хондаба.🟦 Взрывы раздавались в иранских городах Бендер-Аббас, Омидийе и Эндимешк, а также на острове Кешм после предполагаемых ракетных ударов США, отметила иранская гостелерадиокомпания IRIB.🟦 Сообщается об ударах по иранскому городу Ахваз. 🟦 Четыре человека погибли, еще пять пострадали в результате удара США по городу Ахваз, уточнил телеканал Press TV со ссылкой на губернатора провинции Хузестан.🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими военными.🟦 Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об опасном прецеденте с конфискацией активов на фоне инициативы об использовании иранских средств для выплат за ущерб от блокады Ормузского пролива.Подробнее о конфликте - в материале Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с США. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.
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новости, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, марко рубио, украина.ру, мид
Новости, США, Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Марко Рубио, Украина.ру, МИД

Четверо человек погибли из-за удара США по иранскому городу Ахваз. Новости Ближнего Востока

07:54 24.07.2026
 
© AP / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP / Ryan Murphy
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Военные США завершили очередную волну ударов по Ирану, они атаковали 13-ю ночь подряд, отчитались в Центральном командовании ВС страны, передает 24 июля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Взрывы прозвучали в иранских городах Фирузабад и Тефт, указал телеканал Press TV.
🟦 Взрывы гремели и в иранских городах Хорремабад и Джаск, а также в районе Хондаба.
🟦 Взрывы раздавались в иранских городах Бендер-Аббас, Омидийе и Эндимешк, а также на острове Кешм после предполагаемых ракетных ударов США, отметила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
🟦 Сообщается об ударах по иранскому городу Ахваз.
🟦 Четыре человека погибли, еще пять пострадали в результате удара США по городу Ахваз, уточнил телеканал Press TV со ссылкой на губернатора провинции Хузестан.
🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации возможного ущерба, нанесенного судам и морским грузам на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими военными.
"Отныне любой ущерб, нанесенный судам, грузам или всему, что с ними связано, будет возмещаться за счет иранских средств, находящихся во владении и под контролем Соединенных Штатов. Этот ущерб может оказаться весьма существенным, однако это справедливый и честный шаг", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
🟦 Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об опасном прецеденте с конфискацией активов на фоне инициативы об использовании иранских средств для выплат за ущерб от блокады Ормузского пролива.
Подробнее о конфликте - в материале Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с США. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.
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