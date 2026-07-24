Три осины Зеленского: Евстафьев о западных спонсорах, провале на фронте и утрате статуса - 24.07.2026 Украина.ру
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Три осины Зеленского: Евстафьев о западных спонсорах, провале на фронте и утрате статуса
Три осины Зеленского: Евстафьев о западных спонсорах, провале на фронте и утрате статуса - 24.07.2026 Украина.ру
Три осины Зеленского: Евстафьев о западных спонсорах, провале на фронте и утрате статуса
В новом выпуске проекта "Казус Евстафьева" на Украина.ру говорим о том, почему суета Зеленского, которую мы наблюдали всю последнюю неделю, выходит за рамки... Украина.ру, 24.07.2026
2026-07-24T09:09
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украина
донбасс
россия
владимир зеленский
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В новом выпуске проекта "Казус Евстафьева" на Украина.ру говорим о том, почему суета Зеленского, которую мы наблюдали всю последнюю неделю, выходит за рамки просто очередной бюрократической перетряски.Почему все внешние кураторы Зеленского находятся в непростом состоянии и им сейчас не до Украины? Подходит ли Украина к некоему политико-психологическому рубежу - началу боёв за последние крупные города Донбасса? Почему Зеленский не смог передать их России политическим путём? И чего Зеленский боится гораздо больше, чем полной потери Донбасса?Об этом и не только рассказывает профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев.Смотрите "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmirДмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
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видео, украина, донбасс, россия, владимир зеленский, дмитрий евстафьев, видео
Видео, Украина, Донбасс, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Евстафьев

Три осины Зеленского: Евстафьев о западных спонсорах, провале на фронте и утрате статуса

09:09 24.07.2026
 
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В новом выпуске проекта "Казус Евстафьева" на Украина.ру говорим о том, почему суета Зеленского, которую мы наблюдали всю последнюю неделю, выходит за рамки просто очередной бюрократической перетряски.

Почему все внешние кураторы Зеленского находятся в непростом состоянии и им сейчас не до Украины? Подходит ли Украина к некоему политико-психологическому рубежу - началу боёв за последние крупные города Донбасса? Почему Зеленский не смог передать их России политическим путём? И чего Зеленский боится гораздо больше, чем полной потери Донбасса?

Об этом и не только рассказывает профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев.
Смотрите "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.

ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir

Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
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ВидеоУкраинаДонбассРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий Евстафьев
 
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