Три осины Зеленского: Евстафьев о западных спонсорах, провале на фронте и утрате статуса
В новом выпуске проекта "Казус Евстафьева" на Украина.ру говорим о том, почему суета Зеленского, которую мы наблюдали всю последнюю неделю, выходит за рамки просто очередной бюрократической перетряски.
Почему все внешние кураторы Зеленского находятся в непростом состоянии и им сейчас не до Украины? Подходит ли Украина к некоему политико-психологическому рубежу - началу боёв за последние крупные города Донбасса? Почему Зеленский не смог передать их России политическим путём? И чего Зеленский боится гораздо больше, чем полной потери Донбасса?
Об этом и не только рассказывает профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев.
Смотрите "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
Почему все внешние кураторы Зеленского находятся в непростом состоянии и им сейчас не до Украины? Подходит ли Украина к некоему политико-психологическому рубежу - началу боёв за последние крупные города Донбасса? Почему Зеленский не смог передать их России политическим путём? И чего Зеленский боится гораздо больше, чем полной потери Донбасса?
Об этом и не только рассказывает профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев.
Смотрите "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.
ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmir
Дмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir
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