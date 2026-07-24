https://ukraina.ru/20260724/tri-osiny-zelenskogo-evstafev-o-zapadnykh-sponsorakh-provale-na-fronte-i-utrate-statusa-1081793212.html

Три осины Зеленского: Евстафьев о западных спонсорах, провале на фронте и утрате статуса

Три осины Зеленского: Евстафьев о западных спонсорах, провале на фронте и утрате статуса - 24.07.2026 Украина.ру

Три осины Зеленского: Евстафьев о западных спонсорах, провале на фронте и утрате статуса

В новом выпуске проекта "Казус Евстафьева" на Украина.ру говорим о том, почему суета Зеленского, которую мы наблюдали всю последнюю неделю, выходит за рамки... Украина.ру, 24.07.2026

2026-07-24T09:09

2026-07-24T09:09

2026-07-24T09:09

видео

украина

донбасс

россия

владимир зеленский

дмитрий евстафьев

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В новом выпуске проекта "Казус Евстафьева" на Украина.ру говорим о том, почему суета Зеленского, которую мы наблюдали всю последнюю неделю, выходит за рамки просто очередной бюрократической перетряски.Почему все внешние кураторы Зеленского находятся в непростом состоянии и им сейчас не до Украины? Подходит ли Украина к некоему политико-психологическому рубежу - началу боёв за последние крупные города Донбасса? Почему Зеленский не смог передать их России политическим путём? И чего Зеленский боится гораздо больше, чем полной потери Донбасса?Об этом и не только рассказывает профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий Евстафьев.Смотрите "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле.ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmirДмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir

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видео, украина, донбасс, россия, владимир зеленский, дмитрий евстафьев, видео