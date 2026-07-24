Удары по украинским портам, муралы Мариуполя. 24 июля, вечерний эфир - 24.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260724/udary-po-ukrainskim-portam-muraly-mariupolya-24-iyulya-vecherniy-efir-1081827742.html
Удары по украинским портам, муралы Мариуполя. 24 июля, вечерний эфир
Удары по украинским портам, муралы Мариуполя. 24 июля, вечерний эфир - 24.07.2026 Украина.ру
Удары по украинским портам, муралы Мариуполя. 24 июля, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 24.07.2026
2026-07-24T18:38
2026-07-24T18:38
мариуполь
россия
донецк
владимир ераносян
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/18/1081827480_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_33ac2e96ec301dd7e56e6b738bb590a8.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Владимир Ераносян.* Местный колорит. Кисть против руин: как мариупольские художники разбавляют архитектурный колорит новыми красками. Гость: Юлия Бузулук, мариупольская художница.* Тема дня Новороссии. В Мариуполе в одном из самых роскошных зданий XIX века создают молодёжный центр. Гость: Вероника Аксютина — руководитель отдела молодёжной политики администрации Мариуполя.* Нам есть, чем гордиться! О "пальме Мерцалова" и Царь-пушке – двух известных памятниках Донецка. Гость: Журналист и экскурсовод, автор телеграм-канала "Гид по Донецку" Анна Роговская.
мариуполь
россия
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/18/1081827480_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_1c44e66ca4f1eb8a91a3764e390dc10e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мариуполь, россия, донецк, владимир ераносян, новороссия сегодня, видео
Мариуполь, Россия, Донецк, Владимир Ераносян, Новороссия сегодня

Удары по украинским портам, муралы Мариуполя. 24 июля, вечерний эфир

18:38 24.07.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:

* Новости и фронтовые сводки. Гость: Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Владимир Ераносян.

* Местный колорит. Кисть против руин: как мариупольские художники разбавляют архитектурный колорит новыми красками. Гость: Юлия Бузулук, мариупольская художница.

* Тема дня Новороссии. В Мариуполе в одном из самых роскошных зданий XIX века создают молодёжный центр. Гость: Вероника Аксютина — руководитель отдела молодёжной политики администрации Мариуполя.

* Нам есть, чем гордиться! О "пальме Мерцалова" и Царь-пушке – двух известных памятниках Донецка. Гость: Журналист и экскурсовод, автор телеграм-канала "Гид по Донецку" Анна Роговская.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МариупольРоссияДонецкВладимир ЕраносянНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:56В течение дня Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, — МО РФ
18:48"Воевать нечем, раненых не вывозят": ВСУ в Оскольском "котле" остались без воды и еды
18:47В Днепропетровской области ВС РФ продолжают бить по украинским поездам
18:45В Днепропетровской области объявлена принудительная эвакуация в одном из районов
18:39Ограничения введены в аэропорту Сочи, в аэропорту Внуково рейсы отправляются и принимаются по согласованию
18:39Минобороны РФ подтвердило удар по выставке беспилотников в Капитановке
18:38Удары по украинским портам, муралы Мариуполя. 24 июля, вечерний эфир
18:37В Курской области в результате атак ВСУ ранено три мирных жителя, — губернатор Хинштейн
18:34Итоги 24.07.26: удар по выставке дронов, у Трампа включился "режим мести"
18:33"Враг теряет оборонительные рубежи": Алехин про ситуацию на Харьковском фронте
18:05В Словакии задержан экс-глава Федерации футбола Украины Павелко
18:02В ЛНР ВСУ атаковали гражданскую спецтехнику, пострадавших нет
18:00Алексей Зубец: Украина получила ответ за удары по Новороссийску и может остаться без сельского хозяйства
18:00Встреча Трампа и Зеленского, дроновая революция в НАТО по опыту Украины. Итоги 24 июля
17:49Львовский мэр призвал к службе всех мужчин, но его сыновья избегают мобилизации
17:26Полищук: Одесса обречена на "пристальное внимание" российских ВКС и беспилотных систем
17:03ВС РФ продвигаются к Николаевке под Славянском. Главные новости к этому часу
16:53"Из субстанции и палок": Европа просадила свой военпром и перешла на выпуск дронов — Полищук
16:33Путин: новые Як-130М должны уничтожать крупные дроны и безэкипажные катера
16:31Вучич: Сербия сохраняет курс на вступление в ЕС, несмотря на разочарование
Лента новостейМолния