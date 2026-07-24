https://ukraina.ru/20260724/udary-po-ukrainskim-portam-muraly-mariupolya-24-iyulya-vecherniy-efir-1081827742.html
Удары по украинским портам, муралы Мариуполя. 24 июля, вечерний эфир
Удары по украинским портам, муралы Мариуполя. 24 июля, вечерний эфир - 24.07.2026 Украина.ру
Удары по украинским портам, муралы Мариуполя. 24 июля, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 24.07.2026
2026-07-24T18:38
2026-07-24T18:38
2026-07-24T18:38
мариуполь
россия
донецк
владимир ераносян
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Владимир Ераносян.* Местный колорит. Кисть против руин: как мариупольские художники разбавляют архитектурный колорит новыми красками. Гость: Юлия Бузулук, мариупольская художница.* Тема дня Новороссии. В Мариуполе в одном из самых роскошных зданий XIX века создают молодёжный центр. Гость: Вероника Аксютина — руководитель отдела молодёжной политики администрации Мариуполя.* Нам есть, чем гордиться! О "пальме Мерцалова" и Царь-пушке – двух известных памятниках Донецка. Гость: Журналист и экскурсовод, автор телеграм-канала "Гид по Донецку" Анна Роговская.
мариуполь
россия
донецк
Украина.ру
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2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/18/1081827480_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_1c44e66ca4f1eb8a91a3764e390dc10e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мариуполь, россия, донецк, владимир ераносян, новороссия сегодня, видео
Мариуполь, Россия, Донецк, Владимир Ераносян, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки. Гость: Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Владимир Ераносян.
* Местный колорит. Кисть против руин: как мариупольские художники разбавляют архитектурный колорит новыми красками. Гость: Юлия Бузулук, мариупольская художница.
* Тема дня Новороссии. В Мариуполе в одном из самых роскошных зданий XIX века создают молодёжный центр. Гость: Вероника Аксютина — руководитель отдела молодёжной политики администрации Мариуполя.
* Нам есть, чем гордиться! О "пальме Мерцалова" и Царь-пушке – двух известных памятниках Донецка. Гость: Журналист и экскурсовод, автор телеграм-канала "Гид по Донецку" Анна Роговская.