https://ukraina.ru/20260724/udary-po-ukrainskim-portam-muraly-mariupolya-24-iyulya-vecherniy-efir-1081827742.html

Удары по украинским портам, муралы Мариуполя. 24 июля, вечерний эфир

Удары по украинским портам, муралы Мариуполя. 24 июля, вечерний эфир - 24.07.2026 Украина.ру

Удары по украинским портам, муралы Мариуполя. 24 июля, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 24.07.2026

2026-07-24T18:38

2026-07-24T18:38

2026-07-24T18:38

мариуполь

россия

донецк

владимир ераносян

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки. Гость: Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Владимир Ераносян.* Местный колорит. Кисть против руин: как мариупольские художники разбавляют архитектурный колорит новыми красками. Гость: Юлия Бузулук, мариупольская художница.* Тема дня Новороссии. В Мариуполе в одном из самых роскошных зданий XIX века создают молодёжный центр. Гость: Вероника Аксютина — руководитель отдела молодёжной политики администрации Мариуполя.* Нам есть, чем гордиться! О "пальме Мерцалова" и Царь-пушке – двух известных памятниках Донецка. Гость: Журналист и экскурсовод, автор телеграм-канала "Гид по Донецку" Анна Роговская.

мариуполь

россия

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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