США продолжат военную помощь киевскому режиму - Рубио - 23.07.2026 Украина.ру
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США продолжат военную помощь киевскому режиму - Рубио
США продолжат военную помощь киевскому режиму - Рубио - 23.07.2026 Украина.ру
США продолжат военную помощь киевскому режиму - Рубио
США продолжат продавать оружие для Украины. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, комментируя требование России прекратить накачивать Киев оружием. Об этом сообщает 23 июля РИА Новости
2026-07-23T14:29
2026-07-23T14:31
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"Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие. Наша политика в этом отношении не изменилась", - сказал журналистам в Маниле глава Госдепа США.PURL - программа экстренной военной помощи киевскому режиму. Она действует с июля 2025 года в целях координации финансовых взносов 29 государств, закупающих в США оружие для поставок на Украину.24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции привело к резкому обострению отношений между Россией и западными странами.В ответ западные государства ввели против России несколько масштабных пакетов санкций. Ограничения затронули финансовый, энергетический, оборонный и технологический секторы. Кроме того, санкции коснулись и многих российских культурных деятелей: западные партнеры разрывают с ними контракты, отменяют концерты и выставки, а некоторым деятелям культуры и искусства был запрещен въезд на территорию стран Евросоюза.Также в новостях: Госсекретарь США рассказал о встрече с ЛавровымБольше новостей дня представлено в обзоре Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, марко рубио, нато, ес, украина.ру, госдеп сша, военная помощь украине, мир без границ
Новости, Россия, США, Украина, Марко Рубио, НАТО, ЕС, Украина.ру, Госдеп США, военная помощь Украине, Мир без границ

США продолжат военную помощь киевскому режиму - Рубио

14:29 23.07.2026 (обновлено: 14:31 23.07.2026)
 
© Фото : МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : МИД РФ
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США продолжат продавать оружие для Украины. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, комментируя требование России прекратить накачивать Киев оружием. Об этом сообщает 23 июля РИА Новости
"Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие. Наша политика в этом отношении не изменилась", - сказал журналистам в Маниле глава Госдепа США.
PURL - программа экстренной военной помощи киевскому режиму. Она действует с июля 2025 года в целях координации финансовых взносов 29 государств, закупающих в США оружие для поставок на Украину.
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Решение о проведении операции привело к резкому обострению отношений между Россией и западными странами.
В ответ западные государства ввели против России несколько масштабных пакетов санкций. Ограничения затронули финансовый, энергетический, оборонный и технологический секторы.
Кроме того, санкции коснулись и многих российских культурных деятелей: западные партнеры разрывают с ними контракты, отменяют концерты и выставки, а некоторым деятелям культуры и искусства был запрещен въезд на территорию стран Евросоюза.
Также в новостях: Госсекретарь США рассказал о встрече с Лавровым
Больше новостей дня представлено в обзоре Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июля
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