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США продолжат военную помощь киевскому режиму - Рубио

США продолжат военную помощь киевскому режиму - Рубио - 23.07.2026 Украина.ру

США продолжат военную помощь киевскому режиму - Рубио

США продолжат продавать оружие для Украины. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, комментируя требование России прекратить накачивать Киев оружием. Об этом сообщает 23 июля РИА Новости

2026-07-23T14:29

2026-07-23T14:29

2026-07-23T14:31

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"Мы продаем оружие через PURL, это наша инициатива по линии НАТО, и именно в этом мы принимаем участие. Наша политика в этом отношении не изменилась", - сказал журналистам в Маниле глава Госдепа США.PURL - программа экстренной военной помощи киевскому режиму. Она действует с июля 2025 года в целях координации финансовых взносов 29 государств, закупающих в США оружие для поставок на Украину.24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции привело к резкому обострению отношений между Россией и западными странами.В ответ западные государства ввели против России несколько масштабных пакетов санкций. Ограничения затронули финансовый, энергетический, оборонный и технологический секторы. Кроме того, санкции коснулись и многих российских культурных деятелей: западные партнеры разрывают с ними контракты, отменяют концерты и выставки, а некоторым деятелям культуры и искусства был запрещен въезд на территорию стран Евросоюза.Также в новостях: Госсекретарь США рассказал о встрече с ЛавровымБольше новостей дня представлено в обзоре Новое поколение: в Драпатом нашли разрыв с "советским прошлым". Хроника событий на 13:00 23 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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