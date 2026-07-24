https://ukraina.ru/20260724/bez-eksporta-i-importa-chto-govoryat-na-ukraine-o-posledstviyakh-morskoy-blokady-1081800062.html

Без экспорта и импорта. Что говорят на Украине о последствиях морской блокады

Без экспорта и импорта. Что говорят на Украине о последствиях морской блокады - 24.07.2026 Украина.ру

Без экспорта и импорта. Что говорят на Украине о последствиях морской блокады

Украинские чиновники и блогеры сейчас активно раздувают на международных площадках тему блокады морских портов Украины, в результате чего киевский режим лишается прибылей. Вместе с тем ВСУ продолжают бить по российским портам и сухогрузам в Черном море, действуя по принципу двойных стандартов: нам можно, им нельзя

2026-07-24T11:51

2026-07-24T11:51

2026-07-24T11:51

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

одесса

внутри и снаружи

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С 22 июля в одесские порты не зашло ни одно судно – владельцы более не решаются рисковать имуществом и экипажем. До этого их тоже было немного – буквально 3-4 судна в день. О временном прекращении работы в черноморских портах Украины заявила крупнейшая международная контейнерная компания Maersk.Глава МИД Украины Андрей Сибига в связи с морской блокадой созывает даже экстренное заседание Совета ООН. Владимир Зеленский же в своем выступлении 23 июля лицемерно рассказал, что РФ пытается сорвать работу зернового коридора, в то время как ВСУ били по сухогрузам в районе Новороссийска.В связи с этим бывшая украинская телеведущая Диана Панченко напоминает, что такие удары начали наносить именно ВСУ, что долгое время преподносили как "перемогу". "Это же вы начали. Превратили два моря в поле боя: начали бить по российским и иностранным гражданским судам, убивать иностранные экипажи, бить по казахским терминалам и американской нефти. Чего вы ждали?" - спрашивает Панченко.Без морских портов Киев лишается не только возможности экспортировать зерно, но и ввозить большую часть грузов, так как сухопутная логистика не имеет такой пропускной способности.Как говорит глава координационного совета Европейской бизнес-ассоциации в Одессе Александр Лазарев, сейчас в порты области не заходят не только суда под погрузку зерновых на экспорт, но и другие корабли, в том числе с импортом, следующим на Украину. "Пока так, все остановилось - и экспорт, и импорт", - резюмирует бизнесмен.Украинские эксперты прогнозируют существенное подорожание всех товаров, так как импортировать теперь придется через дунайские порты (если и до них не дотянутся "Герани") и автотранспортом из ЕС. Однако вывозить зерно автотранспортом в ЕС вряд ли позволят местные власти. В прошлом польские фермеры уже не раз перекрывали границы и рассыпали украинское зерно, протестуя против демпинга.В результате такого удорожания логистики на Украине резко упали цены на зерно. Украинские фермеры рассказывают, что в Одесской области еще можно продать пшеницу по 4-4,3 тысячи грн за тонну, а в Днепропетровской цены упали до 3 тысяч. Представитель украинской фирмы "АгроРитм" также сообщил на днях, что у них вся работа поставлена на паузу, поскольку никто не понимает, что будет.Украинский экономист Алексей Кущ, сравнивая последствия взаимных ударов, отмечает, что правительство РФ начало компенсировать аграрным компаниям 90% затрат на перевозку зерна в другие порты по железной дороге.Украинское же правительство, по его словам, на фоне кризиса одесских и дунайских портов собралось в августе повышать железнодорожный тариф для аграриев на 30%.Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что в случае продления такой морской блокады на несколько месяцев последствия ощутит вся экономика Украины. Блокада фактически увеличивает и без того огромную дыру в бюджете, которую должны будут компенсировать западные союзники Киева.Глава министерства агрополитики Тарас Высоцкий призывает не паниковать, так как, по его словам, один день или даже неделя без отгрузок на годовые объемы не повлияет, а реальное влияние на экономику будет, если такая ситуация будет продолжаться несколько месяцев.Кроме того, как пишет издание "Страна.ua", есть риск, что РФ после остановки судоходства в черноморские порты сосредоточит свои удары по дунайским портам, что еще больше ухудшит ситуацию.Украинский политолог Михаил Чаплыга утверждает, что, если РФ сможет удерживать Украину без выхода к морю хотя бы месяц, то необратимые изменения наступят уже в сентябре. "Враждебный в торговом и аграрном смысле приграничный пояс стран ЕС, мизерный и дорогой румынский путь, уязвимость логистики — все это станет полной блокадой похуже иранской. Потери РФ по Азову и Северо-Восточному Причерноморью - болезненны, но напрочь не критичны. Они критичны как раз для спонсоров Украины", - считает Чаплыга.Впрочем, одесский анархист Вячеслав Азаров даже находит некоторые плюсы в морской блокаде. "Наверно, был какой-то высший смысл в морской блокаде, которую мы получили. Как минимум, суда на рейде перестанут сбрасывать льяльные воды (судовые сточные воды - ред.) что они постоянно делали, пользуясь безнаказанностью военного времени, и отравлять наши пляжи в курортный сезон", - пишет Азаров.Украинские чиновники и их лоббисты на Западе уже бьют тревогу во всех СМИ, пугая аудиторию глобальным голодом, если РФ продолжит морскую блокаду Украины, но при этом будут закрывать глаза на украинские удары по российским терминалам и сухогрузам. Зеленский будет подключать к давлению Турцию и ООН, апеллируя к мировой продовольственной безопасности. МИД Украины будет пытаться давить на страны Глобального Юга с целью нарушить их связи и лояльность к России. Всё это уже было в 2023 году.Однако экономический ущерб накапливается, поэтому теперь Киеву важно как можно быстрее прекратить морскую блокаду Одесской области, пока последствия не стали необратимыми.О кадровых перестановках на Украине в материале "А теперь – Драпатый!" Кое-что о кадровой политике Зеленского.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, одесса, внутри и снаружи