Капитан 1 ранга: "Морские дроны влияют на тактику, но не решают оперативных задач" - 23.07.2026 Украина.ру
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Капитан 1 ранга: "Морские дроны влияют на тактику, но не решают оперативных задач"
Капитан 1 ранга: "Морские дроны влияют на тактику, но не решают оперативных задач" - 23.07.2026 Украина.ру
Капитан 1 ранга: "Морские дроны влияют на тактику, но не решают оперативных задач"
Морские беспилотники противника — это лишь одно из боевых средств, которое влияет на тактику, считать иначе равносильно утверждению, что стрельба из автомата Калашникова решает исход боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
2026-07-23T05:15
2026-07-23T05:15
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Отвечая на вопрос о том, как российский флот будет преодолевать противодействие морских дронов ВСУ, Горбачев заявил, что говорить о господстве БЭКов противника некорректно. Говорить о господстве морских беспилотников противника это то же самое, что утверждать, что стрельба из автомата Калашникова прекращает любые действия противоположной стороны на поле боя, пояснил эксперт.Горбачев подчеркнул, что безэкипажные катера — это лишь одно из боевых средств, которое влияет на тактику, но не решает оперативных задач. БЭКи — это разновидность боевых средств, которые влияют на тактику, отметил он."Я же веду речь об операции флота. За 4,5 года операций в зоне СВО не было вообще, кроме ввода наших войск в 2022 году на территорию Украины. Боевые действия идут на тактическом уровне. Я говорю об оперативном уровне. Решение оперативных задач достигается не одними безэкипажными катерами или дронами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.
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новости, черное море, украина.ру, украина, дроны, беспилотники, бпла, сергей горбачев, флот, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Черное море, Украина.ру, Украина, дроны, беспилотники, БПЛА, Сергей Горбачев, флот, Главные новости, главное, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация

Капитан 1 ранга: "Морские дроны влияют на тактику, но не решают оперативных задач"

05:15 23.07.2026
 
© Фото : СБУ
- РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : СБУ
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Морские беспилотники противника — это лишь одно из боевых средств, которое влияет на тактику, считать иначе равносильно утверждению, что стрельба из автомата Калашникова решает исход боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Отвечая на вопрос о том, как российский флот будет преодолевать противодействие морских дронов ВСУ, Горбачев заявил, что говорить о господстве БЭКов противника некорректно.
Говорить о господстве морских беспилотников противника это то же самое, что утверждать, что стрельба из автомата Калашникова прекращает любые действия противоположной стороны на поле боя, пояснил эксперт.
Горбачев подчеркнул, что безэкипажные катера — это лишь одно из боевых средств, которое влияет на тактику, но не решает оперативных задач. БЭКи — это разновидность боевых средств, которые влияют на тактику, отметил он.
"Я же веду речь об операции флота. За 4,5 года операций в зоне СВО не было вообще, кроме ввода наших войск в 2022 году на территорию Украины. Боевые действия идут на тактическом уровне. Я говорю об оперативном уровне. Решение оперативных задач достигается не одними безэкипажными катерами или дронами", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.
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