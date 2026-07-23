https://ukraina.ru/20260723/kapitan-1-ranga-morskie-drony-vliyayut-na-taktiku-no-ne-reshayut-operativnykh-zadach-1081756487.html

Капитан 1 ранга: "Морские дроны влияют на тактику, но не решают оперативных задач"

Капитан 1 ранга: "Морские дроны влияют на тактику, но не решают оперативных задач" - 23.07.2026 Украина.ру

Капитан 1 ранга: "Морские дроны влияют на тактику, но не решают оперативных задач"

Морские беспилотники противника — это лишь одно из боевых средств, которое влияет на тактику, считать иначе равносильно утверждению, что стрельба из автомата Калашникова решает исход боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

2026-07-23T05:15

2026-07-23T05:15

2026-07-23T05:15

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Отвечая на вопрос о том, как российский флот будет преодолевать противодействие морских дронов ВСУ, Горбачев заявил, что говорить о господстве БЭКов противника некорректно. Говорить о господстве морских беспилотников противника это то же самое, что утверждать, что стрельба из автомата Калашникова прекращает любые действия противоположной стороны на поле боя, пояснил эксперт.Горбачев подчеркнул, что безэкипажные катера — это лишь одно из боевых средств, которое влияет на тактику, но не решает оперативных задач. БЭКи — это разновидность боевых средств, которые влияют на тактику, отметил он."Я же веду речь об операции флота. За 4,5 года операций в зоне СВО не было вообще, кроме ввода наших войск в 2022 году на территорию Украины. Боевые действия идут на тактическом уровне. Я говорю об оперативном уровне. Решение оперативных задач достигается не одними безэкипажными катерами или дронами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.

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