"Главная задача — оторвать Украину от моря": Горбачев о защите Крыма и задачах России - 23.07.2026 Украина.ру
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"Главная задача — оторвать Украину от моря": Горбачев о защите Крыма и задачах России
"Главная задача — оторвать Украину от моря": Горбачев о защите Крыма и задачах России - 23.07.2026 Украина.ру
"Главная задача — оторвать Украину от моря": Горбачев о защите Крыма и задачах России
Удары по украинским портам должны наращиваться, чтобы лишить противника возможности действовать в северо-западной части Чёрного моря. Главное — разорвать зерновой коридор и отрезать Украину от моря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
2026-07-23T14:04
2026-07-23T14:04
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За минувшую неделю российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска, Южного и Днепро-Бугского лимана, где хранились военные грузы и ГСМ. Также были поражены 24 судна, работавших на ВСУ, включая 14 сухогрузов, три парома, два контейнеровоза, танкер и другие плавсредства.Украинские источники утверждают, что беспилотники ВСУ якобы поразили более 150 судов "теневого" танкерного флота России в Чёрном и Азовском морях. По словам командующего СБС ВСУ Роберта Бровди ("Мадьяр"), это часть операции по "изоляции" Крыма.Характеризуя планы сторон на море, Горбачев заявил, что Россия должна наращивать удары по портовой инфраструктуре Украины. "Действия, которые наши военные проводят последние дни, должны наращиваться, чтобы противник не только почувствовал неудобство, но и жители Крыма и Севастополя ощутили изменение ситуации в лучшую сторону", — пояснил эксперт.По словам Горбачева, российские удары по портам и судам — лишь часть работы. Если не оторвать Украину от моря, удары по портовой инфраструктуре и судам будут выглядеть лишь частью необходимой работы, уверен аналитик.Он подчеркнул, что главная задача — разорвать новый зерновой коридор. "Главная задача заключается в том, чтобы разорвать так называемый новый зерновой коридор, чтобы исключить проход судов в северо-западную часть Черного моря, поставки в украинские порты и вывоз грузов оттуда", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.
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"Главная задача — оторвать Украину от моря": Горбачев о защите Крыма и задачах России

14:04 23.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Удары по украинским портам должны наращиваться, чтобы лишить противника возможности действовать в северо-западной части Чёрного моря. Главное — разорвать зерновой коридор и отрезать Украину от моря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
За минувшую неделю российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска, Южного и Днепро-Бугского лимана, где хранились военные грузы и ГСМ. Также были поражены 24 судна, работавших на ВСУ, включая 14 сухогрузов, три парома, два контейнеровоза, танкер и другие плавсредства.
Украинские источники утверждают, что беспилотники ВСУ якобы поразили более 150 судов "теневого" танкерного флота России в Чёрном и Азовском морях. По словам командующего СБС ВСУ Роберта Бровди ("Мадьяр"), это часть операции по "изоляции" Крыма.
Характеризуя планы сторон на море, Горбачев заявил, что Россия должна наращивать удары по портовой инфраструктуре Украины.
"Действия, которые наши военные проводят последние дни, должны наращиваться, чтобы противник не только почувствовал неудобство, но и жители Крыма и Севастополя ощутили изменение ситуации в лучшую сторону", — пояснил эксперт.
По словам Горбачева, российские удары по портам и судам — лишь часть работы. Если не оторвать Украину от моря, удары по портовой инфраструктуре и судам будут выглядеть лишь частью необходимой работы, уверен аналитик.
Он подчеркнул, что главная задача — разорвать новый зерновой коридор. "Главная задача заключается в том, чтобы разорвать так называемый новый зерновой коридор, чтобы исключить проход судов в северо-западную часть Черного моря, поставки в украинские порты и вывоз грузов оттуда", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.
Большая война совсем не обязательно будет вначале европейской, как хотели бы те западные элиты, которые мечтают вести с Россией прокси-войну на истощение. Подробнее об этом — в статье Ростислава Ищенко "На грани большой войны" на сайте Украина.ру.
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