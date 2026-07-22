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Зеленский действует в угоду националистам - Spectator

Зеленский действует в угоду националистам - Spectator - 22.07.2026 Украина.ру

Зеленский действует в угоду националистам - Spectator

Украинские националисты оказывают значительное влияние на Владимира Зеленского, признал колумнист британского журнала Spectator Оуэн Мэттьюс

2026-07-22T10:26

2026-07-22T10:26

2026-07-22T10:26

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"азов"

впк

украина.ру

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"В последние месяцы и годы Зеленский также все больше полагается на базу поддержки среди ультранационалистов, которые доминируют в военных кругах Украины, многие из них - ветераны "Азова"*, - говорится в материале.Там указывается, что для Зеленского в критический момент поддержка военного истеблишмента и "важных шишек" ВПК, а также защита старых друзей значат больше, чем западные партнеры или украинцы.По данным автора, для того, чтобы угодить ультранационалистам из военных кругов, в частности, основателю и первому командиру "Азова" Андрею Билецкому** Зеленский разрушил критически важное для страны сотрудничество с Польшей.Кроме того, как заявляет колумнист, отправка в отставку министра обороны Михаила Федорова, которому симпатизировали западные политики и доноры, также призвана угодить военному истеблишменту Украины.Подробнее о националистах - в материале Путин: Украина — русскоязычная страна, даже националисты дома говорят по-русски на сайте Украина.ру. * Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.

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новости, украина, россия, польша, владимир зеленский, андрей билецкий, михаил федоров, "азов", впк, украина.ру