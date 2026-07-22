https://ukraina.ru/20260722/zelenskiy-deystvuet-v-ugodu-natsionalistam---spectator-1081716982.html
Зеленский действует в угоду националистам - Spectator
Зеленский действует в угоду националистам - Spectator - 22.07.2026 Украина.ру
Зеленский действует в угоду националистам - Spectator
Украинские националисты оказывают значительное влияние на Владимира Зеленского, признал колумнист британского журнала Spectator Оуэн Мэттьюс
2026-07-22T10:26
2026-07-22T10:26
2026-07-22T10:26
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"В последние месяцы и годы Зеленский также все больше полагается на базу поддержки среди ультранационалистов, которые доминируют в военных кругах Украины, многие из них - ветераны "Азова"*, - говорится в материале.Там указывается, что для Зеленского в критический момент поддержка военного истеблишмента и "важных шишек" ВПК, а также защита старых друзей значат больше, чем западные партнеры или украинцы.По данным автора, для того, чтобы угодить ультранационалистам из военных кругов, в частности, основателю и первому командиру "Азова" Андрею Билецкому** Зеленский разрушил критически важное для страны сотрудничество с Польшей.Кроме того, как заявляет колумнист, отправка в отставку министра обороны Михаила Федорова, которому симпатизировали западные политики и доноры, также призвана угодить военному истеблишменту Украины.Подробнее о националистах - в материале Путин: Украина — русскоязычная страна, даже националисты дома говорят по-русски на сайте Украина.ру. * Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, польша, владимир зеленский, андрей билецкий, михаил федоров, "азов", впк, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Польша, Владимир Зеленский, Андрей Билецкий, Михаил Федоров, "Азов", ВПК, Украина.ру
Зеленский действует в угоду националистам - Spectator
Украинские националисты оказывают значительное влияние на Владимира Зеленского, признал колумнист британского журнала Spectator Оуэн Мэттьюс
"В последние месяцы и годы Зеленский также все больше полагается на базу поддержки среди ультранационалистов, которые доминируют в военных кругах Украины, многие из них - ветераны "Азова"*, - говорится в материале.
Там указывается, что для Зеленского в критический момент поддержка военного истеблишмента и "важных шишек" ВПК, а также защита старых друзей значат больше, чем западные партнеры или украинцы.
По данным автора, для того, чтобы угодить ультранационалистам из военных кругов, в частности, основателю и первому командиру "Азова" Андрею Билецкому** Зеленский разрушил критически важное для страны сотрудничество с Польшей.
Кроме того, как заявляет колумнист, отправка в отставку министра обороны Михаила Федорова, которому симпатизировали западные политики и доноры, также призвана угодить военному истеблишменту Украины.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.