Зеленский действует в угоду националистам - Spectator - 22.07.2026 Украина.ру
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Зеленский действует в угоду националистам - Spectator
Зеленский действует в угоду националистам - Spectator - 22.07.2026 Украина.ру
Зеленский действует в угоду националистам - Spectator
Украинские националисты оказывают значительное влияние на Владимира Зеленского, признал колумнист британского журнала Spectator Оуэн Мэттьюс
2026-07-22T10:26
2026-07-22T10:26
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владимир зеленский
андрей билецкий
михаил федоров
"азов"
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"В последние месяцы и годы Зеленский также все больше полагается на базу поддержки среди ультранационалистов, которые доминируют в военных кругах Украины, многие из них - ветераны "Азова"*, - говорится в материале.Там указывается, что для Зеленского в критический момент поддержка военного истеблишмента и "важных шишек" ВПК, а также защита старых друзей значат больше, чем западные партнеры или украинцы.По данным автора, для того, чтобы угодить ультранационалистам из военных кругов, в частности, основателю и первому командиру "Азова" Андрею Билецкому** Зеленский разрушил критически важное для страны сотрудничество с Польшей.Кроме того, как заявляет колумнист, отправка в отставку министра обороны Михаила Федорова, которому симпатизировали западные политики и доноры, также призвана угодить военному истеблишменту Украины.Подробнее о националистах - в материале Путин: Украина — русскоязычная страна, даже националисты дома говорят по-русски на сайте Украина.ру. * Запрещенная в России террористическая организация.** Внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, польша, владимир зеленский, андрей билецкий, михаил федоров, "азов", впк, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Польша, Владимир Зеленский, Андрей Билецкий, Михаил Федоров, "Азов", ВПК, Украина.ру

Зеленский действует в угоду националистам - Spectator

10:26 22.07.2026
 
© REUTERS / Denis Balibouse
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
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Украинские националисты оказывают значительное влияние на Владимира Зеленского, признал колумнист британского журнала Spectator Оуэн Мэттьюс
"В последние месяцы и годы Зеленский также все больше полагается на базу поддержки среди ультранационалистов, которые доминируют в военных кругах Украины, многие из них - ветераны "Азова"*, - говорится в материале.
Там указывается, что для Зеленского в критический момент поддержка военного истеблишмента и "важных шишек" ВПК, а также защита старых друзей значат больше, чем западные партнеры или украинцы.
По данным автора, для того, чтобы угодить ультранационалистам из военных кругов, в частности, основателю и первому командиру "Азова" Андрею Билецкому** Зеленский разрушил критически важное для страны сотрудничество с Польшей.
Кроме того, как заявляет колумнист, отправка в отставку министра обороны Михаила Федорова, которому симпатизировали западные политики и доноры, также призвана угодить военному истеблишменту Украины.
Подробнее о националистах - в материале Путин: Украина — русскоязычная страна, даже националисты дома говорят по-русски на сайте Украина.ру.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.
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НовостиУкраинаРоссияПольшаВладимир ЗеленскийАндрей БилецкийМихаил Федоров"Азов"ВПКУкраина.ру
 
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