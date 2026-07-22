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Захарова: весь мир понял, что такое "переговоры по-западному"
Захарова: весь мир понял, что такое "переговоры по-западному" - 22.07.2026 Украина.ру
Захарова: весь мир понял, что такое "переговоры по-западному"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жёстко прокомментировала заявления Вашингтона о нежелании Ирана вести диалог. Об этом 22 июля она написала в своём Телеграм-канале
2026-07-22T14:09
2026-07-22T14:09
2026-07-22T14:09
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"Просто весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному": сначала обвинять партнёров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договорённости, а потом признаться, что это всё нужно было для подготовки к войне", — заявила дипломат, напомнив о "зомби-песне" вокруг Минских соглашений.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран не демонстрирует серьёзного отношения к переговорам, а Вашингтон готов действовать в защиту своих интересов. Тем временем американская авиация уже 11-ю ночь подряд наносит удары по иранским объектам.О конфликте Ирана с США – в материале Рубио обвинил Иран в отсутствии серьезного настроя на переговоры с США.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страхи Зеленского, провалы ВСУ, уныние в Евросоюзе. Хроника событий на 13:00 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, иран, сша, россия, марко рубио, мария захарова, вооруженные силы украины, украина.ру, ес
Новости, Иран, США, Россия, Марко Рубио, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ЕС
Захарова: весь мир понял, что такое "переговоры по-западному"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жёстко прокомментировала заявления Вашингтона о нежелании Ирана вести диалог. Об этом 22 июля она написала в своём Телеграм-канале