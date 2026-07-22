https://ukraina.ru/20260722/ot-perestanovki-krovatey-v-bordele-sut-zavedeniya-ne-menyaetsya--martynov-o-novom-premere-britanii-1081721648.html

От перестановки кроватей в борделе суть заведения не меняется – Мартынов о новом премьере Британии

От перестановки кроватей в борделе суть заведения не меняется – Мартынов о новом премьере Британии - 22.07.2026 Украина.ру

От перестановки кроватей в борделе суть заведения не меняется – Мартынов о новом премьере Британии

Политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру... Украина.ру, 22.07.2026

2026-07-22T11:36

2026-07-22T11:36

2026-07-22T11:36

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Политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру проанализировал политический курс Британии после смены премьера, а также рассказал о глобальном плане Запада и пострадавших от экономического хаоса странах:00:24 – Новый премьер Великобритании;07:24 – Зависимость ФРГ от российских энергоресурсов;13:51 – Почему США не идут ни к миру, ни к войне с Ираном?20:23 – О фигуре Феликса Дзержинского;26:51 – В России отсутствует античность?ТГ-канал Алексея Мартынова: t.me/martynov2021

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