От перестановки кроватей в борделе суть заведения не меняется – Мартынов о новом премьере Британии - 22.07.2026 Украина.ру
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От перестановки кроватей в борделе суть заведения не меняется – Мартынов о новом премьере Британии
От перестановки кроватей в борделе суть заведения не меняется – Мартынов о новом премьере Британии - 22.07.2026 Украина.ру
От перестановки кроватей в борделе суть заведения не меняется – Мартынов о новом премьере Британии
Политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру... Украина.ру, 22.07.2026
2026-07-22T11:36
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британия
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запад
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Политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру проанализировал политический курс Британии после смены премьера, а также рассказал о глобальном плане Запада и пострадавших от экономического хаоса странах:00:24 – Новый премьер Великобритании;07:24 – Зависимость ФРГ от российских энергоресурсов;13:51 – Почему США не идут ни к миру, ни к войне с Ираном?20:23 – О фигуре Феликса Дзержинского;26:51 – В России отсутствует античность?ТГ-канал Алексея Мартынова: t.me/martynov2021
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видео, британия, россия, запад, алексей мартынов, украина.ру, видео
Видео, Британия, Россия, Запад, Алексей Мартынов, Украина.ру

От перестановки кроватей в борделе суть заведения не меняется – Мартынов о новом премьере Британии

11:36 22.07.2026
 
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Политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру проанализировал политический курс Британии после смены премьера, а также рассказал о глобальном плане Запада и пострадавших от экономического хаоса странах:

00:24 – Новый премьер Великобритании;
07:24 – Зависимость ФРГ от российских энергоресурсов;
13:51 – Почему США не идут ни к миру, ни к войне с Ираном?
20:23 – О фигуре Феликса Дзержинского;
26:51 – В России отсутствует античность?

ТГ-канал Алексея Мартынова: t.me/martynov2021
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