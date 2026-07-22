От перестановки кроватей в борделе суть заведения не меняется – Мартынов о новом премьере Британии
Политолог, директор Международного института новейших государств и доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в эфире Украина.ру проанализировал политический курс Британии после смены премьера, а также рассказал о глобальном плане Запада и пострадавших от экономического хаоса странах:
00:24 – Новый премьер Великобритании;
07:24 – Зависимость ФРГ от российских энергоресурсов;
13:51 – Почему США не идут ни к миру, ни к войне с Ираном?
20:23 – О фигуре Феликса Дзержинского;
26:51 – В России отсутствует античность?
ТГ-канал Алексея Мартынова: t.me/martynov2021
00:24 – Новый премьер Великобритании;
07:24 – Зависимость ФРГ от российских энергоресурсов;
13:51 – Почему США не идут ни к миру, ни к войне с Ираном?
20:23 – О фигуре Феликса Дзержинского;
26:51 – В России отсутствует античность?
ТГ-канал Алексея Мартынова: t.me/martynov2021
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