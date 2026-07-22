https://ukraina.ru/20260722/kolpashnikov-ob-uvolnenii-syrskogo-zelenskiy-poteryal-kontrol-nad-armiey-iz-za-naznacheniya-drapatogo-1081727273.html
Колпашников об увольнении Сырского: Зеленский потерял контроль над армией из-за назначения Драпатого
Колпашников об увольнении Сырского: Зеленский потерял контроль над армией из-за назначения Драпатого - 22.07.2026 Украина.ру
Колпашников об увольнении Сырского: Зеленский потерял контроль над армией из-за назначения Драпатого
Вооружённые силы Украины избавили от "мясника", или как ещё называли Александра Сырского, "генерала 200". Владимир Зеленский официально снял его с должности,... Украина.ру, 22.07.2026
2026-07-22T13:01
2026-07-22T13:01
2026-07-22T13:01
видео
украина
александр сырский
владимир зеленский
фсб
михаил федоров
вооруженные силы украины
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Вооружённые силы Украины избавили от "мясника", или как ещё называли Александра Сырского, "генерала 200". Владимир Зеленский официально снял его с должности, заменив Михаилом Драпатым. Как отмечали украинские СМИ, новый главком "приемлем для Запада" и продвигался снятым с поста главы Минобороны Украины Михаилом Фёдоровым. С последним Драпатого сблизил общий враг в лице Сырского, считает подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников. В комментарии Украина.ру он сравнил Зеленского с английской королевой и объяснил как новый главком ВСУ связан с Соросом.
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Видео, Украина, Александр Сырский, Владимир Зеленский, ФСБ, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины