Арестович* признался, что был вынужден врать об исчерпании ракет у России - 22.07.2026 Украина.ру
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Арестович* признался, что был вынужден врать об исчерпании ракет у России
Арестович* признался, что был вынужден врать об исчерпании ракет у России - 22.07.2026 Украина.ру
Арестович* признался, что был вынужден врать об исчерпании ракет у России
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* объяснил, почему в начале СВО заявлял, что у России осталось "ракет на два-три залпа". Об этом 22 июля он написал в соцсетях
2026-07-22T11:34
2026-07-22T11:34
россия
новости
украина
алексей арестович
офис президента
украина.ру
александр сырский
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"Я вынужден был обтекаемо поддержать официальное заявление всех этих уважаемых спикеров, ляпнувших это первыми, начиная с ГУРа. Мы не могли в марте 22-го позволить себе рвать коммуникацию на высшем государственном уровне. Но запомнили меня", — написал Арестович, опубликовав список аналогичных заявлений украинских властей и западных СМИ.Напомним, Арестович также "запомнился" фразой о завершении войны через "две-три недели". Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Армия "в состоянии наступления"? Сырский передал Драпатому проблемы. Хроника событий на утро 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*внесен в перечень террористов и экстремистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, новости, украина, алексей арестович, офис президента, украина.ру, александр сырский
Россия, Новости, Украина, Алексей Арестович, Офис президента, Украина.ру, Александр Сырский

Арестович* признался, что был вынужден врать об исчерпании ракет у России

11:34 22.07.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович
- РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Алексей Арестович
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Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* объяснил, почему в начале СВО заявлял, что у России осталось "ракет на два-три залпа". Об этом 22 июля он написал в соцсетях
"Я вынужден был обтекаемо поддержать официальное заявление всех этих уважаемых спикеров, ляпнувших это первыми, начиная с ГУРа. Мы не могли в марте 22-го позволить себе рвать коммуникацию на высшем государственном уровне. Но запомнили меня", — написал Арестович, опубликовав список аналогичных заявлений украинских властей и западных СМИ.
Напомним, Арестович также "запомнился" фразой о завершении войны через "две-три недели".
Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Армия "в состоянии наступления"? Сырский передал Драпатому проблемы. Хроника событий на утро 22 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*внесен в перечень террористов и экстремистов
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РоссияНовостиУкраинаАлексей АрестовичОфис президентаУкраина.руАлександр Сырский
 
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