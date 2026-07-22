https://ukraina.ru/20260722/arestovich-priznalsya-chto-byl-vynuzhden-vrat-ob-ischerpanii-raket-u-rossii-1081720526.html

Арестович* признался, что был вынужден врать об исчерпании ракет у России

Арестович* признался, что был вынужден врать об исчерпании ракет у России - 22.07.2026 Украина.ру

Арестович* признался, что был вынужден врать об исчерпании ракет у России

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* объяснил, почему в начале СВО заявлял, что у России осталось "ракет на два-три залпа". Об этом 22 июля он написал в соцсетях

2026-07-22T11:34

2026-07-22T11:34

2026-07-22T11:34

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"Я вынужден был обтекаемо поддержать официальное заявление всех этих уважаемых спикеров, ляпнувших это первыми, начиная с ГУРа. Мы не могли в марте 22-го позволить себе рвать коммуникацию на высшем государственном уровне. Но запомнили меня", — написал Арестович, опубликовав список аналогичных заявлений украинских властей и западных СМИ.Напомним, Арестович также "запомнился" фразой о завершении войны через "две-три недели". Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Армия "в состоянии наступления"? Сырский передал Драпатому проблемы. Хроника событий на утро 22 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*внесен в перечень террористов и экстремистов

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