Очереди исчезают, заправки работают: Новак заявил о стабилизации топливного рынка - 21.07.2026 Украина.ру
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Очереди исчезают, заправки работают: Новак заявил о стабилизации топливного рынка
Очереди исчезают, заправки работают: Новак заявил о стабилизации топливного рынка - 21.07.2026 Украина.ру
Очереди исчезают, заправки работают: Новак заявил о стабилизации топливного рынка
Российский топливный рынок частично стабилизировался благодаря мерам, принятым правительством. Об этом 21 июля заявил вице-премьер РФ Александр Новак
2026-07-21T14:29
2026-07-21T14:29
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"Мы видим, что эти меры приносят результаты. Рынок уже частично стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения. Это видно по количеству работающих заправок и снижению очередей", — сказал Новак по итогам совещания.Среди принятых мер — запрет экспорта топлива, дополнительное насыщение рынка за счёт импорта, увеличение объёмов производства и перенос сроков ремонта НПЗ. Всё это позволило нарастить поставки на внутренний рынок.Ранее перебои с топливом были вызваны изменениями в логистике после атак украинских дронов на НПЗ. Об этом – в материале "Нельзя поддаваться панике": Мягков про удары по НПЗ и методы вражеской пропагандыВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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452
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новости, россия, украина, нпз, камил новак, украина.ру
Новости, Россия, Украина, НПЗ, Камил Новак, Украина.ру

Очереди исчезают, заправки работают: Новак заявил о стабилизации топливного рынка

14:29 21.07.2026
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Петербургский международный экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Российский топливный рынок частично стабилизировался благодаря мерам, принятым правительством. Об этом 21 июля заявил вице-премьер РФ Александр Новак
"Мы видим, что эти меры приносят результаты. Рынок уже частично стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения. Это видно по количеству работающих заправок и снижению очередей", — сказал Новак по итогам совещания.
Среди принятых мер — запрет экспорта топлива, дополнительное насыщение рынка за счёт импорта, увеличение объёмов производства и перенос сроков ремонта НПЗ. Всё это позволило нарастить поставки на внутренний рынок.
Ранее перебои с топливом были вызваны изменениями в логистике после атак украинских дронов на НПЗ. Об этом – в материале "Нельзя поддаваться панике": Мягков про удары по НПЗ и методы вражеской пропаганды
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