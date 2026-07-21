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Очереди исчезают, заправки работают: Новак заявил о стабилизации топливного рынка

Очереди исчезают, заправки работают: Новак заявил о стабилизации топливного рынка - 21.07.2026 Украина.ру

Очереди исчезают, заправки работают: Новак заявил о стабилизации топливного рынка

Российский топливный рынок частично стабилизировался благодаря мерам, принятым правительством. Об этом 21 июля заявил вице-премьер РФ Александр Новак

2026-07-21T14:29

2026-07-21T14:29

2026-07-21T14:29

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"Мы видим, что эти меры приносят результаты. Рынок уже частично стабилизируется, во многих регионах снимаются ограничения. Это видно по количеству работающих заправок и снижению очередей", — сказал Новак по итогам совещания.Среди принятых мер — запрет экспорта топлива, дополнительное насыщение рынка за счёт импорта, увеличение объёмов производства и перенос сроков ремонта НПЗ. Всё это позволило нарастить поставки на внутренний рынок.Ранее перебои с топливом были вызваны изменениями в логистике после атак украинских дронов на НПЗ. Об этом – в материале "Нельзя поддаваться панике": Мягков про удары по НПЗ и методы вражеской пропагандыВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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