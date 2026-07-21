https://ukraina.ru/20260721/ne-nado-seyat-paniku-i-boyatsya-khornetov-protiv-lyuboy-novoy-tekhnologii-est-protivodeystvie-1081700451.html
Не надо сеять панику и бояться "Хорнетов". Против любой новой технологии есть противодействие
Не надо сеять панику и бояться "Хорнетов". Против любой новой технологии есть противодействие - 21.07.2026 Украина.ру
Не надо сеять панику и бояться "Хорнетов". Против любой новой технологии есть противодействие
Заместитель командира, начальник штаба разведывательного батальона "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Цербер" рассказал корреспонденту интернет-издания... Украина.ру, 21.07.2026
2026-07-21T16:00
2026-07-21T16:00
2026-07-21T16:00
видео
россия
александр чаленко
барс-сармат
украина.ру
пво
бпла
атака бпла
дроны
ии (искусственный интеллект)
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Заместитель командира, начальник штаба разведывательного батальона "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Цербер" рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, сколько ежедневно бандеровских дронов летит на Россию, и какой процент из них сбивают МОГи, безопасно ли быть бойцами МОГов, и что такое дрон на искусственном интеллекте.
россия
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, александр чаленко, барс-сармат, украина.ру, пво, бпла, атака бпла, дроны, ии (искусственный интеллект), видео
Видео, Россия, Александр Чаленко, Барс-Сармат, Украина.ру, ПВО, БПЛА, атака БПЛА, дроны, ИИ (искусственный интеллект)