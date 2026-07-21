Не надо сеять панику и бояться "Хорнетов". Против любой новой технологии есть противодействие - 21.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260721/ne-nado-seyat-paniku-i-boyatsya-khornetov-protiv-lyuboy-novoy-tekhnologii-est-protivodeystvie-1081700451.html
Не надо сеять панику и бояться "Хорнетов". Против любой новой технологии есть противодействие
Не надо сеять панику и бояться "Хорнетов". Против любой новой технологии есть противодействие - 21.07.2026 Украина.ру
Не надо сеять панику и бояться "Хорнетов". Против любой новой технологии есть противодействие
Заместитель командира, начальник штаба разведывательного батальона "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Цербер" рассказал корреспонденту интернет-издания... Украина.ру, 21.07.2026
2026-07-21T16:00
2026-07-21T16:00
видео
россия
александр чаленко
барс-сармат
украина.ру
пво
бпла
атака бпла
дроны
ии (искусственный интеллект)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/15/1081700107_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7235c17b10fecb9b5467016ed26e8453.png
Заместитель командира, начальник штаба разведывательного батальона "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Цербер" рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, сколько ежедневно бандеровских дронов летит на Россию, и какой процент из них сбивают МОГи, безопасно ли быть бойцами МОГов, и что такое дрон на искусственном интеллекте.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/15/1081700107_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4aa5326fef5873b2aeae3ae6a810a01c.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, александр чаленко, барс-сармат, украина.ру, пво, бпла, атака бпла, дроны, ии (искусственный интеллект), видео
Видео, Россия, Александр Чаленко, Барс-Сармат, Украина.ру, ПВО, БПЛА, атака БПЛА, дроны, ИИ (искусственный интеллект)

Не надо сеять панику и бояться "Хорнетов". Против любой новой технологии есть противодействие

16:00 21.07.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Заместитель командира, начальник штаба разведывательного батальона "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Цербер" рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, сколько ежедневно бандеровских дронов летит на Россию, и какой процент из них сбивают МОГи, безопасно ли быть бойцами МОГов, и что такое дрон на искусственном интеллекте.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияАлександр ЧаленкоБарс-СарматУкраина.руПВОБПЛАатака БПЛАдроныИИ (искусственный интеллект)
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:32Британцы присмотрелись к президентским амбициям экс-министра обороны Украины
18:18Роман Шкурлатов: Удары по России заставили нас создать ПВО нового типа, что изменит ход войны на Украине
18:13ПВО ВСУ не уберегли Запорожье и порты Одесской области. Новости СВО
18:08Главк Нацгвардии Украины проворовался
18:00Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июля
17:48Следком расследует преступления ВСУ против мирных жителей регионов России
17:45Ищенко: Грамотная политика России не дала Западу развязать большую войну
17:43Учительницу в Киеве оштрафовали за фрагмент мультфильма на русском языке
17:37ВСУ готовятся к отправке украинок на фронт
17:36Правительство России выделило финансовую поддержку Крыму
17:31Армия России наступает на Добропольском выступе
17:16Удары ВСУ по Белгородской области - гибель населения и разрушение дамбы, взрывы в Сумах. Новости СВО
17:10Ситуация в зоне ответственности группировки "Север" ВС РФ
17:05Итоги 21.07.26: Зеленский не договорился с Федоровым, Трамп выбирает между войной и перемирием
16:30"Им самим не хватает": Ищенко объяснил, найдет ли Европа больше денег для Украины
16:22Излом ВСУ: облавы на ТЦК, поддержка Фёдорова и несостоявшееся увольнение Сырского
16:19Ищенко про войну на истощение: Запад делает все, чтобы Украина протянула как можно больше
16:16"Чужая была там, а здесь я дома": почему украинская журналистка выбрала Россию
16:09Зеленский пока прикрывается "Мясником". Неонацисты могут взять недофюрера в плен
16:00Не надо сеять панику и бояться "Хорнетов". Против любой новой технологии есть противодействие
Лента новостейМолния