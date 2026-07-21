https://ukraina.ru/20260721/ne-nado-seyat-paniku-i-boyatsya-khornetov-protiv-lyuboy-novoy-tekhnologii-est-protivodeystvie-1081700451.html

Не надо сеять панику и бояться "Хорнетов". Против любой новой технологии есть противодействие

Не надо сеять панику и бояться "Хорнетов". Против любой новой технологии есть противодействие - 21.07.2026 Украина.ру

Не надо сеять панику и бояться "Хорнетов". Против любой новой технологии есть противодействие

Заместитель командира, начальник штаба разведывательного батальона "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Цербер" рассказал корреспонденту интернет-издания... Украина.ру, 21.07.2026

2026-07-21T16:00

2026-07-21T16:00

2026-07-21T16:00

видео

россия

александр чаленко

барс-сармат

украина.ру

пво

бпла

атака бпла

дроны

ии (искусственный интеллект)

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Заместитель командира, начальник штаба разведывательного батальона "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Цербер" рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, сколько ежедневно бандеровских дронов летит на Россию, и какой процент из них сбивают МОГи, безопасно ли быть бойцами МОГов, и что такое дрон на искусственном интеллекте.

россия

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, александр чаленко, барс-сармат, украина.ру, пво, бпла, атака бпла, дроны, ии (искусственный интеллект), видео