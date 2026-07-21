https://ukraina.ru/20260721/nato-mozhet-razvernut-dopolnitelnye-sily-v-litve--1081695589.html
НАТО может развернуть дополнительные силы в Литве
НАТО может развернуть дополнительные силы в Литве - 21.07.2026 Украина.ру
НАТО может развернуть дополнительные силы в Литве
НАТО может развернуть в Литве дополнительные силы, если решит, что ситуация с безопасностью становится критической, заявил советник президента Литвы по вопросам нацбезопасности Дейвидас Матуленис в эфире радио Žinių
2026-07-21T14:23
2026-07-21T14:23
2026-07-21T14:43
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"Мы предупреждали, и альянс относится к этому очень серьезно. Если все показатели действительно указывают на критическую ситуацию, то я не сомневаюсь, что будут выделены дополнительные силы и средства противовоздушной обороны", - сказал он.Матулионис подчеркнул, что подобная "критическая ситуация" может возникнуть в ближайшие месяцы якобы из-за провокаций с российской стороны в Прибалтике. При этом он исключил вероятность того, что Россия готовится к вторжению на территорию одного из государств — членов НАТО.В начале месяца стало известно, что граничащие с Россией и Белоруссией государства НАТО готовятся к сценарию, при котором в первые дни возможного конфликта им придется полагаться на собственные силы. Так, Литва и другие страны Балтии разворачивают элементы Балтийской линии обороны: колючую проволоку, бетонные "зубы дракона", противотанковые рвы, бункеры и другие препятствия.В то же время Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Подробнее о запугивании Запада - в материале Данилов раскрыл, зачем Польша раздувает миф о российской угрозе на сайте Украина.ру.
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новости, литва, россия, прибалтика, нато, украина.ру, мир без границ
Новости, Литва, Россия, Прибалтика, НАТО, Украина.ру, Мир без границ
НАТО может развернуть дополнительные силы в Литве
14:23 21.07.2026 (обновлено: 14:43 21.07.2026)
НАТО может развернуть в Литве дополнительные силы, если решит, что ситуация с безопасностью становится критической, заявил советник президента Литвы по вопросам нацбезопасности Дейвидас Матуленис в эфире радио Žinių
"Мы предупреждали, и альянс относится к этому очень серьезно. Если все показатели действительно указывают на критическую ситуацию, то я не сомневаюсь, что будут выделены дополнительные силы и средства противовоздушной обороны", - сказал он.
Матулионис подчеркнул, что подобная "критическая ситуация" может возникнуть в ближайшие месяцы якобы из-за провокаций с российской стороны в Прибалтике.
При этом он исключил вероятность того, что Россия готовится к вторжению на территорию одного из государств — членов НАТО.
В начале месяца стало известно, что граничащие с Россией и Белоруссией государства НАТО готовятся к сценарию, при котором в первые дни возможного конфликта им придется полагаться на собственные силы. Так, Литва и другие страны Балтии разворачивают элементы Балтийской линии обороны: колючую проволоку, бетонные "зубы дракона", противотанковые рвы, бункеры и другие препятствия.
В то же время Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле не раз отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Подробнее о запугивании Запада - в материале Данилов раскрыл, зачем Польша раздувает миф о российской угрозе на сайте Украина.ру.