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Лондон и Берлин планируют поставить на вооружение ракету против РФ

Лондон и Берлин планируют поставить на вооружение ракету против РФ - 21.07.2026 Украина.ру

Лондон и Берлин планируют поставить на вооружение ракету против РФ

Великобритания и Германия разрабатывают ракету дальнего радиуса действия, способную поражать стратегические цели на расстоянии до 2000 километров. Об этом 21 июля сообщает The Telegraph

2026-07-21T12:35

2026-07-21T12:35

2026-07-21T12:35

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Проект DPS — главная жемчужина нового военного партнёрства Лондона и Берлина. Рассматриваются два варианта: низколетящая крылатая ракета, способная уходить под российскими средствами ПВО, и гиперзвуковая версия, движущаяся со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Ввести ракету в строй планируют к 2034 году, но стороны считают, что проект нужно продвигать ещё быстрее.Британская сторона рассматривает программу как символ отказа Европы от американской военной поддержки. Ранее, 14 июля, европейские оборонные гиганты уже договорились о создании консорциума для разработки перехватчика баллистических ракет. Европа готовится к большой войне, но пока только на чертежах. Подробнее – в материале Данилов о том, как России выдержать войну на истощение

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