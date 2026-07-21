Лондон и Берлин планируют поставить на вооружение ракету против РФ - 21.07.2026 Украина.ру
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Лондон и Берлин планируют поставить на вооружение ракету против РФ
Лондон и Берлин планируют поставить на вооружение ракету против РФ - 21.07.2026 Украина.ру
Лондон и Берлин планируют поставить на вооружение ракету против РФ
Великобритания и Германия разрабатывают ракету дальнего радиуса действия, способную поражать стратегические цели на расстоянии до 2000 километров. Об этом 21 июля сообщает The Telegraph
2026-07-21T12:35
2026-07-21T12:35
новости
лондон
берлин
европа
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Проект DPS — главная жемчужина нового военного партнёрства Лондона и Берлина. Рассматриваются два варианта: низколетящая крылатая ракета, способная уходить под российскими средствами ПВО, и гиперзвуковая версия, движущаяся со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Ввести ракету в строй планируют к 2034 году, но стороны считают, что проект нужно продвигать ещё быстрее.Британская сторона рассматривает программу как символ отказа Европы от американской военной поддержки. Ранее, 14 июля, европейские оборонные гиганты уже договорились о создании консорциума для разработки перехватчика баллистических ракет. Европа готовится к большой войне, но пока только на чертежах. Подробнее – в материале Данилов о том, как России выдержать войну на истощение
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новости, лондон, берлин, европа
Новости, Лондон, Берлин, Европа

Лондон и Берлин планируют поставить на вооружение ракету против РФ

12:35 21.07.2026
 
© Фото : Fire Point
- РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : Fire Point
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Великобритания и Германия разрабатывают ракету дальнего радиуса действия, способную поражать стратегические цели на расстоянии до 2000 километров. Об этом 21 июля сообщает The Telegraph
Проект DPS — главная жемчужина нового военного партнёрства Лондона и Берлина. Рассматриваются два варианта: низколетящая крылатая ракета, способная уходить под российскими средствами ПВО, и гиперзвуковая версия, движущаяся со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Ввести ракету в строй планируют к 2034 году, но стороны считают, что проект нужно продвигать ещё быстрее.
Британская сторона рассматривает программу как символ отказа Европы от американской военной поддержки. Ранее, 14 июля, европейские оборонные гиганты уже договорились о создании консорциума для разработки перехватчика баллистических ракет.
Европа готовится к большой войне, но пока только на чертежах. Подробнее – в материале Данилов о том, как России выдержать войну на истощение
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