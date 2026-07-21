Джонсон призвал расследовать схему контрабанды сигарет из Украины на 200 миллионов фунтов - 21.07.2026 Украина.ру
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Джонсон призвал расследовать схему контрабанды сигарет из Украины на 200 миллионов фунтов
Джонсон призвал расследовать схему контрабанды сигарет из Украины на 200 миллионов фунтов - 21.07.2026 Украина.ру
Джонсон призвал расследовать схему контрабанды сигарет из Украины на 200 миллионов фунтов
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал срочных мер после разоблачения преступной сети, выкачивающей средства из украинской казны. Об этом 21 июля сообщает Daily Mail
2026-07-21T12:19
2026-07-21T12:19
новости
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По данным издания, две британские фирмы, зарегистрированные в Уотфорде, являются основными акционерами подозреваемой нелегальной табачной фабрики на Украине. Схема с использованием офшоров позволяла уклоняться от уплаты налогов на 180 миллионов фунтов в год. Эта сумма эквивалентна 6% ежегодной военной помощи Лондона Киеву."Нужно прекратить такие операции и привлечь виновных к ответственности", — заявил Джонсон. Народный депутат Ярослав Железняк также призвал обе страны действовать немедленно. Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля.
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новости, украина, великобритания, лондон, борис джонсон, ярослав железняк
Новости, Украина, Великобритания, Лондон, Борис Джонсон, Ярослав Железняк

Джонсон призвал расследовать схему контрабанды сигарет из Украины на 200 миллионов фунтов

12:19 21.07.2026
 
Борис Джонсон нацелился
Борис Джонсон нацелился
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал срочных мер после разоблачения преступной сети, выкачивающей средства из украинской казны. Об этом 21 июля сообщает Daily Mail
По данным издания, две британские фирмы, зарегистрированные в Уотфорде, являются основными акционерами подозреваемой нелегальной табачной фабрики на Украине.
Схема с использованием офшоров позволяла уклоняться от уплаты налогов на 180 миллионов фунтов в год. Эта сумма эквивалентна 6% ежегодной военной помощи Лондона Киеву.
"Нужно прекратить такие операции и привлечь виновных к ответственности", — заявил Джонсон.
Народный депутат Ярослав Железняк также призвал обе страны действовать немедленно.
Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля.
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