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Джонсон призвал расследовать схему контрабанды сигарет из Украины на 200 миллионов фунтов

Джонсон призвал расследовать схему контрабанды сигарет из Украины на 200 миллионов фунтов - 21.07.2026 Украина.ру

Джонсон призвал расследовать схему контрабанды сигарет из Украины на 200 миллионов фунтов

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал срочных мер после разоблачения преступной сети, выкачивающей средства из украинской казны. Об этом 21 июля сообщает Daily Mail

2026-07-21T12:19

2026-07-21T12:19

2026-07-21T12:19

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По данным издания, две британские фирмы, зарегистрированные в Уотфорде, являются основными акционерами подозреваемой нелегальной табачной фабрики на Украине. Схема с использованием офшоров позволяла уклоняться от уплаты налогов на 180 миллионов фунтов в год. Эта сумма эквивалентна 6% ежегодной военной помощи Лондона Киеву."Нужно прекратить такие операции и привлечь виновных к ответственности", — заявил Джонсон. Народный депутат Ярослав Железняк также призвал обе страны действовать немедленно. Об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Извинения накануне отставки: Сырский овладел искусством раскаяния. Хроника событий на утро 21 июля.

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