Что начнётся, если к ударам ВС России по АЗС и портам у Одессы добавить мосты через Днепр - Полищук - 21.07.2026 Украина.ру
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Что начнётся, если к ударам ВС России по АЗС и портам у Одессы добавить мосты через Днепр - Полищук
Что начнётся, если к ударам ВС России по АЗС и портам у Одессы добавить мосты через Днепр - Полищук - 21.07.2026 Украина.ру
Что начнётся, если к ударам ВС России по АЗС и портам у Одессы добавить мосты через Днепр - Полищук
Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру объяснил, почему удары по Украина.ру, 21.07.2026
2026-07-21T15:21
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видео
одесса
днепр
россия
александр полищук
александр федоров
урсула фон дер ляйен
общественная палата
вооруженные силы украины
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Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру объяснил, почему удары по портовой инфраструктуре Одессы – это не про военную логистику, а про европейский бизнес Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, он раскрыл подробности конфликта между главкомом ВСУ Сырским и экс-министром обороны Фёдоровым и назвал три инструмента, без которых победа будет слишком дорогой:00:38 – Почему мосты через Днепр всё ещё стоят?05:13 – Удары по украинским АЗС: военная необходимость или европейский бизнес?11:22 – Дроны и ПВО: почему РЭБ проигрывает?16:30 – Штурмовая машина пехоты или мобилизация?22:20 – Сырский против Фёдорова: чем закончится украинская грызня?ТГ-канал Александра Полищука: t.me/PoliWarcannel
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, одесса, днепр, россия, александр полищук, александр федоров, урсула фон дер ляйен, общественная палата, вооруженные силы украины, украина.ру, видео
Видео, Одесса, Днепр, Россия, Александр Полищук, Александр Федоров, Урсула фон дер Ляйен, общественная палата, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Что начнётся, если к ударам ВС России по АЗС и портам у Одессы добавить мосты через Днепр - Полищук

15:21 21.07.2026
 
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Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру объяснил, почему удары по портовой инфраструктуре Одессы – это не про военную логистику, а про европейский бизнес Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, он раскрыл подробности конфликта между главкомом ВСУ Сырским и экс-министром обороны Фёдоровым и назвал три инструмента, без которых победа будет слишком дорогой:

00:38 – Почему мосты через Днепр всё ещё стоят?
05:13 – Удары по украинским АЗС: военная необходимость или европейский бизнес?
11:22 – Дроны и ПВО: почему РЭБ проигрывает?
16:30 – Штурмовая машина пехоты или мобилизация?
22:20 – Сырский против Фёдорова: чем закончится украинская грызня?

ТГ-канал Александра Полищука:
t.me/PoliWarcannel

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ВидеоОдессаДнепрРоссияАлександр ПолищукАлександр ФедоровУрсула фон дер Ляйенобщественная палатаВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
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