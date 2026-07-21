https://ukraina.ru/20260721/chto-nachntsya-esli-k-udaram-vs-rossii-po-azs-i-portam-u-odessy-dobavit-mosty-cherez-dnepr---polischuk-1081697900.html

Что начнётся, если к ударам ВС России по АЗС и портам у Одессы добавить мосты через Днепр - Полищук

Что начнётся, если к ударам ВС России по АЗС и портам у Одессы добавить мосты через Днепр - Полищук - 21.07.2026 Украина.ру

Что начнётся, если к ударам ВС России по АЗС и портам у Одессы добавить мосты через Днепр - Полищук

Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру объяснил, почему удары по Украина.ру, 21.07.2026

2026-07-21T15:21

2026-07-21T15:21

2026-07-21T15:21

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одесса

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александр полищук

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урсула фон дер ляйен

общественная палата

вооруженные силы украины

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Военный историк, научный сотрудник Мегионского городского музея, эксперт Общественной палаты Югры Александр Полищук в эфире Украина.ру объяснил, почему удары по портовой инфраструктуре Одессы – это не про военную логистику, а про европейский бизнес Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, он раскрыл подробности конфликта между главкомом ВСУ Сырским и экс-министром обороны Фёдоровым и назвал три инструмента, без которых победа будет слишком дорогой:00:38 – Почему мосты через Днепр всё ещё стоят?05:13 – Удары по украинским АЗС: военная необходимость или европейский бизнес?11:22 – Дроны и ПВО: почему РЭБ проигрывает?16:30 – Штурмовая машина пехоты или мобилизация?22:20 – Сырский против Фёдорова: чем закончится украинская грызня?ТГ-канал Александра Полищука: t.me/PoliWarcannel

одесса

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