Военный эксперт Александр Полищук: Киев бросил лучшие части в ДНР и Запорожье, чтобы остановить ВС РФ - 20.07.2026 Украина.ру
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Военный эксперт Александр Полищук: Киев бросил лучшие части в ДНР и Запорожье, чтобы остановить ВС РФ
Военный эксперт Александр Полищук: Киев бросил лучшие части в ДНР и Запорожье, чтобы остановить ВС РФ - 20.07.2026 Украина.ру
Военный эксперт Александр Полищук: Киев бросил лучшие части в ДНР и Запорожье, чтобы остановить ВС РФ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, эксперт общественной палаты Югры, автор книг о Донбасской освободительной операции и сражении на Курской дуге Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру.
2026-07-20T15:17
2026-07-20T15:17
эксклюзив
россия
днепр
донбасс
александр сырский
александр федоров
александр полищук
вооруженные силы украины
украина.ру
нато
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Противник понимает, что основными целями для нас является освобождение Донбасса и решение вопроса с Ореховом. Именно поэтому там сконцентрированы наиболее боеспособные части ВСУ. С другой стороны, складывается впечатление, что ВС РФ намерено стянули лучшие силы противника на наиболее перспективные направления, чтобы уничтожить их огневыми ударами. И мы видим, что это приносит определенные результаты. В частности, враг не может провести никакого серьезного контрнаступа, а все его успехи оказываются либо медийными, либо временными.В общем, мы уже не стесняемся говорить о том, что основная наша цель – освобождение ДНР и Запорожье. Все остальное носит либо вторичный, либо демонстрационный характер.Почему не бьем по мостам через Днепр? Я бы это как раз связал с уничтожением АЗС на всем Левобережье. На мой взгляд, мы таким образом убеждаем украинское население, которое не связывает свое будущее с Россией, покинуть эти территории предстоящих боев, чтобы ребятам на фронте в этом плане было проще. Но я считаю, что если мы не планируем проводить мобилизацию, делая ставку на осознанный личный состав, то нам придется решать вопрос с изоляцией театра военных действий на стратегическом уровне.Повторюсь, если мы к ударам по АЗС и портовой инфраструктуре добавим удары по мостам через Днепр, это будет колоссальный удар по логистике киевского режима. И тогда Зеленский уже не сможет хвастаться на саммитах НАТО, что они "добились перелома в войне".Пока стратегия Сырского потихоньку работает. Он стремится не победить нас, а задержать, чтобы измотать нашу экономику. Когда Федорова взяли на работу, Сырский надеялся, что он наведет порядок в вопросе мобилизации, пополнит фронт людьми и наладит поставку традиционных вооружений, поскольку дронами войны не выигрываются. А Федоров сделал ставку именно на пиар в плане беспилотников, отказавшись от ужесточения мобилизационных вопросов.То есть мало того, что он выбесил Урсулу фон дер Ляйен, когда замкнул на себя поставку дронов через те же одесские порты. Он ничего такого не сделал, чтобы Сырский мог проявить себя на поле боя.Посмотрим, чем закончится их конфликт. Если Зеленский снимет Сырского и оставит Федорова, нам будет легче. Как ни крути, ВСУ удерживают фронт только потому, что их главком очень жестко относится к собственным солдатам. А мы в любом случае мы продолжим двигаться вперед, уделяя внимание контролю территорий и сбережению жизней личного состава.
https://ukraina.ru/20260716/1081537767.html
россия
днепр
донбасс
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2026
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, днепр, донбасс, александр сырский, александр федоров, александр полищук, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, урсула фон дер ляйен
Эксклюзив, Россия, Днепр, Донбасс, Александр Сырский, Александр Федоров, Александр Полищук, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО, Урсула фон дер Ляйен

Военный эксперт Александр Полищук: Киев бросил лучшие части в ДНР и Запорожье, чтобы остановить ВС РФ

15:17 20.07.2026
 
© Украина.руАлександр Полищук (СВО)
Александр Полищук (СВО) - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Украина.ру
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк, эксперт общественной палаты Югры, автор книг о Донбасской освободительной операции и сражении на Курской дуге Александр Полищук в комментарии изданию Украина.ру.
Противник понимает, что основными целями для нас является освобождение Донбасса и решение вопроса с Ореховом. Именно поэтому там сконцентрированы наиболее боеспособные части ВСУ. С другой стороны, складывается впечатление, что ВС РФ намерено стянули лучшие силы противника на наиболее перспективные направления, чтобы уничтожить их огневыми ударами. И мы видим, что это приносит определенные результаты. В частности, враг не может провести никакого серьезного контрнаступа, а все его успехи оказываются либо медийными, либо временными.
В общем, мы уже не стесняемся говорить о том, что основная наша цель – освобождение ДНР и Запорожье. Все остальное носит либо вторичный, либо демонстрационный характер.
Почему не бьем по мостам через Днепр? Я бы это как раз связал с уничтожением АЗС на всем Левобережье. На мой взгляд, мы таким образом убеждаем украинское население, которое не связывает свое будущее с Россией, покинуть эти территории предстоящих боев, чтобы ребятам на фронте в этом плане было проще. Но я считаю, что если мы не планируем проводить мобилизацию, делая ставку на осознанный личный состав, то нам придется решать вопрос с изоляцией театра военных действий на стратегическом уровне.
Повторюсь, если мы к ударам по АЗС и портовой инфраструктуре добавим удары по мостам через Днепр, это будет колоссальный удар по логистике киевского режима. И тогда Зеленский уже не сможет хвастаться на саммитах НАТО, что они "добились перелома в войне".
Пока стратегия Сырского потихоньку работает. Он стремится не победить нас, а задержать, чтобы измотать нашу экономику. Когда Федорова взяли на работу, Сырский надеялся, что он наведет порядок в вопросе мобилизации, пополнит фронт людьми и наладит поставку традиционных вооружений, поскольку дронами войны не выигрываются. А Федоров сделал ставку именно на пиар в плане беспилотников, отказавшись от ужесточения мобилизационных вопросов.
То есть мало того, что он выбесил Урсулу фон дер Ляйен, когда замкнул на себя поставку дронов через те же одесские порты. Он ничего такого не сделал, чтобы Сырский мог проявить себя на поле боя.
Посмотрим, чем закончится их конфликт. Если Зеленский снимет Сырского и оставит Федорова, нам будет легче. Как ни крути, ВСУ удерживают фронт только потому, что их главком очень жестко относится к собственным солдатам. А мы в любом случае мы продолжим двигаться вперед, уделяя внимание контролю территорий и сбережению жизней личного состава.
ДНР
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Белгород
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
16 июля, 11:56
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Харьков за счет ударов по железнодорожным магистралям ВСУЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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ЭксклюзивРоссияДнепрДонбассАлександр СырскийАлександр ФедоровАлександр ПолищукВооруженные силы УкраиныУкраина.руНАТОУрсула фон дер Ляйен
 
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