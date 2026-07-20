Украина готовит России ультиматум: Зубец о целях удара ВСУ по складам маркетплейса
В Котовске погибли семь человек, еще 24 получили ранения, в Электростали пострадали более 50 мирных жителей, один из них скончался в больнице. Такие последствия повлекли за собой удары Вооружённых сил Украины по логистическим комплексам известного российского маркетплейса.
Владимир Зеленский публично поблагодарил подразделения ВСУ, СБУ и ГУР за атаку беспилотников на объекты, которые не используются в военных целях. Глава киевского режима представил серию терактов как успешное выполнение боевой задачи.
Помимо невосполнимых потерь, российские бизнесмены понесли серьёзные убытки. Доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец считает, что атака на склады маркетплейса – это ответ на поражение объектов, принадлежащих украинской "Новой Почте", которые как раз таки регулярно использовались ВСУ в военных целях.
Владимир Зеленский публично поблагодарил подразделения ВСУ, СБУ и ГУР за атаку беспилотников на объекты, которые не используются в военных целях. Глава киевского режима представил серию терактов как успешное выполнение боевой задачи.
Помимо невосполнимых потерь, российские бизнесмены понесли серьёзные убытки. Доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец считает, что атака на склады маркетплейса – это ответ на поражение объектов, принадлежащих украинской "Новой Почте", которые как раз таки регулярно использовались ВСУ в военных целях.
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