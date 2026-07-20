https://ukraina.ru/20260720/ukraina-gotovit-rossii-ultimatum-zubets-o-tselyakh-udara-vsu-po-skladam-marketpleysa-1081670554.html

Украина готовит России ультиматум: Зубец о целях удара ВСУ по складам маркетплейса

Украина готовит России ультиматум: Зубец о целях удара ВСУ по складам маркетплейса - 20.07.2026 Украина.ру

Украина готовит России ультиматум: Зубец о целях удара ВСУ по складам маркетплейса

В Котовске погибли семь человек, еще 24 получили ранения, в Электростали пострадали более 50 мирных жителей, один из них скончался в больнице. Такие последствия Украина.ру, 20.07.2026

2026-07-20T17:30

2026-07-20T17:30

2026-07-20T17:30

видео

украина

россия

алексей зубец

владимир зеленский

вооруженные силы украины

сбу

всу

военные преступления

мирные жители

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В Котовске погибли семь человек, еще 24 получили ранения, в Электростали пострадали более 50 мирных жителей, один из них скончался в больнице. Такие последствия повлекли за собой удары Вооружённых сил Украины по логистическим комплексам известного российского маркетплейса.Владимир Зеленский публично поблагодарил подразделения ВСУ, СБУ и ГУР за атаку беспилотников на объекты, которые не используются в военных целях. Глава киевского режима представил серию терактов как успешное выполнение боевой задачи.Помимо невосполнимых потерь, российские бизнесмены понесли серьёзные убытки. Доктор экономических наук, директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец считает, что атака на склады маркетплейса – это ответ на поражение объектов, принадлежащих украинской "Новой Почте", которые как раз таки регулярно использовались ВСУ в военных целях.

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