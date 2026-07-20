https://ukraina.ru/20260720/nochnye-vedmy-zhenschiny-operatory-iz-podrazdeleniya-ptakhi-madyara-ugrozhali-ubit-nas-1081657251.html
"Ночные ведьмы": Женщины-операторы из подразделения "Птахи Мадьяра" угрожали убить нас
"Ночные ведьмы": Женщины-операторы из подразделения "Птахи Мадьяра" угрожали убить нас - 20.07.2026 Украина.ру
"Ночные ведьмы": Женщины-операторы из подразделения "Птахи Мадьяра" угрожали убить нас
Бывший работник МЧС Татарстана, а ныне техник-программист роты разведывательно-ударных БПЛА отряда "Сталинград" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Алга" рассказала... Украина.ру, 20.07.2026
2026-07-20T14:26
2026-07-20T14:26
2026-07-20T14:29
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Бывший работник МЧС Татарстана, а ныне техник-программист роты разведывательно-ударных БПЛА отряда "Сталинград" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Алга" рассказала корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко о своем боевом пути: как сбивала украинские дроны "Лелека", как сама попадала под их удары, как разбирала "Хорнеты" на запчасти, и почему считает, что говорить, что "Хорнеты" - это дроны с искусственным интеллектом, неправильно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, татарстан, александр чаленко, мчс, барс-сармат, украина.ру, бпла, бпла сегодня, беспилотники, россия, видео
Видео, Татарстан, Александр Чаленко, МЧС, Барс-Сармат, Украина.ру, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, Россия