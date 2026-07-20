https://ukraina.ru/20260720/nemetskoe-oruzhie-bet-po-rossii-medvedchuk-vskryl-rol-frg-v-terrore-protiv-kryma-1081659032.html

Немецкое оружие бьет по России: Медведчук вскрыл роль ФРГ в терроре против Крыма

Немецкое оружие бьет по России: Медведчук вскрыл роль ФРГ в терроре против Крыма - 20.07.2026 Украина.ру

Немецкое оружие бьет по России: Медведчук вскрыл роль ФРГ в терроре против Крыма

За террористическими ударами киевского режима по гражданской инфраструктуре России стоит промышленная мощь Германии. Такое заявление 20 июля сделал председатель Совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей авторской статье, которую опубликовала информационная служба "Вести"

2026-07-20T14:50

2026-07-20T14:50

2026-07-20T14:50

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По словам Медведчука, Владимир Зеленский цинично лжет, когда хвастается "переломом в войне" и наращиванием ударов вглубь России. Эти атаки стали возможны только благодаря масштабной работе военно-промышленного комплекса Европы и прежде всего Германии."Именно эта поддержка приводит к тому, что террористическая стратегия Киева выходит за рамки разовых атак по гражданским объектам и переходит к системной транспортно-логистической блокаде целых регионов России, включая Крым", — пишет Медведчук.7 и 9 июня 2026 года украинские силы нанесли удары по мосту в районе Чонгара в Крыму с использованием БПЛА "Бегемот". Как выяснилось, эта система была создана в рамках кооперации украинской Culver Aviation и немецкой Helsing GmbH. Соглашение было подписано 14 апреля 2026 года при финансовой поддержке немецкого правительства. Уже в мае был представлен "Бегемот", а в июне его применили по Крыму.Helsing, чьи заводы расположены в Мюнхене и его пригородах, поставляет ВСУ тысячи ударных дронов HX-2 с искусственным интеллектом, способных поражать цели на расстоянии до 100 км. 13 июля МИД России вызвал посла Германии и заявил дипломатический протест в связи с участием Берлина в создании вооружений для ударов по России. Москва предупредила, что немецкие предприятия, вовлеченные в военную инфраструктуру Украины, будут рассматриваться как законные военные цели."Активно встраивая Helsing, Rheinmetall, Daimler Truck и другие компании в украинский ВПК, правительство нацистского наследника Мерца превращает Германию в промышленный тыл войны против России, а собственное население — в заложников этой политики", — пишет Медведчук.Медведчук также обращает внимание на экономический спад в Германии: с 2022 года промышленное производство сократилось на 9,5%, каждая пятая компания закрыла производство внутри страны, продажи автоконцернов упали на 8–9%, а на китайском рынке — на 30%. При этом немецкие власти уголовно преследуют тех, кто пытается продавать немецкие автомобили в Россию.Между тем утро этого дня началось с того, что Европа "устала" от Украины — выборы и рейтинги уже всё решили. Хроника событий на утро 20 июля.

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новости, россия, германия, европа, виктор медведчук, владимир зеленский, фридрих мерц, вооруженные силы украины, впк, мир без границ