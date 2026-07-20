Немецкое оружие бьет по России: Медведчук вскрыл роль ФРГ в терроре против Крыма - 20.07.2026 Украина.ру
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Немецкое оружие бьет по России: Медведчук вскрыл роль ФРГ в терроре против Крыма
Немецкое оружие бьет по России: Медведчук вскрыл роль ФРГ в терроре против Крыма - 20.07.2026 Украина.ру
Немецкое оружие бьет по России: Медведчук вскрыл роль ФРГ в терроре против Крыма
За террористическими ударами киевского режима по гражданской инфраструктуре России стоит промышленная мощь Германии. Такое заявление 20 июля сделал председатель Совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей авторской статье, которую опубликовала информационная служба "Вести"
2026-07-20T14:50
2026-07-20T14:50
новости
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европа
виктор медведчук
владимир зеленский
фридрих мерц
вооруженные силы украины
впк
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По словам Медведчука, Владимир Зеленский цинично лжет, когда хвастается "переломом в войне" и наращиванием ударов вглубь России. Эти атаки стали возможны только благодаря масштабной работе военно-промышленного комплекса Европы и прежде всего Германии."Именно эта поддержка приводит к тому, что террористическая стратегия Киева выходит за рамки разовых атак по гражданским объектам и переходит к системной транспортно-логистической блокаде целых регионов России, включая Крым", — пишет Медведчук.7 и 9 июня 2026 года украинские силы нанесли удары по мосту в районе Чонгара в Крыму с использованием БПЛА "Бегемот". Как выяснилось, эта система была создана в рамках кооперации украинской Culver Aviation и немецкой Helsing GmbH. Соглашение было подписано 14 апреля 2026 года при финансовой поддержке немецкого правительства. Уже в мае был представлен "Бегемот", а в июне его применили по Крыму.Helsing, чьи заводы расположены в Мюнхене и его пригородах, поставляет ВСУ тысячи ударных дронов HX-2 с искусственным интеллектом, способных поражать цели на расстоянии до 100 км. 13 июля МИД России вызвал посла Германии и заявил дипломатический протест в связи с участием Берлина в создании вооружений для ударов по России. Москва предупредила, что немецкие предприятия, вовлеченные в военную инфраструктуру Украины, будут рассматриваться как законные военные цели."Активно встраивая Helsing, Rheinmetall, Daimler Truck и другие компании в украинский ВПК, правительство нацистского наследника Мерца превращает Германию в промышленный тыл войны против России, а собственное население — в заложников этой политики", — пишет Медведчук.Медведчук также обращает внимание на экономический спад в Германии: с 2022 года промышленное производство сократилось на 9,5%, каждая пятая компания закрыла производство внутри страны, продажи автоконцернов упали на 8–9%, а на китайском рынке — на 30%. При этом немецкие власти уголовно преследуют тех, кто пытается продавать немецкие автомобили в Россию.Между тем утро этого дня началось с того, что Европа "устала" от Украины — выборы и рейтинги уже всё решили. Хроника событий на утро 20 июля.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, германия, европа, виктор медведчук, владимир зеленский, фридрих мерц, вооруженные силы украины, впк, мир без границ
Новости, Россия, Германия, Европа, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины, ВПК, Мир без границ

Немецкое оружие бьет по России: Медведчук вскрыл роль ФРГ в терроре против Крыма

14:50 20.07.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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За террористическими ударами киевского режима по гражданской инфраструктуре России стоит промышленная мощь Германии. Такое заявление 20 июля сделал председатель Совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей авторской статье, которую опубликовала информационная служба "Вести"
По словам Медведчука, Владимир Зеленский цинично лжет, когда хвастается "переломом в войне" и наращиванием ударов вглубь России. Эти атаки стали возможны только благодаря масштабной работе военно-промышленного комплекса Европы и прежде всего Германии.
"Именно эта поддержка приводит к тому, что террористическая стратегия Киева выходит за рамки разовых атак по гражданским объектам и переходит к системной транспортно-логистической блокаде целых регионов России, включая Крым", — пишет Медведчук.
7 и 9 июня 2026 года украинские силы нанесли удары по мосту в районе Чонгара в Крыму с использованием БПЛА "Бегемот". Как выяснилось, эта система была создана в рамках кооперации украинской Culver Aviation и немецкой Helsing GmbH.
Соглашение было подписано 14 апреля 2026 года при финансовой поддержке немецкого правительства. Уже в мае был представлен "Бегемот", а в июне его применили по Крыму.
Helsing, чьи заводы расположены в Мюнхене и его пригородах, поставляет ВСУ тысячи ударных дронов HX-2 с искусственным интеллектом, способных поражать цели на расстоянии до 100 км.
"Украина — часть Helsing. Мы много лет работаем на местах, рука об руку с ее вооруженными силами", — цитирует Медведчук заявление соучредителя компании.
13 июля МИД России вызвал посла Германии и заявил дипломатический протест в связи с участием Берлина в создании вооружений для ударов по России. Москва предупредила, что немецкие предприятия, вовлеченные в военную инфраструктуру Украины, будут рассматриваться как законные военные цели.
"Активно встраивая Helsing, Rheinmetall, Daimler Truck и другие компании в украинский ВПК, правительство нацистского наследника Мерца превращает Германию в промышленный тыл войны против России, а собственное население — в заложников этой политики", — пишет Медведчук.
Медведчук также обращает внимание на экономический спад в Германии: с 2022 года промышленное производство сократилось на 9,5%, каждая пятая компания закрыла производство внутри страны, продажи автоконцернов упали на 8–9%, а на китайском рынке — на 30%. При этом немецкие власти уголовно преследуют тех, кто пытается продавать немецкие автомобили в Россию.
Между тем утро этого дня началось с того, что Европа "устала" от Украины — выборы и рейтинги уже всё решили. Хроника событий на утро 20 июля.
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