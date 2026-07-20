https://ukraina.ru/20260720/evropa-ustala-ot-ukrainy--vybory-i-reytingi-uzhe-vs-reshili-khronika-sobytiy-na-utro-20-iyulya--1081639084.html

Европа "устала" от Украины — выборы и рейтинги уже всё решили. Хроника событий на утро 20 июля

Европа "устала" от Украины — выборы и рейтинги уже всё решили. Хроника событий на утро 20 июля - 20.07.2026 Украина.ру

Европа "устала" от Украины — выборы и рейтинги уже всё решили. Хроника событий на утро 20 июля

На Западе стали говорить о том, что Украина вступает в решающую фазу конфликта на фоне усталости Европы. В то же время США готовятся к широкомасштабной войне с Ираном, однако Вашингтону не хватает ресурсов

2026-07-20T10:15

2026-07-20T10:15

2026-07-20T10:15

эксклюзив

иран

сша

ближний восток

дональд трамп

вооруженные силы украины

пентагон

администрация президента

сво

спецоперация

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Конфликт на Украине вступает в решающую фазу, поскольку Киев вскоре может лишиться поддержки европейских союзников из-за предстоящих выборов и растущей усталости от затяжной войны. Об этом пишет немецкая газета Welt, отмечая, что "времени остается все меньше"."Несмотря на применение беспилотников, Украина по-прежнему беззащитна перед волнами российских ударов баллистическими ракетами", — говорится в публикации. Издание подчеркивает, что западные системы ПВО не справляются с возросшей интенсивностью атак, а поставки новых комплексов затягиваются.Премьер-министр Болгарии Румен Радев недавно отказался от участия в "коалиции желающих", а Польша до сих пор не подтвердила свое присоединение к коалиции по противоракетной обороне. Одновременно с этим приближается уход президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера, а также выборы в ряде других европейских стран. Как отмечает Welt, преемники этих лидеров могут оказаться гораздо менее благосклонными к Киеву.Издание Der Spiegel ранее сообщило, что страны "коалиции желающих" все больше сомневаются в необходимости дальнейшей поддержки Украины и не желают оказывать ей военную помощь на прежнем уровне.Эти настроения подтверждаются и данными опросов. Согласно исследованию YouGov, проведенному в начале мая, более 70% граждан Германии негативно настроены в отношении главы правительства Фридриха Мерца. Во Франции деятельность президента Эммануэля Макрона одобряют лишь 23%, а 72% характеризуют его с противоположной стороны. Падение рейтингов европейских лидеров напрямую влияет на их готовность продолжать финансирование украинского конфликта.Между тем в подходе Германии к переговорам с Россией наметился "сдвиг настроения" в сторону более конструктивного диалога. Об этом пишет британская газета Times со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ходом обсуждений.По данным издания, в последнее время велась работа над "слабо координированными инициативами по налаживанию каналов связи" между Берлином и Москвой. Это свидетельствует о том, что даже в немецком истеблишменте начинают осознавать необходимость диалога с Россией, несмотря на продолжающееся противостояние.Оппозиционные немецкие политики неоднократно выступали за возобновление диалога с Москвой. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала канцлера Фридриха Мерца приложить усилия для восстановления прерванных контактов, а также энергопоставок. С аналогичной позицией выступала и лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость".Трамп объявил войну, а Пентагон разводит рукамиАдминистрация президента США Дональда Трампа готовится к широкомасштабной войне с Ираном, наращивая военное присутствие в регионе, однако реальные возможности Пентагона ограничены из-за нехватки ресурсов. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.Накануне The Wall Street Journal также сообщила, что США перебрасывают из Европы на Ближний Восток дополнительную боевую авиацию и самолеты-заправщики. Однако, по данным источников, эти усилия могут оказаться недостаточными для полноценной кампании против Ирана, чья армия и военно-промышленный комплекс значительно укрепились за последние годы.Ситуация обострилась после того, как в ночь на 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив Тегеран в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран назвал эти действия нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.Фронтовая сводка Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в ночь с 19 на 20 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, в период с 20.00 19 июля до 08.00 20 июля массированная атака БПЛА была отражена над территориями 17 регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей.Наибольшее количество дронов уничтожено над Белгородской, Брянской и Курской областями — на этих направлениях противник традиционно предпринимает наиболее интенсивные попытки прорыва. Перехваты также осуществлялись в небе над Волгоградской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении подразделения ВС РФ закрепляют успех после освобождения населенного пункта Мирное. Российские войска продвигаются севернее Василевки и продолжают давление в районе Шевченко. Формируется оперативный охват украинской группировки, ограничивающий ее маневр между Добропольем, Белицким и соседними населенными пунктами. Это создает условия для дальнейшего окружения и ликвидации сосредоточенных там сил ВСУ.На Днепровском направлении Министерство обороны РФ подтвердило освобождение населенного пункта Вольное. Российские подразделения укрепляют фланг наступления на Покровское, одновременно отражая контратаки ВСУ в районах Александрограда, Мирного и Муравки. Противник пытается перебросить резервы, чтобы стабилизировать оборону, однако успеха не имеет.На Константиновском направлении продолжается разминирование освобожденных кварталов. Российские подразделения ведут бои за Осыково, вошли в Алексеево-Дружковку и продолжают наносить удары по логистическим цепочкам ВСУ между Дружковкой и Краматорском. Это серьезно осложняет снабжение украинских формирований на данном участке.На Краснолиманском направлении противник продолжает контратаки в районе Свято-Сергиевского монастыря и Редкодуба. Российские войска удерживают огневой контроль над ключевыми дорогами, ведущими к Славянску, что создает значительные трудности для снабжения украинской группировки.На Запорожском направлении российские войска расширили зону контроля у Новоданиловки и прорвали передний край обороны ВСУ западнее Новосёловки, закрепившись на новых рубежах. Это позволило улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения вглубь обороны противника.

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Кристина Черкасова

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Кристина Черкасова

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