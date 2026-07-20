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"Мы вступили в сражение за транспортные коридоры": эксперт про удары по портам Украины

"Мы вступили в сражение за транспортные коридоры": эксперт про удары по портам Украины - 20.07.2026 Украина.ру

"Мы вступили в сражение за транспортные коридоры": эксперт про удары по портам Украины

Эскалация на море — это битва за стратегический Азовско-Черноморский транспортный коридор, который является ветвью маршрута "Север — Юг". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт, подполковник запаса Александр Перенджиев

2026-07-20T15:38

2026-07-20T15:38

2026-07-20T15:41

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Обстановка на морском театре украинского конфликта резко обострилась — участились атаки беспилотников на гражданские суда в Азовском море и портовые объекты Таганрога.В ответ на усилившиеся удары российской армии киевский режим был вынужден остановить работу крупнейшего экспортного терминала Kernel в Ильичевске, через который Украина поставляла сельхозпродукцию более чем в 60 стран.Рассуждая о значении морской эскалации, Перенджиев отметил, что на кону стоит Азовско-Черноморский транспортный коридор — ключевая ветвь международного маршрута "Север — Юг", связывающая Балтику и Каспий. "Мы вступили в сражение за стратегические транспортные коридоры. Уничтожение морской инфраструктуры Украины создаст условия для десанта и может стать решающим фактором в победе над Западом", — пояснил эксперт.Эксперт добавил, что Азовское море — ключевое звено этого проекта, который президент России Владимир Путин называл важной ветвью маршрута "Север — Юг".Перенджиев подчеркнул, что этот проект может быть продлён через Дунай и даже может стать выгоднее "Северных потоков". "Коридор можно продлить через Дунай. Суда пойдут с востока на запад, не огибая Европу. Это будет в разы выгоднее "Северных потоков" — полноценный европейско-ближневосточный коридор", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Перенджиев: Россия вступила в битву за транспортный коридор, который соединит Балтику и Каспий" на сайте Украина.ру.Также про уничтожение морской инфраструктуры Украины — в материале "Сергей Горбачев: Россия защитит свои танкеры, только если проведет крупную операцию в Черном море" на сайте Украина.ру.

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