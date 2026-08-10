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"Точнее и мощнее": снайперы "Центра" рассказали об уничтожении тяжёлых дронов ВСУ

"Точнее и мощнее": снайперы "Центра" рассказали об уничтожении тяжёлых дронов ВСУ - 10.08.2026 Украина.ру

"Точнее и мощнее": снайперы "Центра" рассказали об уничтожении тяжёлых дронов ВСУ

Снайперские пары 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили более 100 тяжёлых квадрокоптеров и гексакоптеров ВСУ, в том числе дроны типа "Баба Яга" и "Вампир". Об этом в ночь на 10 августа сообщило Минобороны РФ

2026-08-10T07:24

2026-08-10T07:24

2026-08-10T07:26

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Снайперы работают на Добропольском направлении по крупным беспилотникам, в том числе дронам типа "Баба Яга" и "Вампир". Такие дроны противник применяет для сброса боеприпасов, доставки грузов, разведки и корректировки огня."В данные условия сейчас дроны летают как бы высоко. Соответственно, иногда с автоматов не собьешь их... Приходится уже более высокоточным оружием, более мощным — снайперскими винтовками отстреливать", — рассказал снайпер с позывным Тиня на видео Минобороны РФ.Снайперские пары заранее выходят в район выполнения задачи, разведывают маршрут для штурмовых подразделений и оборудуют замаскированные позиции, с которых ведут наблюдение за воздушными целями.В Минобороны РФ сообщили, что в ходе выполнения одной из последних задач снайперы обнаружили направлявшийся к российским позициям тяжёлый гексакоптер "Баба Яга" с бомбовой нагрузкой. После прицельного выстрела беспилотник упал, не успев нанести удар. Позднее снайперская пара уничтожила квадрокоптер "Вампир", который вёл разведку и корректировал огонь ВСУ."На счету снайперских пар 74-й отдельной мотострелковой бригады уже более ста уничтоженных тяжёлых квадрокоптеров и гексакоптеров ВСУ", — подытожили в Минобороны РФ.Подробнее о ситуации в зоне СВО - в публикации Алехин: После Ижевки захлопнется карман между Алексеево-Дружковкой и Часовым Яром.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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украина.ру, россия, сво, спецоперация, снайпер, вс рф, бпла, беспилотники, всу, вооруженные силы украины, война на украине, наступление вс рф, украина, доброполье