"Точнее и мощнее": снайперы "Центра" рассказали об уничтожении тяжёлых дронов ВСУ - 10.08.2026 Украина.ру
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"Точнее и мощнее": снайперы "Центра" рассказали об уничтожении тяжёлых дронов ВСУ
"Точнее и мощнее": снайперы "Центра" рассказали об уничтожении тяжёлых дронов ВСУ - 10.08.2026 Украина.ру
"Точнее и мощнее": снайперы "Центра" рассказали об уничтожении тяжёлых дронов ВСУ
Снайперские пары 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили более 100 тяжёлых квадрокоптеров и гексакоптеров ВСУ, в том числе дроны типа "Баба Яга" и "Вампир". Об этом в ночь на 10 августа сообщило Минобороны РФ
2026-08-10T07:24
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Снайперы работают на Добропольском направлении по крупным беспилотникам, в том числе дронам типа "Баба Яга" и "Вампир". Такие дроны противник применяет для сброса боеприпасов, доставки грузов, разведки и корректировки огня."В данные условия сейчас дроны летают как бы высоко. Соответственно, иногда с автоматов не собьешь их... Приходится уже более высокоточным оружием, более мощным — снайперскими винтовками отстреливать", — рассказал снайпер с позывным Тиня на видео Минобороны РФ.Снайперские пары заранее выходят в район выполнения задачи, разведывают маршрут для штурмовых подразделений и оборудуют замаскированные позиции, с которых ведут наблюдение за воздушными целями.В Минобороны РФ сообщили, что в ходе выполнения одной из последних задач снайперы обнаружили направлявшийся к российским позициям тяжёлый гексакоптер "Баба Яга" с бомбовой нагрузкой. После прицельного выстрела беспилотник упал, не успев нанести удар. Позднее снайперская пара уничтожила квадрокоптер "Вампир", который вёл разведку и корректировал огонь ВСУ."На счету снайперских пар 74-й отдельной мотострелковой бригады уже более ста уничтоженных тяжёлых квадрокоптеров и гексакоптеров ВСУ", — подытожили в Минобороны РФ.Подробнее о ситуации в зоне СВО - в публикации Алехин: После Ижевки захлопнется карман между Алексеево-Дружковкой и Часовым Яром.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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"Точнее и мощнее": снайперы "Центра" рассказали об уничтожении тяжёлых дронов ВСУ

07:24 10.08.2026 (обновлено: 07:26 10.08.2026)
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковСнайперы соединения спецназначения группировки войск "Центр" в зоне СВО
Снайперы соединения спецназначения группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Снайперские пары 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили более 100 тяжёлых квадрокоптеров и гексакоптеров ВСУ, в том числе дроны типа "Баба Яга" и "Вампир". Об этом в ночь на 10 августа сообщило Минобороны РФ
Снайперы работают на Добропольском направлении по крупным беспилотникам, в том числе дронам типа "Баба Яга" и "Вампир". Такие дроны противник применяет для сброса боеприпасов, доставки грузов, разведки и корректировки огня.
"В данные условия сейчас дроны летают как бы высоко. Соответственно, иногда с автоматов не собьешь их... Приходится уже более высокоточным оружием, более мощным — снайперскими винтовками отстреливать", — рассказал снайпер с позывным Тиня на видео Минобороны РФ.
Снайперские пары заранее выходят в район выполнения задачи, разведывают маршрут для штурмовых подразделений и оборудуют замаскированные позиции, с которых ведут наблюдение за воздушными целями.
В Минобороны РФ сообщили, что в ходе выполнения одной из последних задач снайперы обнаружили направлявшийся к российским позициям тяжёлый гексакоптер "Баба Яга" с бомбовой нагрузкой. После прицельного выстрела беспилотник упал, не успев нанести удар. Позднее снайперская пара уничтожила квадрокоптер "Вампир", который вёл разведку и корректировал огонь ВСУ.
"На счету снайперских пар 74-й отдельной мотострелковой бригады уже более ста уничтоженных тяжёлых квадрокоптеров и гексакоптеров ВСУ", — подытожили в Минобороны РФ.
Подробнее о ситуации в зоне СВО - в публикации Алехин: После Ижевки захлопнется карман между Алексеево-Дружковкой и Часовым Яром.
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