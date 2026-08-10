Новые правила патриотов Украины: футбол и секс — только на украинском
06:22 10.08.2026 (обновлено: 12:31 10.08.2026)
© Фото : коллаж Украина.Ру
© Фото : коллаж Украина.Ру
Сразу три свежих языковых скандала встряхнули Украину. При этом события во Львовской области и Черновцах перешли все красные линии по уровню жестокости и цинизма
Во Львовской области мать украинского военного избили и выгнали из автобуса за русский язык. Об этом сообщил сам военный.
Оказалось, пожилая женщина впервые за 4 года ехала из Польши на Украину, чтобы повидать сына и сделать необходимые документы. При этом в салоне автобуса неосторожно произнесла несколько слов на русском языке. На неё тут же обрушились замечания за использование «языка агрессора», причём от таких же пенсионеров, размахивавших кулаками с криками «я воевал и не могу слышать русскую речь».
Женщина попыталась снять агрессию на телефон, но получила кулаком в глаз и была вышвырнута из автобуса прямо на трассу. Ей пришлось «голосовать» на дороге.
«Мать приехала в Украину, патриоты львовские побили мать, потому что не разговаривает на украинском языке, и выперли с автобуса. Теперь стоит ловит другой автобус на трассе. Ну и … оно надо защищать вас?» — возмутился сын.
Он также сообщил, что «нападавшие хотят 500 баксов на лапу», а полиция, по его словам, «не за мать, а за тех дебилов».
То есть напавшие на немолодую украинку «патриоты» ещё и потребовали с неё оплату, а иначе грозили оклеветать её на всю Украину.
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Позднее военный опубликовал фотографию женщины с синяком под глазом и сообщил, что ситуация «ещё решается». Она в конце концов и решилась, но не в пользу избитой матери. Женщине предъявили административное нарушение: мол, cпровоцировала честных патриотов своим «московским языком». Будет теперь отвечать — прямо с фингалом под глазом.
Возмущенный сын обратился к боевым побратимам, те они пообещали приехать во Львовскую область и разобраться в ситуации. В частности, найти «воевавшего деда», который поднял руку на женщину.
Правда, прошло уже несколько дней, а никаких видео нападавшего со слёзными извинениями до сих пор в сеть не выложили. Агрессивные тётки, принимавшие участие в нападении, тоже молчат. Похоже, cкандал пытаются замять.
И никакой реакции власти, никаких заявлений от языкового омбудсмена или от нового главы МВД. Разве что народный депутат Максим Бужанский порекомендовал львовянам, которых так раздражает русский язык, поразить его носителей в налоговых правах.
«Запретить им (русскоязычным — Ред.) платить налоги, и уверяю вас, в обмен они будут готовы помолчать все те полтора часа, которые вы продержитесь на свои», — ехидно предложил Бужанский. Прекрасно знает украинский менталитет: они за деньги готовы на всё.
При этом женщина никаких законов не нарушила: Конституция Украины до сих пор гарантирует свободное использование русского языка во всех сферах жизни.
«Поэтому, когда бандеровские ублюдки так поступают в отношении своих сограждан, они демонстрируют ненависть не только к ним из-за их родного языка, но и также — ненависть к самой Украине, которая своим основным законом гарантирует этим согражданам свободу и защиту относительно их родного русского языка», — считает политолог Александр Скубченко.
Жалко ли украинского военного, с матерью которого так жестоко обошлись его и её земляки? По-человечески, вроде бы, да. Но, заметьте: он возмутился беспределом лишь в случае, когда «свидомые» избили близкого ему человека, а не запретом русского языка и террором против русскоязычных граждан в воюющей стране. А иначе — терпел бы и дальше издевательства от «титульной нации».
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Практически аналогичная ситуация случилась в Черновцах, где местные жители чуть не разорвали переселенку, услышав, как она говорила по мобильному на русском языке.
«Поважай, там де хліб жереш, …!» («Уважай, где хлеб жрёшь, …!») — кричали женщине яростные сограждане.
Хотя хлеб она покупает на заработанные деньги, а не у них побирается. Кстати, это любимая присказка мовных патриотов, даже плохо владеющих украинским: «живёшь на Украине — говори по-украински». И плевать на Конституцию и здравый смысл.
А вот в Киеве на одиннадцать с половиной тысяч гривен (около 20 тысяч рублей) оштрафовали известного футбольного тренера — из-за того, что на тренировках общался с детишками на русском языке. Особо сознательные даже предложили ему бросить профессию: чему в футболе может научить человек, который говорит по-русски?
При этом сам оштрафованный наставник — легенда украинского спорта, воспитал не одно поколение юных футболистов, в том числе уровня сборной. Но теперь вынужден оправдываться за то, что на закрытых тренировках объяснял детям детали игры на понятном, родном им языке.
Позорнее и смешнее выглядят только оправдания певицы Alyosha за то, что занималась сексом у себя в спальне на русском языке. Мовное преступление зафиксировано на видео, которое утекло в сеть. В ролике журналистка Елена Доротюк гневно выговаривает Елене Тополе ( настоящее имя Alyosha) за то, что на публике транслирует патриотичную позицию на украинском языке, а дома, в спальне, позволяет себе переходить на «мову ворога».
«Я дома не общаюсь на русском. Просто он общался на русском. Не знаю, как-то само получилось», — лепечет униженная и опозоренная звезда, ни разу не задаваясь вопросом: а какое вообще право имеют журналисты обсуждать её интимную жизнь и язык, на котором она говорит в спальне?
Но ничего подобного Тополя не сказала, вместо этого попыталась — как и киевский тренер и львовский вэсэушник — отбиться фразами о том, что «на Украине живёт много русскоязычных людей, которые любят свою страну, в том числе и военные».
Но безжалостная языковая контролёрша строго одёрнула певицу: мол, «готова простить» солдатам ВСУ русский язык, так как у них нет времени учить украинский в окопах. А вот со всех остальных вину журналистка Доротюк не снимает.
«Недоработочка. Нужно поставить контролёров в каждом родильном зале. А также у каждой кровати, чтобы во сне ничего москальского не выгукувалы (не выкрикивали — Ред.). С мыслями пока сложнее. Но британские учёные уже над этим работают», — издевательские комментирует языковую травлю Alyosha журналист Елена Привен.
Возросшее количество языковых скандалов с унижениями и мордобоем говорит о том, что ситуация в экономике и на фронте ухудшается, поэтому украинцы пытаются искать внутреннего врага и наказывать его, раз с внешним разобраться не получилось.
8 января, 06:28Мовный геноцид теперь забрался в спальни. Нацисты на Украине обнаружили тайные школы русского языка Когда только начиналась украинизация, в ходу была фраза: "кто вам мешает говорить на русском"? Ею тыкали в лицо всем, кто пытался возмущаться языковыми ограничениями и насаждением мовы на всех уровнях- от школы до кофейни. Некоторое время спустя эта формулировка трансформировалась и стала звучать так: "кто вам мешает в быту говорить на русском"?
Зеленскому и Ко выгодно поддерживать подобный градус ненависти. Мова, Бандера, русскоязычные тренеры и певицы или требующие ответа за «волынскую резню» поляки помогают рассеивать внимание общества, отвлекая его от надвигающегося осенне-зимнего апокалипсиса.
Таким же хитрым способом канализируется общественное недовольство, которое направляется не наверх, на руководство страны, а по горизонтали, сталкивая между собой интересы разных социальных групп. На фоне заявлений Зеленского, что ему «важно единство», это ещё одно доказательство: дела идут плохо, нужно амортизировать усталость и раздражение граждан.
«Это как судорога — сначала можно попытаться распрямиться, дать нагрузку. Но когда это уже не помогает, приходится наносить удары и колоть иголкой себя самого. Так делают, когда перспективы совсем паршивые, надо спасать самого себя. Только в этом случае спасать уже нечего. Точка невозврата пройдена и это не более, чем продление агонии, при которой токсин разложения и расслоения распространяется по всему телу — обществу», — считает народный депутат Александр Дубинский.
И чем громче и агрессивнее сегодня украинцы «мочат» своих соотечественников за неправильный язык или неправильную церковь, тем яснее проявляется очевидное: разорванную на майдане Украину уже не склеить.
В экспертном сообществе обсуждают, за что же на самом деле воюют ВСУ, долго ли им ещё воевать и при каких условиях может быть спасена Украина. Подробнее - в материале "Украину ждёт неминуемая гибель". Эксперты и политики о будущем страны
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