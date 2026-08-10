https://ukraina.ru/20260810/novye-pravila-patriotov-ukrainy-futbol-i-seks--tolko-na-ukrainskom-1082332078.html

Новые правила патриотов Украины: футбол и секс — только на украинском

Новые правила патриотов Украины: футбол и секс — только на украинском - 10.08.2026 Украина.ру

Новые правила патриотов Украины: футбол и секс — только на украинском

Сразу три свежих языковых скандала встряхнули Украину. При этом события во Львовской области и Черновцах перешли все красные линии по уровню жестокости и цинизма

2026-08-10T06:22

2026-08-10T06:22

2026-08-10T12:31

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Во Львовской области мать украинского военного избили и выгнали из автобуса за русский язык. Об этом сообщил сам военный.Оказалось, пожилая женщина впервые за 4 года ехала из Польши на Украину, чтобы повидать сына и сделать необходимые документы. При этом в салоне автобуса неосторожно произнесла несколько слов на русском языке. На неё тут же обрушились замечания за использование «языка агрессора», причём от таких же пенсионеров, размахивавших кулаками с криками «я воевал и не могу слышать русскую речь».Женщина попыталась снять агрессию на телефон, но получила кулаком в глаз и была вышвырнута из автобуса прямо на трассу. Ей пришлось «голосовать» на дороге.«Мать приехала в Украину, патриоты львовские побили мать, потому что не разговаривает на украинском языке, и выперли с автобуса. Теперь стоит ловит другой автобус на трассе. Ну и … оно надо защищать вас?» — возмутился сын.Он также сообщил, что «нападавшие хотят 500 баксов на лапу», а полиция, по его словам, «не за мать, а за тех дебилов».То есть напавшие на немолодую украинку «патриоты» ещё и потребовали с неё оплату, а иначе грозили оклеветать её на всю Украину.Позднее военный опубликовал фотографию женщины с синяком под глазом и сообщил, что ситуация «ещё решается». Она в конце концов и решилась, но не в пользу избитой матери. Женщине предъявили административное нарушение: мол, cпровоцировала честных патриотов своим «московским языком». Будет теперь отвечать — прямо с фингалом под глазом.Возмущенный сын обратился к боевым побратимам, те они пообещали приехать во Львовскую область и разобраться в ситуации. В частности, найти «воевавшего деда», который поднял руку на женщину.Правда, прошло уже несколько дней, а никаких видео нападавшего со слёзными извинениями до сих пор в сеть не выложили. Агрессивные тётки, принимавшие участие в нападении, тоже молчат. Похоже, cкандал пытаются замять.И никакой реакции власти, никаких заявлений от языкового омбудсмена или от нового главы МВД. Разве что народный депутат Максим Бужанский порекомендовал львовянам, которых так раздражает русский язык, поразить его носителей в налоговых правах.«Запретить им (русскоязычным — Ред.) платить налоги, и уверяю вас, в обмен они будут готовы помолчать все те полтора часа, которые вы продержитесь на свои», — ехидно предложил Бужанский. Прекрасно знает украинский менталитет: они за деньги готовы на всё.При этом женщина никаких законов не нарушила: Конституция Украины до сих пор гарантирует свободное использование русского языка во всех сферах жизни.«Поэтому, когда бандеровские ублюдки так поступают в отношении своих сограждан, они демонстрируют ненависть не только к ним из-за их родного языка, но и также — ненависть к самой Украине, которая своим основным законом гарантирует этим согражданам свободу и защиту относительно их родного русского языка», — считает политолог Александр Скубченко.Жалко ли украинского военного, с матерью которого так жестоко обошлись его и её земляки? По-человечески, вроде бы, да. Но, заметьте: он возмутился беспределом лишь в случае, когда «свидомые» избили близкого ему человека, а не запретом русского языка и террором против русскоязычных граждан в воюющей стране. А иначе — терпел бы и дальше издевательства от «титульной нации».Практически аналогичная ситуация случилась в Черновцах, где местные жители чуть не разорвали переселенку, услышав, как она говорила по мобильному на русском языке.«Поважай, там де хліб жереш, …!» («Уважай, где хлеб жрёшь, …!») — кричали женщине яростные сограждане.Хотя хлеб она покупает на заработанные деньги, а не у них побирается. Кстати, это любимая присказка мовных патриотов, даже плохо владеющих украинским: «живёшь на Украине — говори по-украински». И плевать на Конституцию и здравый смысл.А вот в Киеве на одиннадцать с половиной тысяч гривен (около 20 тысяч рублей) оштрафовали известного футбольного тренера — из-за того, что на тренировках общался с детишками на русском языке. Особо сознательные даже предложили ему бросить профессию: чему в футболе может научить человек, который говорит по-русски?При этом сам оштрафованный наставник — легенда украинского спорта, воспитал не одно поколение юных футболистов, в том числе уровня сборной. Но теперь вынужден оправдываться за то, что на закрытых тренировках объяснял детям детали игры на понятном, родном им языке.Позорнее и смешнее выглядят только оправдания певицы Alyosha за то, что занималась сексом у себя в спальне на русском языке. Мовное преступление зафиксировано на видео, которое утекло в сеть. В ролике журналистка Елена Доротюк гневно выговаривает Елене Тополе ( настоящее имя Alyosha) за то, что на публике транслирует патриотичную позицию на украинском языке, а дома, в спальне, позволяет себе переходить на «мову ворога».«Я дома не общаюсь на русском. Просто он общался на русском. Не знаю, как-то само получилось», — лепечет униженная и опозоренная звезда, ни разу не задаваясь вопросом: а какое вообще право имеют журналисты обсуждать её интимную жизнь и язык, на котором она говорит в спальне?Но ничего подобного Тополя не сказала, вместо этого попыталась — как и киевский тренер и львовский вэсэушник — отбиться фразами о том, что «на Украине живёт много русскоязычных людей, которые любят свою страну, в том числе и военные».Но безжалостная языковая контролёрша строго одёрнула певицу: мол, «готова простить» солдатам ВСУ русский язык, так как у них нет времени учить украинский в окопах. А вот со всех остальных вину журналистка Доротюк не снимает.«Недоработочка. Нужно поставить контролёров в каждом родильном зале. А также у каждой кровати, чтобы во сне ничего москальского не выгукувалы (не выкрикивали — Ред.). С мыслями пока сложнее. Но британские учёные уже над этим работают», — издевательские комментирует языковую травлю Alyosha журналист Елена Привен.Возросшее количество языковых скандалов с унижениями и мордобоем говорит о том, что ситуация в экономике и на фронте ухудшается, поэтому украинцы пытаются искать внутреннего врага и наказывать его, раз с внешним разобраться не получилось.Зеленскому и Ко выгодно поддерживать подобный градус ненависти. Мова, Бандера, русскоязычные тренеры и певицы или требующие ответа за «волынскую резню» поляки помогают рассеивать внимание общества, отвлекая его от надвигающегося осенне-зимнего апокалипсиса.Таким же хитрым способом канализируется общественное недовольство, которое направляется не наверх, на руководство страны, а по горизонтали, сталкивая между собой интересы разных социальных групп. На фоне заявлений Зеленского, что ему «важно единство», это ещё одно доказательство: дела идут плохо, нужно амортизировать усталость и раздражение граждан.«Это как судорога — сначала можно попытаться распрямиться, дать нагрузку. Но когда это уже не помогает, приходится наносить удары и колоть иголкой себя самого. Так делают, когда перспективы совсем паршивые, надо спасать самого себя. Только в этом случае спасать уже нечего. Точка невозврата пройдена и это не более, чем продление агонии, при которой токсин разложения и расслоения распространяется по всему телу — обществу», — считает народный депутат Александр Дубинский.И чем громче и агрессивнее сегодня украинцы «мочат» своих соотечественников за неправильный язык или неправильную церковь, тем яснее проявляется очевидное: разорванную на майдане Украину уже не склеить.В экспертном сообществе обсуждают, за что же на самом деле воюют ВСУ, долго ли им ещё воевать и при каких условиях может быть спасена Украина. Подробнее - в материале "Украину ждёт неминуемая гибель". Эксперты и политики о будущем страны

https://ukraina.ru/20260529/1079588171.html

https://ukraina.ru/20260804/getto-dlya-russkogo-yazyka-zachem-kievskie-vlasti-uzhestochayut-ukrainizatsiyu-1082154414.html

https://ukraina.ru/20260108/movnyy-genotsid-teper-zabralsya-v-spalni-natsisty-na-ukraine-obnaruzhili-taynye-shkoly-russkogo-yazyka--1074056784.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, львовская область, черновцы, владимир зеленский, максим бужанский, степан бандера, мвд, вооруженные силы украины, украина.ру