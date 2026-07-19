Ответ на вызовы "новой реальности" — в трех плоскостях: Гусев о сроках окончания топливного кризиса - 19.07.2026 Украина.ру
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Ответ на вызовы "новой реальности" — в трех плоскостях: Гусев о сроках окончания топливного кризиса
Ответ на вызовы "новой реальности" — в трех плоскостях: Гусев о сроках окончания топливного кризиса - 19.07.2026 Украина.ру
Ответ на вызовы "новой реальности" — в трех плоскостях: Гусев о сроках окончания топливного кризиса
Сроки выхода России из топливного кризиса прогнозировать сложно — решение лежит в технологической, военной и геополитической плоскостях. Учитывая дальность ракет ВСУ, зона безопасности должна быть глубокой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
2026-07-19T05:15
2026-07-19T05:15
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Отвечая на вопрос о сроках выхода России из кризиса, Гусев заявил, что прогнозировать точные сроки сейчас сложно. "Прогнозировать точные сроки окончания кризиса сейчас сложно. Ответ на вызовы "новой реальности" лежит в трех плоскостях, на мой взгляд. Это технологическая, военная и геополитическая составляющие", — пояснил эксперт.По словам Гусева, технологическая составляющая — это развитие распределенной энергетики и переход на альтернативные виды транспорта. "Если говорить о технологической — это развитие распределенной энергетики и переход на альтернативные виды транспорта — электромобили, а также дизельные авто", — отметил он.Гусев подчеркнул, что решение военной задачи напрямую зависит от эффективности действий российской армии. В геополитическом плане, по его словам, события подтверждают необходимость расширения "санитарной зоны" на границе с Северным Причерноморьем, которая с учётом дальнобойности западных ракет должна быть максимально глубокой.Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправить" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации, ударов по НПЗ и новых санкций Запада — в материале "Или победа, или рабство. Дмитрий Краснов о дефиците бензина, ударах по России и конце "кормления" Запада" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Запад, Украина.ру, НПЗ, энергетика, Главные новости, главное, конфликт, ракеты, дальнобойные ракеты, транспорт, кризис, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, война, война на Украине

Ответ на вызовы "новой реальности" — в трех плоскостях: Гусев о сроках окончания топливного кризиса

05:15 19.07.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Сроки выхода России из топливного кризиса прогнозировать сложно — решение лежит в технологической, военной и геополитической плоскостях. Учитывая дальность ракет ВСУ, зона безопасности должна быть глубокой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
Отвечая на вопрос о сроках выхода России из кризиса, Гусев заявил, что прогнозировать точные сроки сейчас сложно. "Прогнозировать точные сроки окончания кризиса сейчас сложно. Ответ на вызовы "новой реальности" лежит в трех плоскостях, на мой взгляд. Это технологическая, военная и геополитическая составляющие", — пояснил эксперт.
По словам Гусева, технологическая составляющая — это развитие распределенной энергетики и переход на альтернативные виды транспорта. "Если говорить о технологической — это развитие распределенной энергетики и переход на альтернативные виды транспорта — электромобили, а также дизельные авто", — отметил он.
Гусев подчеркнул, что решение военной задачи напрямую зависит от эффективности действий российской армии. В геополитическом плане, по его словам, события подтверждают необходимость расширения "санитарной зоны" на границе с Северным Причерноморьем, которая с учётом дальнобойности западных ракет должна быть максимально глубокой.
Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправить" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации, ударов по НПЗ и новых санкций Запада — в материале "Или победа, или рабство. Дмитрий Краснов о дефиците бензина, ударах по России и конце "кормления" Запада" на сайте Украина.ру.
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