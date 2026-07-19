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"Мини-НПЗ и солнечные батареи": эксперт о перспективах распределённой генерации в ЛНР и ДНР
"Мини-НПЗ и солнечные батареи": эксперт о перспективах распределённой генерации в ЛНР и ДНР - 19.07.2026 Украина.ру
"Мини-НПЗ и солнечные батареи": эксперт о перспективах распределённой генерации в ЛНР и ДНР
В ЛНР и ДНР из-за перебоев со светом встают насосные станции и пропадает связь. Эти регионы должны стать площадкой для развития распределённой генерации — солнечных батарей, мини-НПЗ и малых газовых установок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
2026-07-19T05:00
2026-07-19T05:00
2026-07-19T05:00
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В ЛНР и ДНР сейчас наблюдается "эффект домино": отсутствие света ведет к остановке насосных станций и потере связи. Отвечая на вопрос журналиста о ситуации с энергоснабжением, Гусев заявил, что приоритет должен быть за распределённой генерацией."Я полагаю, что введение прямого госуправления в данных регионах не является панацеей. Напротив, текущая ситуация в ЛНР и ДНР делает их идеальной площадкой для развития распределенной энергетики", — пояснил эксперт.По мнению Гусева, приоритет должен быть за распределённой генерацией, включая возобновляемые источники. "Мини-НПЗ и малогабаритные газовые установки — это хорошее подспорье, но приоритет должен быть за распределенной генерацией, включая возобновляемые источники, такие как солнечные батареи", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что создание собственных малых мощностей для потребителей сегодня дешевле и безопаснее, чем восстановление крупных сетей. "Создание собственных мощностей малой генерации для конечных потребителей сегодня обходится дешевле и обеспечивает более высокий уровень безопасности", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Удары России по НПЗ Украины не остановили танки ВСУ, но мы можем это исправить" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации, ударов по НПЗ и новых санкций Запада — в материале "Или победа, или рабство. Дмитрий Краснов о дефиците бензина, ударах по России и конце "кормления" Запада" на сайте Украина.ру.
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новости, лнр, украина.ру, главные новости, главное, днр, нпз, энергетика, экономика, газ, аналитики, новости россии, регионы
Новости, ЛНР, Украина.ру, Главные новости, главное, ДНР, НПЗ, энергетика, экономика, газ, аналитики, новости России, регионы
"Мини-НПЗ и солнечные батареи": эксперт о перспективах распределённой генерации в ЛНР и ДНР
В ЛНР и ДНР из-за перебоев со светом встают насосные станции и пропадает связь. Эти регионы должны стать площадкой для развития распределённой генерации — солнечных батарей, мини-НПЗ и малых газовых установок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
В ЛНР и ДНР сейчас наблюдается "эффект домино": отсутствие света ведет к остановке насосных станций и потере связи. Отвечая на вопрос журналиста о ситуации с энергоснабжением, Гусев заявил, что приоритет должен быть за распределённой генерацией.
"Я полагаю, что введение прямого госуправления в данных регионах не является панацеей. Напротив, текущая ситуация в ЛНР и ДНР делает их идеальной площадкой для развития распределенной энергетики", — пояснил эксперт.
По мнению Гусева, приоритет должен быть за распределённой генерацией, включая возобновляемые источники. "Мини-НПЗ и малогабаритные газовые установки — это хорошее подспорье, но приоритет должен быть за распределенной генерацией, включая возобновляемые источники, такие как солнечные батареи", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что создание собственных малых мощностей для потребителей сегодня дешевле и безопаснее, чем восстановление крупных сетей.
"Создание собственных мощностей малой генерации для конечных потребителей сегодня обходится дешевле и обеспечивает более высокий уровень безопасности", — подытожил собеседник Украина.ру.