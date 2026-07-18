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Прилёт вызвал пожар в Зеленовке под Херсоном. Новости СВО

Прилёт вызвал пожар в Зеленовке под Херсоном. Новости СВО - 18.07.2026 Украина.ру

Прилёт вызвал пожар в Зеленовке под Херсоном. Новости СВО

В районе Зеленовки под Херсоном зафиксирован пожар после прилёта. Об этом и других военных новостях 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-07-18T17:55

2026-07-18T17:55

2026-07-18T17:56

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🟥 Российские войска продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и судам с военными грузами, сообщили в Минобороны. В порту "Южный" поражён сухогруз, осуществлявший доставку военных грузов. В порту Одессы под удары попали два сухогруза с грузом для ВСУ;🟥 Передовая позиция ВС РФ в окрестностях Комаровки обстреляна ВСУ. ВС РФ увеличили зону контроля на запад от населённого пункта и заняли новые позиции в 700 метрах от демаркационной линии, передает канал "Сливочный каприз";🟥 Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о теракте в связи с атаками ВСУ на логистические центры в Котовске и Электростали, сообщила официальный представитель Светлана Петренко.Подробнее о том, как развивается ситуация на фронте и что говорят украинские военные о действиях российских подразделений, — в материале Россияне выдавливают ВСУ охватами с флангов. Что говорят на Украине о ситуации на фронтеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сво, спецоперация, россия, украина, херсон, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны