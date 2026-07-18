Прилёт вызвал пожар в Зеленовке под Херсоном. Новости СВО
17:55 18.07.2026 (обновлено: 17:56 18.07.2026)
В районе Зеленовки под Херсоном зафиксирован пожар после прилёта. Об этом и других военных новостях 18 июля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 Российские войска продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и судам с военными грузами, сообщили в Минобороны. В порту "Южный" поражён сухогруз, осуществлявший доставку военных грузов. В порту Одессы под удары попали два сухогруза с грузом для ВСУ;
🟥 Передовая позиция ВС РФ в окрестностях Комаровки обстреляна ВСУ. ВС РФ увеличили зону контроля на запад от населённого пункта и заняли новые позиции в 700 метрах от демаркационной линии, передает канал "Сливочный каприз";
🟥 Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статье о теракте в связи с атаками ВСУ на логистические центры в Котовске и Электростали, сообщила официальный представитель Светлана Петренко.
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