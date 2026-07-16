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Развал обороны ВСУ под Константиновкой вызвал лавинообразный эффект на ЛБС — Рамм

Развал обороны ВСУ под Константиновкой вызвал лавинообразный эффект на ЛБС — Рамм - 16.07.2026 Украина.ру

Развал обороны ВСУ под Константиновкой вызвал лавинообразный эффект на ЛБС — Рамм

Начавшаяся битва за Донбасс 3.0 фактически завершилась развалом украинского плана. Противник не ожидал быстрого падения Константиновки и не эвакуировал предприятия Краматорска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм

2026-07-16T17:04

2026-07-16T17:04

2026-07-16T17:04

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Говоря о ходе битвы за Донбасс на Донецком направлении, Рамм заявил, что после падения Константиновки первоначальный план ВСУ развалился. "Битва за Донбасс 3.0, о которой мы неоднократно говорили, началась и продлилась несколько дней. Но после того, как пала Константиновка, и сейчас еще падет Красный Лиман, весь первоначальный украинский план сражения развалился", — пояснил эксперт.По словам аналитика, противник рассчитывал на затяжной характер боев на этом участке. "Киевский режим надеялся, что мы выйдем к Константиновке, Красному Лиману и Рай-Александровке где-то к зиме, понеся серьезные потери. Поэтому противник не предпринимал усилия по эвакуации военных предприятий Краматорска", — отметил Рамм.Эксперт подчеркнул, что обвал обороны ВСУ под Константиновкой спровоцировал цепную реакцию на всём протяжении линии фронта в Донбассе. "Резкий развал обороны под Константиновкой вызвал лавинообразный эффект по всей линии соприкосновения в Донбассе", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Майор Алексей Рамм: У ВС РФ высвободились силы, которые уже необязательно использовать в битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.О ситуации на Харьковском фронте — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают на Харьков за счет ударов по железнодорожным магистралям ВСУ" на сайте Украина.ру.

константиновка

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