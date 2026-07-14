Рада одобрила продление военного положения и мобилизации до 31 октября
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности единогласно одобрил продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней — со 2 августа по 31 октября 2026 года. Об этом 14 июля сообщил нардеп Ярослав Железняк
Сегодня документы рассмотрят в парламенте. Голосование станет уже двадцатым по счёту для текущего созыва. Накануне Зеленский внёс соответствующие законопроекты.
Военное положение и мобилизация действуют на Украине с 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались.
Официальный срок полномочий Зеленского истёк ещё 20 мая 2024 года, однако выборы запрещены в условиях военного положения.
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