https://ukraina.ru/20260714/rada-odobrila-prodlenie-voennogo-polozheniya-i-mobilizatsii-do-31-oktyabrya-1081448901.html

Рада одобрила продление военного положения и мобилизации до 31 октября

Рада одобрила продление военного положения и мобилизации до 31 октября - 14.07.2026 Украина.ру

Рада одобрила продление военного положения и мобилизации до 31 октября

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности единогласно одобрил продление военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней — со 2 августа по 31 октября 2026 года. Об этом 14 июля сообщил нардеп Ярослав Железняк

2026-07-14T13:08

2026-07-14T13:08

2026-07-14T13:08

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украина

париж

россия

владимир зеленский

ярослав железняк

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Сегодня документы рассмотрят в парламенте. Голосование станет уже двадцатым по счёту для текущего созыва. Накануне Зеленский внёс соответствующие законопроекты.Военное положение и мобилизация действуют на Украине с 24 февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались. Официальный срок полномочий Зеленского истёк ещё 20 мая 2024 года, однако выборы запрещены в условиях военного положения. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Желающие" уронили баннер: как стартовал саммит в Париже. Хроника событий на утро 14 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, париж, россия, владимир зеленский, ярослав железняк