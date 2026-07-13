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"Следом прилетает ракета": Леонков объяснил, как дроны с ИИ выжигают АЗС на Украине
"Следом прилетает ракета": Леонков объяснил, как дроны с ИИ выжигают АЗС на Украине - 13.07.2026 Украина.ру
"Следом прилетает ракета": Леонков объяснил, как дроны с ИИ выжигают АЗС на Украине
Украинские АЗС, которые сейчас выжигаются в 100-километровой зоне – это сложная цель. Поражать ее может только высокоточное оружие. В этом случае используется связка разведывательных и ударных БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
2026-07-13T05:15
2026-07-13T05:15
2026-07-13T05:15
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Уточняя, как именно работает связка беспилотника с системами искусственного интеллекта (ИИ), Леонков объяснил механизм этих атак."Тестовые ее запуски мы наблюдали во время ударов по украинским тылам, когда дрон атакует какой-то объект ПВО, а следом за ним туда сразу же прилетает крылатая ракета. И теперь это будет использоваться по всей линии соприкосновения. В том числе для поражения топливно-энергетических объектов Украины", — пояснил он.АЗС, которые сейчас выжигаются в 100-километровой зоне – это сложная цель, поражать которую может только высокоточное оружие, добавил аналитик.Используется связка разведывательных и ударных БПЛА. Целеуказание осуществляется в режиме реального времени, эту процедуру сопровождают системы ИИ, объяснил Леонков.Такие атаки идут синхронно в обход слабых очагов ПВО противника, которые пытаются прикрыть эти объекты. "Результат впечатляющий. Дефицит топлива нарастает. Это сказывается на логистике войска противника и положительно влияет на ход наших наземных операций, которые мы проводим по всей линии соприкосновения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Про консолидацию Запада и итоги саммита НАТО — в материале "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.
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"Следом прилетает ракета": Леонков объяснил, как дроны с ИИ выжигают АЗС на Украине
Украинские АЗС, которые сейчас выжигаются в 100-километровой зоне – это сложная цель. Поражать ее может только высокоточное оружие. В этом случае используется связка разведывательных и ударных БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
Уточняя, как именно работает связка беспилотника с системами искусственного интеллекта (ИИ), Леонков объяснил механизм этих атак.
"Тестовые ее запуски мы наблюдали во время ударов по украинским тылам, когда дрон атакует какой-то объект ПВО, а следом за ним туда сразу же прилетает крылатая ракета. И теперь это будет использоваться по всей линии соприкосновения. В том числе для поражения топливно-энергетических объектов Украины", — пояснил он.
АЗС, которые сейчас выжигаются в 100-километровой зоне – это сложная цель, поражать которую может только высокоточное оружие, добавил аналитик.
Используется связка разведывательных и ударных БПЛА. Целеуказание осуществляется в режиме реального времени, эту процедуру сопровождают системы ИИ, объяснил Леонков.
Такие атаки идут синхронно в обход слабых очагов ПВО противника, которые пытаются прикрыть эти объекты. "Результат впечатляющий. Дефицит топлива нарастает. Это сказывается на логистике войска противника и положительно влияет на ход наших наземных операций, которые мы проводим по всей линии соприкосновения", — резюмировал собеседник издания.