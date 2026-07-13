https://ukraina.ru/20260713/ekspert-litsenziya-na-patriot-dlya-ukrainy--lish-prikrytie-dlya-proizvodstva-v-bavarii-1081384157.html

Эксперт: Лицензия на Patriot для Украины — лишь прикрытие для производства в Баварии

Эксперт: Лицензия на Patriot для Украины — лишь прикрытие для производства в Баварии - 13.07.2026 Украина.ру

Эксперт: Лицензия на Patriot для Украины — лишь прикрытие для производства в Баварии

Решение Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство Patriot — скорее прикрытие для реального производства ракет в Баварии. Наладить полный цикл производства в Украине невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

2026-07-13T05:00

2026-07-13T05:00

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Отвечая на вопрос о решении Трампа предоставить лицензию на производство ракет Patriot Украине, Сидоров заявил, что это скорее прикрытие для производства в Германии.Собеседник Украина.ру отметил, что наладить полный цикл производства ракет Patriot в Украине невозможно. "Patriot по лицензии производит одна страна. Это Япония. Она производит их с 2024 года. Для налаживания полного цикла производства этих ракет потребовалось около пяти лет. Выпускают их по 30 штук в год. Для зенитных ракет это ни о чем", — пояснил он.По словам эксперта, в июне администрация согласилась предоставить такую лицензию Германии, и ракеты будут производиться в Баварии. "Видимо, чтобы прикрыть производство ракет в Баварии, будут говорить, что украинцы производят их сами", — отметил Сидоров.Он подчеркнул, что американцы вряд ли будут передавать свои технологии Украине. "Компания Lockheed Martin производит около шестисот таких ракет в год. К 2030 году они собираются увеличить выпуск до двух тысяч. Вряд ли компания будет передавать свои технологии Украине", — добавил эксперт."Это прикрытие для производства в Баварии", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.О других событиях, которые происходят вокруг Украины — в материале "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.

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