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"Не стать хромой уткой". Вайнер про заявление Трампа о "закрытии неба" над Украиной

"Не стать хромой уткой". Вайнер про заявление Трампа о "закрытии неба" над Украиной - 13.07.2026 Украина.ру

"Не стать хромой уткой". Вайнер про заявление Трампа о "закрытии неба" над Украиной

Заявление Трампа о возможности "закрытия неба" над Украиной — это попытка реанимировать предложения Зеленского о прекращении взаимных ударов. Сейчас президент США — на финишной прямой перед выборами, и ему важно не стать "хромой уткой". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2026-07-13T05:30

2026-07-13T05:30

2026-07-13T11:15

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Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может "закрыть небо" над Украиной в качестве гарантии безопасности. Заявление прозвучало 8 июля 2026 года на полях саммита НАТО в Анкаре. В Кремле заявили, что такой шаг означал бы прямое участие военных НАТО в конфликте на украинской территории.Отвечая на вопрос о радикальной смене курса Трампа по "закрытию неба", Вайнер заявил, что это прежде всего работа на электорат перед выборами.Американист заявил, что заявление Трампа о "закрытии неба" — это попытка реанимировать предложения Владимира Зеленского о прекращении взаимных ударов вглубь территорий. "Трамп сейчас находится на "финишной прямой" перед 3 ноября. Для него это "альфа и омега", — пояснил он.По словам эксперта, всё, что делает сейчас американский лидер — это работа на электорат. "Ему жизненно важно не стать "хромой уткой" после выборов, поэтому он будет делать любые заявления, которые могут привлечь голоса", — отметил Вайнер."Это работа на электорат", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.Про решение Трампа предоставить лицензию Украине на производство ракет Patriot и другие итоги саммита в Анкаре — в материале "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.

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