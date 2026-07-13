"Не стать хромой уткой". Вайнер про заявление Трампа о "закрытии неба" над Украиной - 13.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260713/ne-stat-khromoy-utkoy-vayner-pro-gromkoe-zayavlenie-trampa-o-zakrytii-neba-nad-ukrainoy--1081383974.html
"Не стать хромой уткой". Вайнер про заявление Трампа о "закрытии неба" над Украиной
"Не стать хромой уткой". Вайнер про заявление Трампа о "закрытии неба" над Украиной - 13.07.2026 Украина.ру
"Не стать хромой уткой". Вайнер про заявление Трампа о "закрытии неба" над Украиной
Заявление Трампа о возможности "закрытия неба" над Украиной — это попытка реанимировать предложения Зеленского о прекращении взаимных ударов. Сейчас президент США — на финишной прямой перед выборами, и ему важно не стать "хромой уткой". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-07-13T05:30
2026-07-13T11:15
новости
украина
сша
дональд трамп
украина.ру
нато
грег вайнер
владимир зеленский
саммит
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081222127_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_79f394f0c20ea4fdfe3e7593103d08c1.jpg
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может "закрыть небо" над Украиной в качестве гарантии безопасности. Заявление прозвучало 8 июля 2026 года на полях саммита НАТО в Анкаре. В Кремле заявили, что такой шаг означал бы прямое участие военных НАТО в конфликте на украинской территории.Отвечая на вопрос о радикальной смене курса Трампа по "закрытию неба", Вайнер заявил, что это прежде всего работа на электорат перед выборами.Американист заявил, что заявление Трампа о "закрытии неба" — это попытка реанимировать предложения Владимира Зеленского о прекращении взаимных ударов вглубь территорий. "Трамп сейчас находится на "финишной прямой" перед 3 ноября. Для него это "альфа и омега", — пояснил он.По словам эксперта, всё, что делает сейчас американский лидер — это работа на электорат. "Ему жизненно важно не стать "хромой уткой" после выборов, поэтому он будет делать любые заявления, которые могут привлечь голоса", — отметил Вайнер."Это работа на электорат", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.Про решение Трампа предоставить лицензию Украине на производство ракет Patriot и другие итоги саммита в Анкаре — в материале "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.
украина
сша
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081222127_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_6b478e93d727c13bd7060dfc56a6e40f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, дональд трамп, украина.ру, нато, грег вайнер, владимир зеленский, саммит, главные новости, новости россии, мир без границ, главное, американист, авиация, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, выборы
Новости, Украина, США, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, Грег Вайнер, Владимир Зеленский, саммит, Главные новости, новости России, Мир без границ, главное, американист, авиация, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, выборы

"Не стать хромой уткой". Вайнер про заявление Трампа о "закрытии неба" над Украиной

05:30 13.07.2026 (обновлено: 11:15 13.07.2026)
 
© REUTERS / Jonathan Ernst
- РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать в
ДзенTelegram
Заявление Трампа о возможности "закрытия неба" над Украиной — это попытка реанимировать предложения Зеленского о прекращении взаимных ударов. Сейчас президент США — на финишной прямой перед выборами, и ему важно не стать "хромой уткой". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может "закрыть небо" над Украиной в качестве гарантии безопасности. Заявление прозвучало 8 июля 2026 года на полях саммита НАТО в Анкаре. В Кремле заявили, что такой шаг означал бы прямое участие военных НАТО в конфликте на украинской территории.
Отвечая на вопрос о радикальной смене курса Трампа по "закрытию неба", Вайнер заявил, что это прежде всего работа на электорат перед выборами.
Американист заявил, что заявление Трампа о "закрытии неба" — это попытка реанимировать предложения Владимира Зеленского о прекращении взаимных ударов вглубь территорий. "Трамп сейчас находится на "финишной прямой" перед 3 ноября. Для него это "альфа и омега", — пояснил он.
По словам эксперта, всё, что делает сейчас американский лидер — это работа на электорат. "Ему жизненно важно не стать "хромой уткой" после выборов, поэтому он будет делать любые заявления, которые могут привлечь голоса", — отметил Вайнер.
"Это работа на электорат", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК" на сайте Украина.ру.
Про решение Трампа предоставить лицензию Украине на производство ракет Patriot и другие итоги саммита в Анкаре — в материале "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАДональд ТрампУкраина.руНАТОГрег ВайнерВладимир ЗеленскийсаммитГлавные новостиновости РоссииМир без границглавноеамериканиставиацияновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОвыборы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:08Атака на пожарных, взрывы в Одесской области. Новости СВО
14:06Эксперт: Европа вынудила Трампа признать Россию угрозой — позиция США изменилась
14:06Кинопроект Новороссия – Индия, ситуация с топливом в России. 13 июля, утренний эфир
13:59Глава МИД Эстонии подстрекает Европу действовать бескомпромиссно по отношению к России
13:57Экс-комбрига "Скалы" поймали в Киеве
13:49Ситуация предкритическая: в каких двух точках НАТО может развязать войну с Россией – Леонков
13:29Песков высказался об использовании украинскими дронами неба Прибалтики. Важные заявления Кремля
13:20Спутники США и система PRISMA: Леонков раскрыл тактику волновых атак Украины на Россию
13:17К осени тарифы на воду могут вырасти по всей Украине в несколько раз — СМИ
13:17Польша подтвердила передачу Киеву до девяти ракет для Patriot
13:12Имитация борьбы. Жертвы "Волынской резни" не мешают властям Польши поддерживать Киев
13:10ФРГ создала военный плацдарм для Украины, не думая о последствиях для себя
13:04В ЕС ввели санкции против VK и мессенджера "Макс"
13:02Леонков о защите неба: Россия с максимальной скоростью закрывает бреши в ПВО
13:00Завтра откроется шестой кластер в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз
13:00Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июля
12:53Умер сразу после этого: что сказал Грэм* о России перед кончиной
12:52Залужный одобрил жестокие убийства критиков армии
12:44Международная федерация настольного тенниса полностью сняла ограничения с россиян
12:33"Раскола в НАТО не произошло": американист об отношениях США и Европы
Лента новостейМолния