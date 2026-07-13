"Отдайте нам свои ЗРК": эксперт о поставках оружия Украине и торге по поводу "Пэтриотов" - 13.07.2026 Украина.ру
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"Отдайте нам свои ЗРК": эксперт о поставках оружия Украине и торге по поводу "Пэтриотов"
"Отдайте нам свои ЗРК": эксперт о поставках оружия Украине и торге по поводу "Пэтриотов" - 13.07.2026 Украина.ру
"Отдайте нам свои ЗРК": эксперт о поставках оружия Украине и торге по поводу "Пэтриотов"
Россия начала подниматься по лестнице эскалации, последовательно уничтожая инфраструктуру, обеспечивающую удары БПЛА по российской территории. Это уже приносит результат — украинские политики поднимают вой по поводу поставок "Пэтриотов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
2026-07-13T04:30
2026-07-13T04:30
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По словам Леонкова, эскалация ударов по украинской инфраструктуре уже приносит плоды, что вынуждает Киев и его западных партнеров лихорадочно искать новые поставки ПВО.Он пояснил, что Россия начала подниматься по лестнице эскалации, и это наглядно демонстрируют события на Украине. По его словам, последовательными мощными ударами уничтожается вся инфраструктура, обеспечивающая киевскому режиму возможность наносить удары беспилотниками и крылатыми ракетами.По словам эксперта, это уже приносит результат. "Украинские политики поднимают вой по поводу поставок тех же "Пэтриотов". Зеленский даже предложил европейцам: "Отдайте нам свои ЗРК. Вы же потом их получите от США". А США европейцам говорят совсем другое: "Отдайте свои комплексы украинцам. Вы же потом для себя их сами сделаете". Идет торг", — отметил Леонков.По словам Леонкова, основу поставок составляют беспилотники и экспериментальные комплексы различных стран, которые испытываются в реальных боевых условиях на способность противостоять российским "Гераням". Однако, как отметил эксперт, результаты оказались неутешительными — одна из британских экспериментальных установок была уничтожена во время очередного удара по украинским объектам."Такой баланс показывает, что Европа в конфликте участвует. При этом она старается стоять в стороне, чтобы тень от этого конфликта на нее не попала", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.Про консолидацию Запада и итоги саммита НАТО — в материале "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.
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"Отдайте нам свои ЗРК": эксперт о поставках оружия Украине и торге по поводу "Пэтриотов"

04:30 13.07.2026
 
© Фото : Zelenskiy / Official
- РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Zelenskiy / Official
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Россия начала подниматься по лестнице эскалации, последовательно уничтожая инфраструктуру, обеспечивающую удары БПЛА по российской территории. Это уже приносит результат — украинские политики поднимают вой по поводу поставок "Пэтриотов". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Наша оборона" Алексей Леонков
По словам Леонкова, эскалация ударов по украинской инфраструктуре уже приносит плоды, что вынуждает Киев и его западных партнеров лихорадочно искать новые поставки ПВО.
Он пояснил, что Россия начала подниматься по лестнице эскалации, и это наглядно демонстрируют события на Украине. По его словам, последовательными мощными ударами уничтожается вся инфраструктура, обеспечивающая киевскому режиму возможность наносить удары беспилотниками и крылатыми ракетами.
По словам эксперта, это уже приносит результат. "Украинские политики поднимают вой по поводу поставок тех же "Пэтриотов".
Зеленский даже предложил европейцам: "Отдайте нам свои ЗРК. Вы же потом их получите от США". А США европейцам говорят совсем другое: "Отдайте свои комплексы украинцам. Вы же потом для себя их сами сделаете". Идет торг", — отметил Леонков.
По словам Леонкова, основу поставок составляют беспилотники и экспериментальные комплексы различных стран, которые испытываются в реальных боевых условиях на способность противостоять российским "Гераням".
Однако, как отметил эксперт, результаты оказались неутешительными — одна из британских экспериментальных установок была уничтожена во время очередного удара по украинским объектам.
"Такой баланс показывает, что Европа в конфликте участвует. При этом она старается стоять в стороне, чтобы тень от этого конфликта на нее не попала", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.
Про консолидацию Запада и итоги саммита НАТО — в материале "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.
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