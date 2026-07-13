https://ukraina.ru/20260713/oni-vyzhgut-stranu-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-1081379834.html

"Они выжгут страну". Эксперты и политики о будущем Украины

"Они выжгут страну". Эксперты и политики о будущем Украины - 13.07.2026 Украина.ру

"Они выжгут страну". Эксперты и политики о будущем Украины

В экспертном сообществе обсуждают, что будет с Украиной, если не остановить войну немедленно. Думают и о том, каковы планы глобальных элит и что нас всех ждёт, если эти планы будут реализованы

2026-07-13T06:20

2026-07-13T06:20

2026-07-13T06:20

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

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Если не предпринимать срочных мер по возобновлению переговоров о мире, положение Украины очень скоро станет катастрофическим, считает бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*."Ещё чуть-чуть — и начнётся тотальная война", - сказал политик в эфире одного из YouTube-каналов. Он рассказал со ссылкой на свои источники, что некие влиятельные люди в РФ будто бы уже говорят, что "Зеленский — последний президент Украины".Такой риторики раньше не было, подчеркнул Мосийчук. Он добавил, что глобалистам судьба украинского народа безразлична, им, напротив, нужно, чтобы РФ применила ядерное оружие. Однако Москве незачем применять ЯО, у России есть другие виды оружия, которые в текущем конфликте ещё не применялись.По мнению экс-депутата, "действия Зеленского… ведут к тому, что Украину, как государство — может поглотить Российская Федерация, либо разделить с какими-то агрессивно настроенными соседями". Он пояснил, что такие соседи у Украины есть, кто-то претендует на Львов, кто-то на Закарпатье…Мосийчук высказал уверенность в том, что "основной целью Путина был и остаётся Киев, мать городам русским — это фетиш для русского мира...". Белоруссия вряд ли захочет что-то из украинских земель к себе присоединять, а вот Польша и Венгрия могут взять своё.Как бы то ни было, а будущего с "зелёными гнидами" (с кликой Зеленского) у Украины нет, "они выжгут страну", заявил политик.Многие начинают это понимать, наблюдатели всё чаще говорят об изменениях в настроениях общества. Украинский политолог Андрей Ермолаев отметил, что на пятом году проведения спецоперации общественные настроения изменяются и в России, есть определённые сдвиги, и на выборах партия власти может столкнуться со "снижением процента поддержки". Поэтому для Москвы перспектива проводить мобилизацию не выглядит привлекательной.Однако, продолжил эксперт, на Украине тоже "идёт раскачивание лодки", возникает атмосфера, напоминающая атмосферу 2013 года - "на фоне отчуждения, возникающего между обществом и государством, недовольства людей целыми направлениями внутренней политики, от мобилизационной до гуманитарной, люди становятся активнее, срабатывают рефлексы революции...".Киев при эскалационном сценарии столкнётся с необходимостью поиска какой-то новой модели мобилизации - "и Украина тоже, нужно признать, к этому просто не готова", констатировал Ермолаев в эфире интернет-канала Politeka.Что касается стратегии Запада, то, по словам эксперта, вполне вероятно, там пришли к выводу, что "можно повторить" победу над СССР - расчёт делается на то, что если поддерживать эту войну, то "Россия может оказаться в капкане кризиса, который не смог пережить Советский Союз".Но для того, чтобы такой сценарий реализовался, война должна быть длинной, а жертвой в ней станет Украина, которую Западу не жалко, констатировал Ермолаев. Он добавил, что Россия вряд ли станет применять тактическое ядерное оружие (ТЯО), в Кремле сумасшедших нет. Но противоборствующие стороны подошли к порогу таких разрушений (инфраструктуры, предприятий, хранилищ и пр.), последствия которых вряд ли будут легче последствий применения ТЯО.Что дальше? Руководитель аналитического агентства и сообщества "Эра Перемен", выступающий под ником "Николай Эра Перемен", полагает, что с третьей мировой всё решено, она неизбежна, поскольку элиты решили, что необходимо перезагрузить мировую экономику. Сегодня Германия впервые со времен Гитлера запускает военную экономику, каждый третий евро связан с ВПК, оборонный бюджет увеличивается — и это не может быть просто так.По мнению аналитика, ошибкой будет считать, что каждая страна сейчас отстаивает свои интересы, на самом деле мировые элиты действуют заодно, действуют по общему плану. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить хотя бы пандемию ковида, которая таинственным образом вдруг прекратилась с началом боевых действий на Украине.Но перед этим загадочным всеобщим "выздоровлением" ковид-репрессии в разных странах были абсолютно идентичными, напомнил Николай. По его словам, развивающийся сейчас кризис тоже вполне управляем, он должен решить ряд проблем.В частности, глобалистами ставится задача отмены наличных с обесцениванием всех накоплений, введения "окрашенных" цифровых денег, введения порядка входа в интернет по паспорту, уголовного преследования за использование VPN и пр. - это будет реализовано уже в течение ближайших лет.В целом же ставится задача сокращения потребления и вообще сокращения населения. И всё это будет делаться и уже делается руками самого же обманутого населения, утверждает руководитель агентства "Эра Перемен".Но вернёмся к украинскому кризису. Если всё так, то это преддверие третьей мировой, останавливать конфликт никто не собирается, напротив, он будет интенсифицироваться и расширяться, охватывая новые территории.Армения и Молдавия зачем-то тоже выбрали путь самоубийства, видимо, украинский пример заразителен, отметил аналитик. Он добавил, что когда-то всё равно "начнётся откат к общесоюзным ценностям", хотя и через большие жертвы. При этом, по его словам, "в часть этих республик Россия будет входить не как страна-победитель, который будет уничтожать местное население гусеницами танков, а именно как защитник"."А убивать местное население почему-то будут совсем третьи страны… отдельные страны НАТО и так далее, интервенты… В том числе в Украине так будет, вот увидите. Те же поляки и остальные покажут свой звериный оскал в западных частях Украины...", - прогнозирует "Николай Эра Перемен".Кстати, в Польше оппозиционная партия "Право и справедливость" внесла в Сейм проект резолюции против дальнейшей интеграции Украины в ЕС, мотивируя это тем, что украинские власти "продолжают обращаться к наследию организаций, причастных к Волынской резне".Отметим, что не все считают вариант перехода украинского кризиса в третью мировую неизбежным. Украинский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире своего видеоблога отметил заявление Дональда Трампа о том, что война на Украине закончится раньше, чем многие ожидают.Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, этот вопрос давно согласован между Вашингтоном и Москвой и поэтапно реализуется таким образом, чтобы условия мира смогли "проглотить" и на Украине, и в РФ. Всё остальное можно считать подготовкой. В частности, наблюдаемая сейчас эскалация тоже согласована и рассчитана так, что в результате "все объявят о своей победе".Правда, без кавычек слово "победа" в таком случае смогут записать в свой актив только глобалисты, которые ради реализации своих людоедских планов готовы пролить и проливают реки крови.Но они и сами не бессмертны. Скоропостижно скончался американский сенатор-ястреб Линдси Грэм*, один из главных разжигателей войн на Украине и в Иране. Как напоминает популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада", обещавший поражение Тегерана Грэм "не дожил ни до падения Ирана, ни до так желаемой им третьей мировой войны, ни до конца света"."Уверены, для Грэма в аду приготовлен отдельный котёл, - пишут авторы канала. - Ежедневные злоба и ненависть убивают".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Трамп как Ленин и Украина с ограниченной ответственностью. Эксперты и политики о ситуации".

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский