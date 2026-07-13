Новый враг НАТО — термометр: жара срывает военные планы альянса - 13.07.2026 Украина.ру
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Новый враг НАТО — термометр: жара срывает военные планы альянса
Новый враг НАТО — термометр: жара срывает военные планы альянса - 13.07.2026 Украина.ру
Новый враг НАТО — термометр: жара срывает военные планы альянса
Планы Североатлантического альянса оказались под угрозой с неожиданной стороны. Об этом 13 июля пишет Foreign Policy
2026-07-13T14:20
2026-07-13T15:02
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Пока на саммите в Анкаре лидеры НАТО обсуждали увеличение военных расходов, рекордная жара в Европе показала: оборону альянса осложняет вовсе не Россия или Китай, а экстремальные температуры. Во Франции зафиксирован самый жаркий день в истории — 44,3 градуса. Остановлены поезда и атомные станции, минимум 40 человек утонули, спасаясь от зноя. Испания, Италия, Германия и Британия побили июньские рекорды.ВОЗ насчитала свыше 1300 преждевременных смертей только за неделю с 21 по 28 июня, около тысячи — во Франции. Для сравнения: в 2022 году жара убила почти 62 тысячи европейцев, тогда как теракты по всему миру — 6700 человек.Британское Минобороны уже рекомендует командирам снижать физическую нагрузку при "красных" предупреждениях. Экстремальная погода влияет на семьи военных, жильё и моральный дух. Членам альянса предстоят миллиардные инвестиции в защиту систем продовольствия, воды, транспорта и энергетики.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, франция, украина, нато, воз, минобороны, мир без границ
Новости, Россия, Франция, Украина, НАТО, ВОЗ, Минобороны, Мир без границ

Новый враг НАТО — термометр: жара срывает военные планы альянса

14:20 13.07.2026 (обновлено: 15:02 13.07.2026)
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP
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Планы Североатлантического альянса оказались под угрозой с неожиданной стороны. Об этом 13 июля пишет Foreign Policy
Пока на саммите в Анкаре лидеры НАТО обсуждали увеличение военных расходов, рекордная жара в Европе показала: оборону альянса осложняет вовсе не Россия или Китай, а экстремальные температуры.
Во Франции зафиксирован самый жаркий день в истории — 44,3 градуса. Остановлены поезда и атомные станции, минимум 40 человек утонули, спасаясь от зноя. Испания, Италия, Германия и Британия побили июньские рекорды.
ВОЗ насчитала свыше 1300 преждевременных смертей только за неделю с 21 по 28 июня, около тысячи — во Франции. Для сравнения: в 2022 году жара убила почти 62 тысячи европейцев, тогда как теракты по всему миру — 6700 человек.
Британское Минобороны уже рекомендует командирам снижать физическую нагрузку при "красных" предупреждениях.
Экстремальная погода влияет на семьи военных, жильё и моральный дух. Членам альянса предстоят миллиардные инвестиции в защиту систем продовольствия, воды, транспорта и энергетики.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июля
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