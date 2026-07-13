https://ukraina.ru/20260713/novyy-vrag-nato--termometr-zhara-sryvaet-voennye-plany-alyansa-1081409508.html

Новый враг НАТО — термометр: жара срывает военные планы альянса

Новый враг НАТО — термометр: жара срывает военные планы альянса - 13.07.2026 Украина.ру

Новый враг НАТО — термометр: жара срывает военные планы альянса

Планы Североатлантического альянса оказались под угрозой с неожиданной стороны. Об этом 13 июля пишет Foreign Policy

2026-07-13T14:20

2026-07-13T14:20

2026-07-13T15:02

новости

россия

франция

украина

нато

воз

минобороны

мир без границ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081409389_157:0:2290:1200_1920x0_80_0_0_08d334a25ea213cf02b9b41839db030a.png

Пока на саммите в Анкаре лидеры НАТО обсуждали увеличение военных расходов, рекордная жара в Европе показала: оборону альянса осложняет вовсе не Россия или Китай, а экстремальные температуры. Во Франции зафиксирован самый жаркий день в истории — 44,3 градуса. Остановлены поезда и атомные станции, минимум 40 человек утонули, спасаясь от зноя. Испания, Италия, Германия и Британия побили июньские рекорды.ВОЗ насчитала свыше 1300 преждевременных смертей только за неделю с 21 по 28 июня, около тысячи — во Франции. Для сравнения: в 2022 году жара убила почти 62 тысячи европейцев, тогда как теракты по всему миру — 6700 человек.Британское Минобороны уже рекомендует командирам снижать физическую нагрузку при "красных" предупреждениях. Экстремальная погода влияет на семьи военных, жильё и моральный дух. Членам альянса предстоят миллиардные инвестиции в защиту систем продовольствия, воды, транспорта и энергетики.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

франция

украина

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, франция, украина, нато, воз, минобороны, мир без границ